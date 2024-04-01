«Ювентус» в случае ухода Бремера может подписать Эрмосо из «Атлетико», Лакруа из «Вольфсбурга» или Диоманде из «Спортинга»

«Ювентус» рассматривает три кандидатуры на замену Глейсону Бремеру.

Как сообщает Calciomercato, туринцы понимают, что вероятность ухода защитника достаточно велика. Бразилец может быть продан «Манчестер Юнайтед», если манкунианцы предложат от 60 до 70 млн евро.

Туринцы включились в борьбу за из « », на которого также претендует «Милан».

Еще один вариант – из « ». Приобрести его будет сложно из-за того, что интерес к нему есть со стороны команд АПЛ. Ивуариец обойдется в 40 млн евро.

Интересен « » и Марио Эрмосо, который, вероятно, покинет «Атлетико» в качестве свободного агента. Некоторые важные шаги по направлению к трансферу уже сделаны. Однако «Интер» тоже хочет подписать испанца.