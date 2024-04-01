«Ювентус» в случае ухода Бремера может подписать Эрмосо из «Атлетико», Лакруа из «Вольфсбурга» или Диоманде из «Спортинга»

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«Ювентус» рассматривает три кандидатуры на замену Глейсону Бремеру.

Как сообщает Calciomercato, туринцы понимают, что вероятность ухода защитника достаточно велика. Бразилец может быть продан «Манчестер Юнайтед», если манкунианцы предложат от 60 до 70 млн евро.

Туринцы включились в борьбу за Максанса Лакруа из «Вольфсбурга», на которого также претендует «Милан».

Еще один вариант – Усман Диоманде из «Спортинга». Приобрести его будет сложно из-за того, что интерес к нему есть со стороны команд АПЛ. Ивуариец обойдется в 40 млн евро.

Интересен «Ювентусу» и Марио Эрмосо, который, вероятно, покинет «Атлетико» в качестве свободного агента. Некоторые важные шаги по направлению к трансферу уже сделаны. Однако «Интер» тоже хочет подписать испанца.

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14 комментариев
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В итоге арендуем Романьоли
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И это трансферная компания топ-клуба? Смех и слёзы.
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Ну из Спортинга не варик сразу...
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Один нормальный защитник и того продают. Юве мало по мало превращается в Милан в плане комплектования команды.
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Вот они плоды работы Аллегри - инвестиции сделанные при нем в состав, не оправдались. Клуб недозаработал на призовых за трофеи и теперь вынужден продавать делая ставку на молодежь. От задачи выиграть Скудетто, Ювентус опустился до задачи бороться за 4-е место. При этом, хохма, поклонники Аллегри ставят ему в заслугу внедрение молодежи в состав, не понимая, что это прямое следствие его провала, так как ранее предоставленные более опытные и статусные игроки при нем не заиграли.

Милан при нем, в свое время, прошел ровно такой же путь. Трофеи, игра отсутствовали - инвестиции, игроки, а за ним и состав команды, обесценивались и слабели.
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Это ту безумную деваху?!
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Ювентус, видимо, собрался в середнячки не только в Европе, но даже в Италии.
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То есть Юве хочет ослабить свой состав получается. Среди этих вариантов только Эрмосо сможет скорее всего позволить взять,а он гораздо слабее Бремера. Жаль походу про скудетто в следующем сезоне придётся забыть
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потеря потерь если Бремер уйдет
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Лакруа ? Этот тип безумец, постоянно удаляется)))
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или Аллегри переведёт Влаховича в центр защиты
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Ответ Alexis Sancez
В итоге арендуем Романьоли
Или Алонсо - При Араухо, Кунде, Кубарси, Кристенсене и Мартинесе его легко отпустят.
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