«Ювентус» в случае ухода Бремера может подписать Эрмосо из «Атлетико», Лакруа из «Вольфсбурга» или Диоманде из «Спортинга»
«Ювентус» рассматривает три кандидатуры на замену Глейсону Бремеру.
Как сообщает Calciomercato, туринцы понимают, что вероятность ухода защитника достаточно велика. Бразилец может быть продан «Манчестер Юнайтед», если манкунианцы предложат от 60 до 70 млн евро.
Туринцы включились в борьбу за Максанса Лакруа из «Вольфсбурга», на которого также претендует «Милан».
Еще один вариант – Усман Диоманде из «Спортинга». Приобрести его будет сложно из-за того, что интерес к нему есть со стороны команд АПЛ. Ивуариец обойдется в 40 млн евро.
Интересен «Ювентусу» и Марио Эрмосо, который, вероятно, покинет «Атлетико» в качестве свободного агента. Некоторые важные шаги по направлению к трансферу уже сделаны. Однако «Интер» тоже хочет подписать испанца.
Милан при нем, в свое время, прошел ровно такой же путь. Трофеи, игра отсутствовали - инвестиции, игроки, а за ним и состав команды, обесценивались и слабели.