«Ювентусу» интересны Зиркзее и Калафьори из «Болоньи». Туринцы контактирует с «Баварией», у которой приоритетное право на выкуп Джошуа за 40 млн евро

Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Болонья Джошуа Зиркзее Риккардо Калафьори Футбол

«Ювентусу» интересны два футболиста «Болоньи».

Туринский клуб проявляет интерес защитнику Риккардо Калафьори и нападающему Джошуа Зиркзее.

«Ювентус» установил контакты с «Баварией», поскольку мюнхенский клуб имеет приоритетное право выкупа форварда.

В контракте футболиста обозначена сумма отступных для «Баварии» – 40 миллионов евро. Поэтому «Ювентус» пытается убедить мюнхенцев выкупить игрока, чтобы после этого вести переговоры с «Баварией».

В нынешнем сезоне Зиркзее забил 10 голов и сделал 3 передачи в Серии А.

3 комментария
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А тренер Болоньи Тьяго Мотта Ювентус не интересует?
Что за безрассудство...
Потратьте лучше эти деньги на тренера
+5
0
+5
Для Баварии 20
+3
-1
+2
Ответ Кирилл Алешин
А тренер Болоньи Тьяго Мотта Ювентус не интересует? Что за безрассудство... Потратьте лучше эти деньги на тренера
Так это под Мотту и есть трансферы видимо
+1
0
+1
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