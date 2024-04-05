«Ювентусу» интересны Зиркзее и Калафьори из «Болоньи». Туринцы контактирует с «Баварией», у которой приоритетное право на выкуп Джошуа за 40 млн евро

«Ювентусу» интересны два футболиста «Болоньи».

Туринский клуб проявляет интерес защитнику и нападающему .

« » установил контакты с «Баварией», поскольку мюнхенский клуб имеет приоритетное право выкупа форварда.

В контракте футболиста обозначена сумма отступных для «Баварии» – 40 миллионов евро. Поэтому «Ювентус» пытается убедить мюнхенцев выкупить игрока, чтобы после этого вести переговоры с «Баварией».

В нынешнем сезоне Зиркзее забил 10 голов и сделал 3 передачи в Серии А.