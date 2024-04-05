«Ювентусу» интересны Зиркзее и Калафьори из «Болоньи». Туринцы контактирует с «Баварией», у которой приоритетное право на выкуп Джошуа за 40 млн евро
«Ювентусу» интересны два футболиста «Болоньи».
Туринский клуб проявляет интерес защитнику Риккардо Калафьори и нападающему Джошуа Зиркзее.
«Ювентус» установил контакты с «Баварией», поскольку мюнхенский клуб имеет приоритетное право выкупа форварда.
В контракте футболиста обозначена сумма отступных для «Баварии» – 40 миллионов евро. Поэтому «Ювентус» пытается убедить мюнхенцев выкупить игрока, чтобы после этого вести переговоры с «Баварией».
В нынешнем сезоне Зиркзее забил 10 голов и сделал 3 передачи в Серии А.
Что за безрассудство...
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