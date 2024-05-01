Орлов о «Зените»: «Надо, чтобы игроки, особенно бразильцы, почувствовали отношение петербургских болельщиков и поняли, за какой город играют. Они должны за эту честь биться»
Геннадий Орлов рассказал, чего не хватает игрокам «Зенита».
«Что такое футбольная команда? Она же все время находится изолированной от всех. Самолет, автобус, тренировка. А рядом же нет болельщиков. И поэтому вот, например, в Советском Союзе все артисты лучшие Ленинграда приходили прямо на базу для того, чтобы общаться. И это была такая связь с городом, понимаете, она чувствовалась.
И вот здесь надо, чтобы футболисты, особенно бразильцы, почувствовали отношение петербургских болельщиков к себе. Чтобы они поняли, за какой город они играют, и какие у них болельщики, чтобы они сами прочувствовали, что Петербург достоин большого футбола. И они должны за эту честь биться.
У них не хватает борьбы, силовых единоборств, вот им не хватает этого в концовке. Страсти нет. Но футбол без страсти не может быть. Обязательно страсть приводит к победе. Вот эту страсть надо возвратить футболистам», – сказал футбольный комментатор.
После 26 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая «Краснодар» по результатам очных матчей.
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Зачем всё время надо противоставлять? А остальные города не ровня Питеру и за свой город и своих болельщиков биться не надо? В мире только Питер существует?
Очень некрасиво, или очень неподумавши это Гена ляпает.
Вот так может и поймут)
Пора признать, что девиз "один город - одна команда" из идеологии превратился в простую констатацию факта.