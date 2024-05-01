Орлов о «Зените»: «Надо, чтобы игроки, особенно бразильцы, почувствовали отношение петербургских болельщиков и поняли, за какой город играют. Они должны за эту честь биться»

Геннадий Орлов рассказал, чего не хватает игрокам «Зенита».

«Что такое футбольная команда? Она же все время находится изолированной от всех. Самолет, автобус, тренировка. А рядом же нет болельщиков. И поэтому вот, например, в Советском Союзе все артисты лучшие Ленинграда приходили прямо на базу для того, чтобы общаться. И это была такая связь с городом, понимаете, она чувствовалась.

И вот здесь надо, чтобы футболисты, особенно бразильцы, почувствовали отношение петербургских болельщиков к себе. Чтобы они поняли, за какой город они играют, и какие у них болельщики, чтобы они сами прочувствовали, что Петербург достоин большого футбола. И они должны за эту честь биться.

У них не хватает борьбы, силовых единоборств, вот им не хватает этого в концовке. Страсти нет. Но футбол без страсти не может быть. Обязательно страсть приводит к победе. Вот эту страсть надо возвратить футболистам», – сказал футбольный комментатор.

После 26 проведенных туров Мир « » лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая «Краснодар» по результатам очных матчей.