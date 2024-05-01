Орлов о «Зените»: «Надо, чтобы игроки, особенно бразильцы, почувствовали отношение петербургских болельщиков и поняли, за какой город играют. Они должны за эту честь биться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов рассказал, чего не хватает игрокам «Зенита».

«Что такое футбольная команда? Она же все время находится изолированной от всех. Самолет, автобус, тренировка. А рядом же нет болельщиков. И поэтому вот, например, в Советском Союзе все артисты лучшие Ленинграда приходили прямо на базу для того, чтобы общаться. И это была такая связь с городом, понимаете, она чувствовалась.

И вот здесь надо, чтобы футболисты, особенно бразильцы, почувствовали отношение петербургских болельщиков к себе. Чтобы они поняли, за какой город они играют, и какие у них болельщики, чтобы они сами прочувствовали, что Петербург достоин большого футбола. И они должны за эту честь биться.

У них не хватает борьбы, силовых единоборств, вот им не хватает этого в концовке. Страсти нет. Но футбол без страсти не может быть. Обязательно страсть приводит к победе. Вот эту страсть надо возвратить футболистам», – сказал футбольный комментатор.

После 26 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая «Краснодар» по результатам очных матчей. 

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16 комментариев
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Да когда ж вы все поймёте, что нынешним легионерам, особенно в Зените распиаренная честь города даром не сдалась. Времена Данни и Вагнера Лава, Красича и Олича, что реально бились за свои клубы кровью и потом - прошли. Сейчас леги исключительно за деньги играют, не испытывая никаких сентиментальных чувств.
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Чтобы они поняли, за какой город они играют, и какие у них болельщики, чтобы они сами прочувствовали, что Петербург достоин большого футбола. И они должны за эту честь биться.
.....
Зачем всё время надо противоставлять? А остальные города не ровня Питеру и за свой город и своих болельщиков биться не надо? В мире только Питер существует?
Очень некрасиво, или очень неподумавши это Гена ляпает.
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Не все из них и название города то, знают
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Угу, Марио за 10 лет даже попытки заговорить не сделал, остальные бразильцы Зенит рассматривают на 2-4 года и кроме денег их ничего не интересуют. Даже накачка на матч со Спартаком в немалой степени основывается на повышенных премиальных
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Наивный Вы человек, Геннадий Сергеевич, если хотя бы за свои контракты бились, за честь и дух пусть спартаковцы бьются
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за какой ???
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Za etu chest bitsa.
Вот так может и поймут)
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Стареет ГСО. Такой пафос...
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они играют и работают за контракт, за деньги. про какую честь, Орлов, или как там тебя, без разницы, говоришь? ты себя от государственных денег убери и попробуй что то по факту сказать
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Орлов грезит о былом. Это во времена Союза или в 00-е чувствовалась синергия между клубом как коллективом со своими принципами/философией/ценностями, болельщиками и игроками. А теперь что? Место команды с нашего двора заняла сборная бразильских пляжей, руководству и болельщикам кроме кубков и победы над Спартаком ничего не нужно, даже тренеру (с его же слов) не ставят задач ни в еврокубках, ни по развитию своей молодёжи - амбиции и прагматизм победили романтику.
Пора признать, что девиз "один город - одна команда" из идеологии превратился в простую констатацию факта.
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Ответ Black Phoenix
Да когда ж вы все поймёте, что нынешним легионерам, особенно в Зените распиаренная честь города даром не сдалась. Времена Данни и Вагнера Лава, Красича и Олича, что реально бились за свои клубы кровью и потом - прошли. Сейчас леги исключительно за деньги играют, не испытывая никаких сентиментальных чувств.
не совсем))кто то из легионеров еще хочет поиграть на топ уровне.понятно что легионеров зенита это не касается,они там в золотой клетке сидят
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Ответ Ксяоми Ноутов
Так руководство клуба показало отличный пример отношения к болельщикам, когда поставило сцену на вираже) игроки просто берут с них пример. А вообще, перебор латиносов рано или поздно должен был привести к этому раздолбайству.
На вираже были не болельщики
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