«Атлетико» готов продать Облака и интересуется Мамардашвили. «Валенсия» запросит 25 млн евро

Теги премьер-лига Англия Валенсия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Ян Облак Георгий Мамардашвили Футбол

Ян Облак может покинуть «Атлетико».

По информации As, словенский вратарь потерял статус незаменимого игрока, и мадридский клуб готов выслушать предложения о его трансфере. 

«Атлетико» хочет летом обновить состав и расстаться с самыми высокооплачиваемыми игроками. Зарплата Облака – одна из самых высоких в клубе, голкипер получает 10 миллионов евро «чистыми» за сезон. 

Сам игрок знает, что мадридцы готовы его продать. Он хочет попробовать свои силы в АПЛ, если ему придется уйти из нынешней команды.

Отмечается, что «Атлетико» интересуется вратарем сборной Грузии Георгием Мамардашвили. «Валенсия», которой необходимо продавать, запросит 25 миллионов евро за 23-летнего игрока.

Облак выступает за мадридский клуб с сезона-2014/15. В текущем розыгрыше Ла Лиги он провел 33 матча и пропустил 39 голов. 

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23 комментария
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Облак шикарный вратарь, ему 31 год, что по вратарским меркам самый пик. Челси бы точно не помешал, там два пассажира сейчас играют и скоро третий вернется из Мадрида.
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+26
Пересидел Облак в Атлетико. Надо было раньше уходить
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Ответ corazon blanco
Облак шикарный вратарь, ему 31 год, что по вратарским меркам самый пик. Челси бы точно не помешал, там два пассажира сейчас играют и скоро третий вернется из Мадрида.
да и имя у Облака толковое
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+10
А зачем ? Вроде облак не сильно снизил планку
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+5
Ответ Fendiman
А зачем ? Вроде облак не сильно снизил планку
Новость прочитай. Зачем на заголовке останавливаться?
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В АПЛ Арсенал и Челси лучший вариант для него
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Обкатали ли бы Молдована…
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Какие 25, если он по трансфермаркт только 30 стоит.
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Welcome to Chelsea
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отличный вратарь Облак.
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Ответ Антонио Мартынов
Какие 25, если он по трансфермаркт только 30 стоит.
Transfermarkt совершенно неадекватно оценивает вратарей.
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Облака продадут. Де Хеа вернут.))
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Ответ Fendiman
А зачем ? Вроде облак не сильно снизил планку
Разгрузить зп ведомость
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Ответ VuNePonimaete
4я команда Ла Лиги из-за отсутствия средств вынуждена расставаться с ведущими игроками и набирать других, более скромных по функционалу игроков. Как же похоронили Ла Лига при Тебасе
4я команда Ла Лиги платит наибольшую зп безъяичному физруку.
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Ответ corazon blanco
Облак шикарный вратарь, ему 31 год, что по вратарским меркам самый пик. Челси бы точно не помешал, там два пассажира сейчас играют и скоро третий вернется из Мадрида.
Он вам СА поедет скорее всего
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Ответ corazon blanco
Облак шикарный вратарь, ему 31 год, что по вратарским меркам самый пик. Челси бы точно не помешал, там два пассажира сейчас играют и скоро третий вернется из Мадрида.
В АПЛ надо ногами уметь играть и на выходах. Облак в этих компонентах не лучший вариант
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Ответ Football_legend
Пересидел Облак в Атлетико. Надо было раньше уходить
Зачем и куда уходить? Топовых команд не так много. В какой-нибудь донный МЮ что ли?
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Если в Челси не совсем идиоты сидят, то нужно забирать немедленно.
Еще лет 5-6 может играть на высоком уровне.
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Да кому он нужен, средний вратарь, а зп космическая.
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Облак сдал в этом сезоне. Вылет от Дортмунда, во многом его вина. Сейчас он играет просто как хороший вратарь, а раньше играл как фантастический. Чтобы выводить Атлетико в финал ЛЧ нужно играть как фантастический. С Дортмундом не тащил те мячи, которые раньше тащил. Проблема, что он плохо играет ногами, поэтому вряд ли на него будет большой спрос
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К сожалению для Облака нынешние топ-клубы требуют от киперов игры ногами и за пределами штрафной.
Ян плох в этих компонентах.
Пока даже не представляю, кому он будет нужен из топ-10 лиги.
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4я команда Ла Лиги из-за отсутствия средств вынуждена расставаться с ведущими игроками и набирать других, более скромных по функционалу игроков. Как же похоронили Ла Лига при Тебасе
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