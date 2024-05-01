«Атлетико» готов продать Облака и интересуется Мамардашвили. «Валенсия» запросит 25 млн евро

Ян Облак может покинуть «Атлетико».

По информации As, словенский вратарь потерял статус незаменимого игрока, и мадридский клуб готов выслушать предложения о его трансфере.

« » хочет летом обновить состав и расстаться с самыми высокооплачиваемыми игроками. Зарплата Облака – одна из самых высоких в клубе, голкипер получает 10 миллионов евро «чистыми» за сезон.

Сам игрок знает, что мадридцы готовы его продать. Он хочет попробовать свои силы в , если ему придется уйти из нынешней команды.

Отмечается, что «Атлетико» интересуется вратарем сборной Грузии Георгием Мамардашвили. « », которой необходимо продавать, запросит 25 миллионов евро за 23-летнего игрока.

Облак выступает за мадридский клуб с сезона-2014/15. В текущем розыгрыше он провел 33 матча и пропустил 39 голов.