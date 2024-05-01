Форвард «ПСЖ» Рамуш перед «Дортмундом»: «Мы уверены в себе. Сейчас мы больше похожи на команду, чем во время последнего матча с ними» 

Гонсалу Рамуш высказался перед игрой с дортмундской «Боруссией».

«ПСЖ» сыграет сегодня в гостях с немецким клубом в 1-м матче 1/2 финала чемпионов.

«Мы уже дважды играли против них [2:0, 1:1], мы хорошо их знаем. Мы верим в свои силы, спокойны и уверены в себе. Мы очень хорошую работаем в этом сезоне. Мы готовы.

Сейчас мы больше похожи на команду, чем во время последней нашей встречи [на групповом этапе]. У нас было больше времени, чтобы узнать друг друга. Мы – семья! На этот раз у нас есть полноценная команда.

Мы хорошо знаем этот стадион, он особенный и сложный для гостей. Но такая команда, как наша, должна быть готова играть на этом стадионе, если мы хотим пройти дальше», – сказал нападающий « ».