Яхимович о «Динамо» перед «Спартаком»: «Они должны выйти на злости за последнее поражение и отомстить за Лещука» 

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Эрик Яхимович Игорь Лещук Футбол

Эрик Яхимович высказался в преддверии матча «Динамо» со «Спартаком».

Игра пройдет сегодня в рамках 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Как оцените выступление «Динамо» в этом сезоне?

– Был даже шанс оказаться на первой строчке таблицы, если бы не провалили игры с «Ростовом» и «Спартаком». Но в футболе все выиграть невозможно, поэтому в целом я доволен. Мне последние матчи понравились. Получал удовольствие от футбола. Уверен, «Динамо» будет в первой тройке. 

– Сейчас отрыв от первого места всего три очка. Может, нужно думать о золотых медалях?

– Команда обязательно будет за них бороться. Шансы есть. Надо выигрывать все оставшиеся матчи и смотреть, как проведет этот отрезок «Зенит». Если он оступится, то шансы будут. Последний матч у «Динамо» в Краснодаре, и может случиться так, что это будет игра за первое место.

– Ближайший матч у «Динамо» со «Спартаком». Последние матчи складывались для бело-голубых неудачно. Нет опасений, что будет новое фиаско?

– Динамовцы играют хорошо, но им не везет. Они сейчас должны выйти на злости за последнее поражение [1:2 в Мир РПЛ] и отомстить за Лещука. Это молодой парень, и мне его жалко. Нельзя такие ошибки допускать. Но здесь уже психология. Он, видимо, боится ошибиться. 

– Из-за того, что в команде нет четкого первого номера?

– Одно время Шунин стоял постоянно, его не меняли. Затем поставили Лещука. Вратарь должен быть психологически устойчивым мужиком, зверюгой. Иногда нужно и напихать партнерам, наорать на кого-то, – сказал экс-игрок «Динамо».

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10 комментариев
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«За себя и за Сашку»
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Спартак тоже должен выйти и доказать, что та победа была не случайной и что зря динамики валят на своего вратаря..
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Раньше в РПЛ в 25 молодые были, что совсем бред, а сейчас уже и в 28 ещё молодой.... )
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а что лещука не будет в воротах???
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А кто судить будет? чёт "продинамил" )))))момент надеюсь не отбитый казарцев.... с конями всю игру сломал, с###.
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Ответ Илья Малышев
«За себя и за Сашку»
Если динамики сами затравили своего вратаря, обвинив его в поражении, то лозунги, типа «за себя и за Сашку» выглядят смешно )))..
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