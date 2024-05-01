Яхимович о «Динамо» перед «Спартаком»: «Они должны выйти на злости за последнее поражение и отомстить за Лещука»
Эрик Яхимович высказался в преддверии матча «Динамо» со «Спартаком».
Игра пройдет сегодня в рамках 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
– Как оцените выступление «Динамо» в этом сезоне?
– Был даже шанс оказаться на первой строчке таблицы, если бы не провалили игры с «Ростовом» и «Спартаком». Но в футболе все выиграть невозможно, поэтому в целом я доволен. Мне последние матчи понравились. Получал удовольствие от футбола. Уверен, «Динамо» будет в первой тройке.
– Сейчас отрыв от первого места всего три очка. Может, нужно думать о золотых медалях?
– Команда обязательно будет за них бороться. Шансы есть. Надо выигрывать все оставшиеся матчи и смотреть, как проведет этот отрезок «Зенит». Если он оступится, то шансы будут. Последний матч у «Динамо» в Краснодаре, и может случиться так, что это будет игра за первое место.
– Ближайший матч у «Динамо» со «Спартаком». Последние матчи складывались для бело-голубых неудачно. Нет опасений, что будет новое фиаско?
– Динамовцы играют хорошо, но им не везет. Они сейчас должны выйти на злости за последнее поражение [1:2 в Мир РПЛ] и отомстить за Лещука. Это молодой парень, и мне его жалко. Нельзя такие ошибки допускать. Но здесь уже психология. Он, видимо, боится ошибиться.
– Из-за того, что в команде нет четкого первого номера?
– Одно время Шунин стоял постоянно, его не меняли. Затем поставили Лещука. Вратарь должен быть психологически устойчивым мужиком, зверюгой. Иногда нужно и напихать партнерам, наорать на кого-то, – сказал экс-игрок «Динамо».