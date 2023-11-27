IFAB обсудит расширение полномочий ВАР на штрафные, угловые и вторые желтые, а также удаление за умышленную игру рукой в штрафной
Расширение полномочий ВАР будет обсуждаться на заседании IFAB.
По информации The Times, Международному совету футбольных ассоциаций будет предложено рассмотреть вопрос о том, следует ли распространить полномочия ВАР на штрафные удары, угловые и вторые желтые карточки. Вопрос изучает рабочая группа по ВАР, созданная ФИФА.
Заседание IFAB состоится во вторник. При этом никакие решения не будут приняты до ежегодного собрания в марте 2024-го.
Также на заседании будет рассмотрено предложение наказывать умышленную игру рукой в штрафной площади красной карточкой. На данный момент это относится только к намеренной остановке рукой или ладонью мяча, летящего в ворота.
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А то по протоколу, если изначально не был зафиксирован фол, то за фол, который тянул на красную, в итоге даже желтой не дают
Но что-то мне подсказывает, что Антон Фалафель, все-таки, имел ввиду не настолько уж совсем "все моменты игры" ;)