IFAB обсудит расширение полномочий ВАР на штрафные, угловые и вторые желтые, а также удаление за умышленную игру рукой в штрафной

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА ФИФА судьи видеоповторы правила IFAB Футбол

Расширение полномочий ВАР будет обсуждаться на заседании IFAB.

По информации The Times, Международному совету футбольных ассоциаций будет предложено рассмотреть вопрос о том, следует ли распространить полномочия ВАР на штрафные удары, угловые и вторые желтые карточки. Вопрос изучает рабочая группа по ВАР, созданная ФИФА.

Заседание IFAB состоится во вторник. При этом никакие решения не будут приняты до ежегодного собрания в марте 2024-го.

Также на заседании будет рассмотрено предложение наказывать умышленную игру рукой в штрафной площади красной карточкой. На данный момент это относится только к намеренной остановке рукой или ладонью мяча, летящего в ворота.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Лучше поздно, чем никогда, особенно это касается вторых жёлтых и штрафных на линии штрафной
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Всё правильно. ВАР должен вмешиваться во все аспекты игры.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
тогда уж и первые жёлтые тоже надо смотреть. Или их от фуфла все ещё можно давать будет?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yavich
Ответ Антон Фалафель
Всё правильно. ВАР должен вмешиваться во все аспекты игры.
Уже представляю как 5 минут судья у монитора пытается выяснить, от кого же ушёл мяч в центре поля.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
На счет угловых и штрафных ударов сомнительно. Это может сильно затянуть игру, а смотреть вторые желтые нужно было разрешать на старте
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
То что положено не выполняют,зачем им дополнительные функции ?????
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амбарцум Амбарцумян
На вторые желтые разумно, а нще разумно давать все-таки желтые после проверки вар на красную.
А то по протоколу, если изначально не был зафиксирован фол, то за фол, который тянул на красную, в итоге даже желтой не дают
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Тольку от вар когда судьи проф не пригодны к таким технологиям .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garre Garre
Так по мне они пока еще и с действующими правилами и протоколами не всегда справляются. Посмотрите какая клоунада творится в Англии, Испании. Будут без конца остановки! Пусть лучше автоматич определ офсайда примут во всех лигах, вот это главное!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Штрафные и угловые только если тихой проверкой, а вторые жёлтые, да надо проверять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
нужно больше пауз в игре.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrWillSee
Угловые или штрафные у центре поля - пустая трата времени
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Судья скоро вообще ничего решать не будет. Только ВАР. То есть вместо судьи на поле может быть кто угодно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Было бы не плохо! ВАР так ВАР полностью. Штрафные и угловые тоже важны для футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Сильно вырастет время матча и паузы. Я хз как будут решать этот вопрос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Максименко
Короче, главные теперь это судьи ВАР.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ливерпуль не будет получать левых угловых всё идеально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
вот не жилось им без ВАРа))) пусть теперь играют по 60-70 минут тайм, пока все штрафные /угловые не рассмотрят 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Yavich
Уже представляю как 5 минут судья у монитора пытается выяснить, от кого же ушёл мяч в центре поля.
)) +
Но что-то мне подсказывает, что Антон Фалафель, все-таки, имел ввиду не настолько уж совсем "все моменты игры" ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Дед, надо шагать в ногу со временем, а ты уже соскуфился
пусть шагают, я не возражаю)) видимо, пока кто-нибудь замертво не упадет на поле, они так и будут увеличивать хронометраж.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harut Hovsepyan
Ответ Игорь Новиков
Вторые желтые и штрафные перед воротами - явно надо. Угловые - перебор, наверное.
Ну, а если после углового был забит гол, то можно и проверить, правильно ли он был назначен, или нет. Так было бы справедливо!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий