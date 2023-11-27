IFAB обсудит расширение полномочий ВАР на штрафные, угловые и вторые желтые, а также удаление за умышленную игру рукой в штрафной

Расширение полномочий ВАР будет обсуждаться на заседании IFAB.

По информации The Times, Международному совету футбольных ассоциаций будет предложено рассмотреть вопрос о том, следует ли распространить полномочия ВАР на штрафные удары, угловые и вторые желтые карточки. Вопрос изучает рабочая группа по ВАР, созданная .

Заседание IFAB состоится во вторник. При этом никакие решения не будут приняты до ежегодного собрания в марте 2024-го.

Также на заседании будет рассмотрено предложение наказывать умышленную игру рукой в штрафной площади красной карточкой. На данный момент это относится только к намеренной остановке рукой или ладонью мяча, летящего в ворота.

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