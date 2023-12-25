«Ноттингем Форест» потребовал больше не назначать судью Джонса на свои матчи. Арбитр ошибочно удалил Боли в игре с «Борнмутом»

«Ноттингем Форест» потребовал не назначать судью Роберта Джонса на свои матчи.

По информации The Telegraph, причиной требования стала ошибка арбитра в матче с « » (2:3) в минувшую субботу. Джонс ошибочно показал защитнику « » вторую желтую карточку на 23-й минуте после единоборства с , несмотря на то, что защитник «Борнмута» сфолил на Боли до того, как тот выбил мяч.

Сообщается, что глава судейского корпуса Англии (PGMOL) Говард Уэбб признал ошибку Джонса в разговоре с главным тренером «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту. Однако клуб направил Уэббу письмо с требованием больше не назначать арбитра на матчи с участием команды.

Кроме того, «Ноттингем Форест» запросил записи переговоров между судьей и ВАР. Клуб также потребовал отстранить Джонса от работы до тех пор, пока инцидент не будет решен.

Отметим, что «Ноттингем Форест» уже жаловался на решения Джонса в текущем сезоне – в августе клуб оспорил удаление Джо Уорролла в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:3), в котором Роберт Джонс выполнял функции ВАР.

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