«Ноттингем Форест» потребовал больше не назначать судью Джонса на свои матчи. Арбитр ошибочно удалил Боли в игре с «Борнмутом»

Теги премьер-лига Англия судьи Ноттингем Форест Говард Уэбб Борнмут Адам Смит Вилли Боли видеоповторы Роберт Джонс Футбол

«Ноттингем Форест» потребовал не назначать судью Роберта Джонса на свои матчи.

По информации The Telegraph, причиной требования стала ошибка арбитра в матче АПЛ с «Борнмутом» (2:3) в минувшую субботу. Джонс ошибочно показал защитнику «Ноттингема» Вилли Боли вторую желтую карточку на 23-й минуте после единоборства с Адамом Смитом, несмотря на то, что защитник «Борнмута» сфолил на Боли до того, как тот выбил мяч.

Сообщается, что глава судейского корпуса Англии (PGMOL) Говард Уэбб признал ошибку Джонса в разговоре с главным тренером «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту. Однако клуб направил Уэббу письмо с требованием больше не назначать арбитра на матчи с участием команды.

Кроме того, «Ноттингем Форест» запросил записи переговоров между судьей и ВАР. Клуб также потребовал отстранить Джонса от работы до тех пор, пока инцидент не будет решен.

Отметим, что «Ноттингем Форест» уже жаловался на решения Джонса в текущем сезоне – в августе клуб оспорил удаление Джо Уорролла в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:3), в котором Роберт Джонс выполнял функции ВАР.

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2 комментария
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Таким судейством Уэбб начинает по привычке просить прощение у всех команд АПЛ
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Надеюсь Рэтклифф потребует не назначать Оливера на матчи МЮ
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