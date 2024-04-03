42-летний Ибрагимович проведет прощальный матч за Швецию 8 июня против Сербии на «Френдс Арене»

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Златан Ибрагимович проведет прощальный матч в сборной 8 июня против Сербии.

Сборная Швеции объявила о проведении прощального матча в честь Златана Ибрагимовича, который завершил карьеру в конце прошлого сезона из-за хронической травмы колена.

Игра состоится на «Френдс Арене» 8 июня, соперником шведов станет сборная Сербии.

Всего за карьеру 42-летний футболист провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.

Кроме того, Ибрагимович признавался игроком года в Швеции рекордные 12 раз и получил премию Пушкаша за лучший гол в 2013 году.

На протяжении карьеры форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Сейчас Златан – советник владельца «Милана» Джерри Кардинале.

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21 комментарий
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После прощального матча за сборную, Ибра проведет еще прощальный сезон за Милан.
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Великий игрок! После травмы колена в Юнайтед казалось что "уедет на заработки", но выдал невероятный камбэк в Милане.
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48 летний Криштиану Роналду проведет свой прощальный матч против Люксембурга
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Ответ Питер Пэн
Комментарий скрыт
Так-то можно далеко зайти. Например, именно без Холанда сборная брала бронзу олимпиады и несколько раз играла в финальной части ЧМ и евро.
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Это не Златан прощается с футболом, а футбол прощается со Златаном! Поправьте новость!
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Это скорее сборная Швеции проведет прощальный матч за Златана
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Это будет круто!
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Помню после ухода из ювентуса (из-за кальчополи) в интер, Ибра встретился в матче Серии А против бывших одноклубников. Год был примерно 2007-2008 где то. Тогда к нему было особое отношение со стороны игроков ювентуса потому что посчитали его предателем). Помню он Кьеллини по голове погладил и Кьеллини отмахнулся и пошел бычить на Ибру). С тех пор за Иброй стал конкретно наблюдать. Топовейший игрок. Мастер. Жаль не урвал ЛЧ , но след в футболе оставил не меньше всякого Торреса (фас, рвите меня) или классного Руни, Куна Агуэро и тд
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Выдающаяся карьера, великолепный игрок! Только в Италии поиграл и за Юве, и за Интер, и за Милан!
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Ответ pasha_t
48 летний Криштиану Роналду проведет свой прощальный матч против Люксембурга
И забьет прощальный хет-трик из пенальти
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Ответ pasha_t
48 летний Криштиану Роналду проведет свой прощальный матч против Люксембурга
Думаешь вытянет один против одиннадцати?
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Надо бы с Англией, и Харта, который тоже карьеру завершил, на ворота
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Ответ Питер Пэн
Комментарий скрыт
И именно без Роналду Португалия взяла ЧЕ
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Ответ ТТД Бубнова
И именно без Роналду Португалия взяла ЧЕ
Это другое, он присутствовал на бровке!)
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Ответ Питер Пэн
Комментарий скрыт
да и еще четыре чемпионата мира по хоккею взяли и олимпиаду
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