42-летний Ибрагимович проведет прощальный матч за Швецию 8 июня против Сербии на «Френдс Арене»
Златан Ибрагимович проведет прощальный матч в сборной 8 июня против Сербии.
Сборная Швеции объявила о проведении прощального матча в честь Златана Ибрагимовича, который завершил карьеру в конце прошлого сезона из-за хронической травмы колена.
Игра состоится на «Френдс Арене» 8 июня, соперником шведов станет сборная Сербии.
Всего за карьеру 42-летний футболист провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.
Кроме того, Ибрагимович признавался игроком года в Швеции рекордные 12 раз и получил премию Пушкаша за лучший гол в 2013 году.
На протяжении карьеры форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Сейчас Златан – советник владельца «Милана» Джерри Кардинале.