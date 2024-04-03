42-летний Ибрагимович проведет прощальный матч за Швецию 8 июня против Сербии на «Френдс Арене»

Златан Ибрагимович проведет прощальный матч в сборной 8 июня против Сербии.

объявила о проведении прощального матча в честь , который завершил карьеру в конце прошлого сезона из-за хронической травмы колена.

Игра состоится на «Френдс Арене» 8 июня, соперником шведов станет сборная Сербии.

Всего за карьеру 42-летний футболист провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.

Кроме того, Ибрагимович признавался игроком года в Швеции рекордные 12 раз и получил премию Пушкаша за лучший гол в 2013 году.

На протяжении карьеры форвард выступал за « », « », «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Сейчас Златан – советник владельца «Милана» Джерри Кардинале.