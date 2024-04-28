Крауч о Слоте в «Ливерпуле»: «Его описывают примерно как Клоппа – играет в футбол в стиле хеви-метал, развивает игроков. Они нашли человека, который ставит аналогичную игру»

Питер Крауч оценил возможное назначение Арне Слота в «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что главный тренер « » близок к переходу в английский клуб.

«Ему будет трудно занять место , я ему не завидую. При отборе, вероятно, сосредоточились на его стиле игры и характере.

Интересно, что его описывают примерно так же, как говорили о Клоппе, когда он пришел. Он играет в атакующий футбол в стиле хеви-метал. У него сильный характер, он развивает игроков. Очень похоже.

Если бы пришел тренер, который попытался бы заставить игроков играть за линией мяча, это изменило бы всю философию клуба. Они нашли человека, который ставит аналогичную игру, со свежей энергией и импульсом, чтобы выйти на следующий уровень», – сказал бывший нападающий «красных».