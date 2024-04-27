Рангник согласится возглавить «Баварию», только если будет иметь «серьезное влияние» на трансферы и подбор персонала (Salzburger Nachrichten)

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник не уверен, что стоит переходить в «Баварию».

По данным издания Salzburger Nachrichten, главный тренер сборной Австрии сомневается насчет предложения немецкого клуба.

Как утверждает источник, 65-летний специалист возглавит «Баварию» только в том случае, если будет иметь «серьезное влияние» на трансферы и подбор персонала, чего мюнхенцы могут и не гарантировать.

SN добавляет, что Австрийский футбольный союз вряд ли будет препятствовать уходу Рангника после Евро-2024 этим летом, если будет выплачена компенсация.

Контракт Рангника с Австрией рассчитан до 2026 года.

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11 комментариев
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Он еще и условия ставит.
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Рангник сделает из Баварии Локомотив
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Окуевший шарлатан
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Ну это его стандартный договор развода....
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Будет смешно, если и он откажет
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Ответ Мохнатый55
Он еще и условия ставит.
-«Серьезное влияние» на трансферы и подбор персонала!!!"- "хорошо."- "А компот?"- "принисите ему компот.")))))
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Только томас цорн больший аферист
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Ждем Цорна в Баварии
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Я так понимаю Кейн ещё долго не станет чемпионом
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Как можно верить этому шарлотану
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Ждем Цорна в Баварии
И Баду
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