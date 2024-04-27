Рангник согласится возглавить «Баварию», только если будет иметь «серьезное влияние» на трансферы и подбор персонала (Salzburger Nachrichten)

Ральф Рангник не уверен, что стоит переходить в «Баварию».

По данным издания Salzburger Nachrichten, главный тренер сборной Австрии сомневается насчет предложения немецкого клуба.

Как утверждает источник, 65-летний специалист возглавит «Баварию» только в том случае, если будет иметь «серьезное влияние» на трансферы и подбор персонала, чего мюнхенцы могут и не гарантировать.

SN добавляет, что Австрийский футбольный союз вряд ли будет препятствовать уходу Рангника после Евро-2024 этим летом, если будет выплачена компенсация.

Контракт Рангника с Австрией рассчитан до 2026 года.