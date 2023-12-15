Месси – лучший аргентинский игрок по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Ди Мария – 9-й
FourFourTwo признал Лионеля Месси лучшим аргентинским футболистом в истории.
Капитан сборной, выигравшей ЧМ-2022, возглавил составленный британским журналом список. Всего в публикации 32 футболиста.
В первую десятку вошли:
3. Марио Кемпес
10. Хавьер Маскерано.
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А вот то что ДиСтефано на 32 месте это конечно прикол - человек 5 КЕЧей выиграл и 2 ЗМ.
и любит ходить в театр.
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1. Роналду
2. Марадона
3. Ди Мария
Месси нет даже в сотне.
Siuuuuu 💪