Месси – лучший аргентинский игрок по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Ди Мария – 9-й

Теги высшая лига Португалия Бенфика МЛС Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Габриэль Батистута рейтинги Хавьер Маскерано Диего Марадона Хорхе Бурручага Анхель Ди Мария Даниэль Пассарелла Оскар Руджери Марио Кемпес Убальдо Фильоль Интер Майами FourFourTwo Футбол

FourFourTwo признал Лионеля Месси лучшим аргентинским футболистом в истории.

Капитан сборной, выигравшей ЧМ-2022, возглавил составленный британским журналом список. Всего в публикации 32 футболиста.

В первую десятку вошли:

1. Лионель Месси

2. Диего Марадона

3. Марио Кемпес

4. Даниэль Пассарелла

5. Габриэль Батистута

6. Оскар Руджери

7. Хорхе Бурручага

8. Убальдо Фильоль

9. Анхель Ди Мария

10. Хавьер Маскерано.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

92 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну никак, ни грамм Марадона не может быть на первом месте. Да Мападона был шикарен, но он выдал максимум своей стабильной игры где-то 6-8 с промежутками. Его сгубила его развратная жизнь, наркота, спиртное, драки, хулиганство, избиение ,угроза оружием. Месси ну совсем другая противоположность, И стабильная шикарная игра почти на протяжении 20 лет. Это факт.
+82
-19
+63
Марадона конечно великий игрок и лидер, но в целом по карьере Месси успешнее его, так что все справедливо.

А вот то что ДиСтефано на 32 месте это конечно прикол - человек 5 КЕЧей выиграл и 2 ЗМ.
+36
-8
+28
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
рукой тащил?
+35
-8
+27
Ответ БолельщикСоСтажем
Я за бронзу Батистуте
Бати-гол не принёс Аргентине золото ЧМ в отличии от Кемпеса
+24
-5
+19
Ответ La victoria es nuèstrà
Ну никак, ни грамм Марадона не может быть на первом месте. Да Мападона был шикарен, но он выдал максимум своей стабильной игры где-то 6-8 с промежутками. Его сгубила его развратная жизнь, наркота, спиртное, драки, хулиганство, избиение ,угроза оружием. Месси ну совсем другая противоположность, И стабильная шикарная игра почти на протяжении 20 лет. Это факт.
Месси под кокосом так бы не играл)
+20
-2
+18
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
Прям в каждой? Даже против Спартака?
+20
-9
+11
Я за бронзу Батистуте
+16
-5
+11
Ответ Iamliam
Марадона конечно великий игрок и лидер, но в целом по карьере Месси успешнее его, так что все справедливо. А вот то что ДиСтефано на 32 месте это конечно прикол - человек 5 КЕЧей выиграл и 2 ЗМ.
КА тоже выиграл. Вообще, Ди Стефано успел поиграть за 3 сборные. За Аргентину сыграл всего 6 матчей, а за Испанию 31 матч. Возможно, это повлияло на позицию.
+13
-3
+10
Дзанетти для вас шутка какая-то?
+13
-5
+8
Ответ La victoria es nuèstrà
Ну никак, ни грамм Марадона не может быть на первом месте. Да Мападона был шикарен, но он выдал максимум своей стабильной игры где-то 6-8 с промежутками. Его сгубила его развратная жизнь, наркота, спиртное, драки, хулиганство, избиение ,угроза оружием. Месси ну совсем другая противоположность, И стабильная шикарная игра почти на протяжении 20 лет. Это факт.
в точку
+13
-5
+8
Где Эктор Бракамонте?
+8
0
+8
Тот момент, когда борьба за лидерство в истории Аргентины = равна выбору лучшего игрока в мировой истории)
+19
-12
+7
все справедливо же.Ну реально Месси должен быть на первом месте, при всем уважение к Марадоне.
+13
-7
+6
5ка в принципе правильно расставлена, вопросов нет
+17
-11
+6
Рейтинги от FourFourTwo - это вообще не показатель, а так, лишь один из возможных рейтингов, вкусовщина.
+10
-5
+5
Ответ Chernyshevsky jr.
Где Эктор Бракамонте?
Поёт под гитару, сочиняет песни, ценит искусство
и любит ходить в театр.
©
+5
0
+5
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
Видел Марадону видел Месси тут даже без варианов Месси
+9
-4
+5
Ответ mwj85frrxz
Дзанетти для вас шутка какая-то?
не шутка. У аргов столько великих игроков, что смотрят больше на их достижения со сборной. В 10ке одни чемпионы мира кроме Маскерано, а Хавьер легенда скорее Интера и сериАла.
+4
0
+4
Ответ Илья Мурашов
Это да, но мне кажется список составляли исходя из достижений в сборной.
Был еще такой полузащитник Л.Монти, выиграл ЧМ и КА, тоже его нет.
+3
0
+3
Ответ БолельщикСоСтажем
Я за бронзу Батистуте
Для меня, честно говоря, лучшим всегда будет Каниджа. Абсолютно невероятный форвард
+3
0
+3
Ответ mwj85frrxz
Дзанетти для вас шутка какая-то?
Он их в 98 на ЧМ похоронил,как они его включат???
+3
0
+3
Ответ Боруссия Мюнгладбах
Месси под кокосом так бы не играл)
Этого мы уже не узнаем))) Хотя впереди ещё сезон в Майами 😂
+6
-3
+3
Ответ Real_v_dushe
Абсолютная чушь
согласен с тобой, гелек. Вот твой список лучших аргентинских игроков:

1. Роналду
2. Марадона
3. Ди Мария

Месси нет даже в сотне.

Siuuuuu 💪
+5
-3
+2
Ответ Lavinka
Тред для Мессифанов которые оправдывают первое место своего любимца .
оправдывается ботекс и его сестра обычно.
+2
0
+2
А почему в топ 10 нет Хавьера Дзанетти ?
+2
0
+2
а вот Ди Мария должен быть ну на 2 позиции выше.
+3
-1
+2
Хочу Каниджу в 10ке
+2
0
+2
О, ждем еще 199 таких постов по каждой стране, спортс нашел неиссякаемый источник новостей
+4
-2
+2
Ответ Men77
согласен с тобой, гелек. Вот твой список лучших аргентинских игроков: 1. Роналду 2. Марадона 3. Ди Мария Месси нет даже в сотне. Siuuuuu 💪
пхахахахаха 😂😂😂
+2
-1
+1
Ответ БолельщикСоСтажем
Я за бронзу Батистуте
Даниель «ослик» Ортега на 5м тогда)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий