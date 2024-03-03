Зарема о «Зените»: «Наконец нет лидеров и сильных русских. Семак сетует, что не удалось подписать россиян. А чем занимается академия? Где ее выпускники?»

Зарема Салихова высказалась об игре «Спартака» с «Зенитом».

Игра 19-го тура Мир прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0.

«Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для «Зенита» не было главного раздражителя. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек и эмоциональных атак. Подрейфовали 95 минут и разошлись. И это при полных трибунах!

сильно слабее Бабича. Артур вообще растворился на поле. Игрок с наибольшим желанием победить у «Зенита» сейчас .

Если это такие «заряженные» они на «Спартак» вышли, то другим командам будет еще проще их победить. Наконец у «Зенита» нет лидеров на поле, какими в разные времена были и Данни, и Витцель, Дзюба и Азмун, Малком. И нет сильных русских, способных зажечь.

Семак сетует, что кому-то удалось подписать русских, а кому-то нет. А чем занимается академия «Зенита» столько лет? Где ее выпускники?» – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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