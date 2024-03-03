Зарема о «Зените»: «Наконец нет лидеров и сильных русских. Семак сетует, что не удалось подписать россиян. А чем занимается академия? Где ее выпускники?»

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Зарема Салихова высказалась об игре «Спартака» с «Зенитом».

Игра 19-го тура Мир РПЛ прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0.

«Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для «Зенита» не было главного раздражителя. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек и эмоциональных атак. Подрейфовали 95 минут и разошлись. И это при полных трибунах!

Эракович сильно слабее Бабича. Артур вообще растворился на поле. Игрок с наибольшим желанием победить у «Зенита» сейчас Марио Фернандес.

Если это такие «заряженные» они на «Спартак» вышли, то другим командам будет еще проще их победить. Наконец у «Зенита» нет лидеров на поле, какими в разные времена были Аршавин и Данни, Халк и Витцель, Дзюба и Азмун, Малком. И нет сильных русских, способных зажечь.

Семак сетует, что кому-то удалось подписать русских, а кому-то нет. А чем занимается академия «Зенита» столько лет? Где ее выпускники?» – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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81 комментарий
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Почему её до сих пор на Матч-ТВ не зовут? Там такая аналитика в почёте. Можно было бы с Вовой Быстровым устроить неплохой батл.
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+33
Если бы ее не было, ее стоило бы придумать! Спартак без Заремы, как шапито без клоунов.
+25
-8
+17
другим командам будет еще проще их победить
___
а вы вчера оказывается победили? вот это поворот
+27
-14
+13
Не понимаю почему её ещё цитируют
Она сейчас ещё большее никто, чем была Раньше. До этого хоть можно было притянуть, что она жена владельца. А сейчас просто никто
+17
-7
+10
Ответ vendigo
другим командам будет еще проще их победить ___ а вы вчера оказывается победили? вот это поворот
Ну, для Спартака это феноменальный успех - добыть очко в матче с чемпионом. Давайте отнесёмся с уважением - борщевик прыгнул выше головы.
+13
-4
+9
Хотелось бы тогда, в ответку, взглянуть на выпускников академии Спартака! Она вообще у КБ есть?
+15
-7
+8
писец, какая же она убогая..
+18
-11
+7
Ответ Вова Пупкин
Хотелось бы тогда, в ответку, взглянуть на выпускников академии Спартака! Она вообще у КБ есть?
В юношеской лиге на 5 месте, вслед за Ростовом, Краснодаром, Зенитом и Локомотивом ))
+12
-5
+7
Опять выдра высказала свои немощные слова.
+12
-8
+4
Ответ werter
Пиар - это 37 титулов и самая многочисленная фан-база?
Интересно, по какой причине резко сократилось количество чемпионств на единицу времени у одного допингового клуба после того, как его хлопнули по бромантановым ручкам? Ни на что не намекаю. Просто интересное совпадение ;)
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Как же Зареме безразличен Зенит, бгг, как дела у Спартака? Там , наверное, Промес готов получать ЗМ, газон арены самый лучший в Европе? Но она за Зенит переживает
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+4
Ответ Дмитрий Иванов
Конечно Дзюба, к нас в футбол научили играть, а у вас в культурной столице-дрочить))))
Если Вы считаете, что взрослого мужика научили мастурбировать только тогда, когда он перешел в Зенит, то у меня для Вас плохие новости. Похоже, Вы серьезно отстаете в развитии.

И да. Черный список Ваш. Ничего личного. Причины см. выше.
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Мне вот интересно: все новости от нее публикуются со ссылкой на сэ. Вопроса два: журналисты реально ей звонят по 20 раз в день и не лень ли ей самой за спасибо по 20 раз в день с кем-то разговаривать?)
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Чушь несёт.
+9
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+4
Ответ Kramola
Черт, а ведь про Академию она права!
Выпускники академии Зенита играют во ВСЕХ клубах РПЛ.
+4
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+3
Ответ Игорь Новиков
Это спартачи так раздухарились всего лишь после ничьей. Это даже круче, чем чемпионский титул за 3 тура))
Поставят эту ничью в музей славы рядом с чемпионством 3-го тура )
+3
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Ответ Анатолий Кучинский
Там Владик Радимов вне конкуренции:)
Владик извинился вчера в эфире и сказал, что был неправ. Зарема хоть раз это делала?
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Ответ Дмитрий Иванов
Убери из зенита легионеров максимум медийная лига, даже при бабках газпрома. Без них ни чего не можете...)))
Уберите из Спартака кого угодно, только оставьте Промеса и его товар... ;)
+3
0
+3
Черт, а ведь про Академию она права!
+4
-1
+3
Кто о чем, а Зарема о Зените. Ну нравится он ей.
+6
-3
+3
Это спартачи так раздухарились всего лишь после ничьей. Это даже круче, чем чемпионский титул за 3 тура))
+6
-4
+2
Ответ mean machine/
Если бы ее не было, ее стоило бы придумать! Спартак без Заремы, как шапито без клоунов.
Эт точно)))
+5
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+2
Ответ Spartakus1984
Она говорит за Россиян.Причес тут газон?Будет через 10 дней он
Хотел ответить, но вовремя вспомнил, что ты " мил человек - ......." Ну, ты сам про себя всё знаешь!
+2
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Ответ Vitor Dia
Не понимаю почему её ещё цитируют Она сейчас ещё большее никто, чем была Раньше. До этого хоть можно было притянуть, что она жена владельца. А сейчас просто никто
Клоунада видать тоже нужна))))))))
+2
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Ответ Spartakus1984
Она говорит за Россиян.Причес тут газон?Будет через 10 дней он
А причем тут академия Зенита? Над Заремой реально походу в молодости надругались в питерской подворотне
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Ответ KOTOV71
А чем так отличается Спартак ,от других клубов? Уберите " пиар"- обычная команда,из середины.
Ну, не перегибайте ;) Какая обычная команда сможет более двадцати лет увиливать от расследования массовой кормежки допингом своих игроков и последующего справедливого наказания? Вы как-то совсем уж принизили спартаковский админресурс ;)
+9
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Ответ Циник Петербургский
Ну, не перегибайте ;) Какая обычная команда сможет более двадцати лет увиливать от расследования массовой кормежки допингом своих игроков и последующего справедливого наказания? Вы как-то совсем уж принизили спартаковский админресурс ;)
Я " не со зла", ,зачем им портить настроение,у них " достижение"- сыграли на " ноль" с Зенитом! Круче чем " победа над Наполи"!
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Ответ Дмитрий Иванов
Конечно Дзюба, к нас в футбол научили играть, а у вас в культурной столице-дрочить))))
Дмитрий с женским полом, вы вообще кто
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Ответ Дмитрий Иванов
Конечно Дзюба, к нас в футбол научили играть, а у вас в культурной столице-дрочить))))
Может наоборот?)))
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Да господи, что все к Бразилии докопались? Все ноют что нужно лимит убирать или ослаблять, потом ноют что россиян мало.
Есть правила по лимиту, все как хотят, так и делают. Захочет кто то 11 россиян выпустить - вперед и с песней. Захочет играть толпой иностранцев - пожалуйста. Сильный россиянин пробьется.
Я лучше буду смотреть на игру Сантоса, Вендела, Промеса, Кордобы и прочих, чем на потуги Заболотного, с Ахметовым и Денисовым.
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