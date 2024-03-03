Зарема о «Зените»: «Наконец нет лидеров и сильных русских. Семак сетует, что не удалось подписать россиян. А чем занимается академия? Где ее выпускники?»
Зарема Салихова высказалась об игре «Спартака» с «Зенитом».
Игра 19-го тура Мир РПЛ прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0.
«Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для «Зенита» не было главного раздражителя. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек и эмоциональных атак. Подрейфовали 95 минут и разошлись. И это при полных трибунах!
Эракович сильно слабее Бабича. Артур вообще растворился на поле. Игрок с наибольшим желанием победить у «Зенита» сейчас Марио Фернандес.
Если это такие «заряженные» они на «Спартак» вышли, то другим командам будет еще проще их победить. Наконец у «Зенита» нет лидеров на поле, какими в разные времена были Аршавин и Данни, Халк и Витцель, Дзюба и Азмун, Малком. И нет сильных русских, способных зажечь.
Семак сетует, что кому-то удалось подписать русских, а кому-то нет. А чем занимается академия «Зенита» столько лет? Где ее выпускники?» – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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а вы вчера оказывается победили? вот это поворот
Она сейчас ещё большее никто, чем была Раньше. До этого хоть можно было притянуть, что она жена владельца. А сейчас просто никто
И да. Черный список Ваш. Ничего личного. Причины см. выше.
Есть правила по лимиту, все как хотят, так и делают. Захочет кто то 11 россиян выпустить - вперед и с песней. Захочет играть толпой иностранцев - пожалуйста. Сильный россиянин пробьется.
Я лучше буду смотреть на игру Сантоса, Вендела, Промеса, Кордобы и прочих, чем на потуги Заболотного, с Ахметовым и Денисовым.