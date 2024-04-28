«Милан» может не назначить Лопетеги из-за негативной реакции болельщиков. Фонсека – один из кандидатов

Теги Лилль Милан Стефано Пиоли серия А Италия Роберто Де Дзерби Джанлука Ди Марцио Хулен Лопетеги Паулу Фонсека Футбол

«Милан» может не назначить Хулена Лопетеги главным тренером.

Ранее сообщалось, что миланский клуб собирается назначить испанца, а его кандидатуру поддерживают все в руководстве.

Однако эта новость вызвала крайне негативную реакцию болельщиков. В соцсетях набирал популярность хэштег Nopetegui, а некоторые фанаты даже создавали петиции с просьбой не назначать Лопетеги.

На фоне такой реакции в «Милане» могут передумать назначать Лопетеги, потому что, как отмечает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в клубе чувствительны к мнению болельщиков.

Среди кандидатов на пост тренера «Милана» называют Паулу Фонсеку из «Лилля». Возможным кандидатом называется также Роберто Де Дзерби из «Брайтона», однако с ним пока не связывались.

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33 комментария
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Ответ Benjamin
Уволить Пиоли, который возродил Милан - это глупость, которая будет дорого стоить всему клубу
Милан возродился, когда пришли нормальные управленцы и начали покупать хороших игроков, а не всяких Пионтеков по 35 млн.

А чемпионский сезон у Милана был бешенный прессинг, теперь команда даже против Салернитаны стоит в защите, как вкопанная
+26
0
+26
Что-то мне кажется, что Пилот ничем не хуже Лопетеги или Фонсеки, а может и лучше
+25
-5
+20
Пусть Де Дзерби попробуют забрать
+17
-1
+16
Мотту было бы классно подписать
+10
0
+10
Ответ Benjamin
Уволить Пиоли, который возродил Милан - это глупость, которая будет дорого стоить всему клубу
Скорее это Милан карьеру Пиоли во что-то более-менее приличное превратил
+11
-3
+8
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Так назначьте его себе когда Анчи уйдет)
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+4
Кого бы Милан не назначил- недовольных будет очень много. Впрочем, пора уже пробовать новые варианты. Пиоли показывает посредственную игру и только деградирует с каждым годом
+3
0
+3
Верю, что Кардинале, который уволил Мальдини год назад, крайне чувствителен к мнению итальянских кузьмичей
+4
-1
+3
ура, они читают Спортс!

Так....давайте нам Гвардиолу, в нападении перехватите Мбаппе (он вроде даже за Милан), ну и по мелочам на свой выбор игроков из МС, Реала, Баварии, ПСЖ
+5
-2
+3
Уволить Пиоли, который возродил Милан - это глупость, которая будет дорого стоить всему клубу
+16
-13
+3
Болельщики Милана: «Хулен вы его собрались назначать?!»
+2
0
+2
Ответ Зубы Дзюбы
Пусть Де Дзерби попробуют забрать
Это было бы очень здорово. Разговоры ходят о нем тоже, но ничего конкретного(
+1
0
+1
Ответ Jan Paskel
Милан возродился, когда пришли нормальные управленцы и начали покупать хороших игроков, а не всяких Пионтеков по 35 млн. А чемпионский сезон у Милана был бешенный прессинг, теперь команда даже против Салернитаны стоит в защите, как вкопанная
Какие же вы неблагодарные, у Милана крайне скромный состав, занимать места в зоне ЛЧ с такими игроками - это подвиг.
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Ответ whereissuso
Скорее это Милан карьеру Пиоли во что-то более-менее приличное превратил
Через год от души посмеюсь над тобой, когда Милан под руководством какого-нибудь Лопертеги или Фонсеки займет свое законное 8 место, а Пиоли возглавит Юве и возьмет скудетто
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Ответ Roman
Что-то мне кажется, что Пилот ничем не хуже Лопетеги или Фонсеки, а может и лучше
Кажется? Зачем писать то, что кажется?
В чем ценность этого и смысл?

Есть ли хоть какое-то реальное основание, чтобы так казалось?
Могу сразу ответить, что таких оснований в принципе быть не может, так как ты не работаешь в международной футбольной индустрии на самом высоком уровне, не просматриваешь и не анализируешь работу этих тренеров, не знаком с их методами и подходами работы в различных направлениях и ситуациях т.д.
И ещё должно быть релевантное сравнение в более-менее одинаковых условиях.

Не по именам же их сравнивать, как делает большинство с примитивнейшим мышлением.
+2
-1
+1
Ответ Roman
Что-то мне кажется, что Пилот ничем не хуже Лопетеги или Фонсеки, а может и лучше
так я вообще не понимаю чем их текущие результаты не устраивают, они с Интером хотят бороться чтоли? или с псж, Боруссией которые все то в лс всех проходят
+5
-4
+1
Ответ Roman
Что-то мне кажется, что Пилот ничем не хуже Лопетеги или Фонсеки, а может и лучше
Согласен, такой себе обмен.
+2
-1
+1
Пора раскрывать парашют
+1
0
+1
Не идеал далеко, но получше. И плюс опыт в серии А
+1
0
+1
Ещё лучше
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Лопетеги не уровень топ клуба. Тем более из вратарей редко выходит путевый тренер. Уверен назначить его в Милан - обречь клуб на поражение
То ли дело Фонсека
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Зашкварился в реале конкретно, уважение болельщикам Милана:)
Согласен, репутацию себе сильно подпортил, когда начал вести переговоры с помойкой будучи тренером сборной. Рубиалес показал ему место.
+3
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Ответ Вадим Белозёров
Еще бы дал шанс последний Пиоли, если не пойдет то осенью можно убрать
Че ты несешь и####. Какой еще осенью?’ Ни один нормальный тренер не придет в такое время после старта сезона. Только летом чтоб провести предсезонку и участвовать в ТО.
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Ответ Step_up
Помимо Де Дзерби есть немало альтернатив. Мотта, Гасперини, Сарри, - если брать СериАл. Из зарубежных тренеров странно, что никто не пытается перехватить тренера Жироны.
Тренера Жироны в будущем должен заменить Пепа. Сити групп его просто так не отдаст
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Помимо Де Дзерби есть немало альтернатив. Мотта, Гасперини, Сарри, - если брать СериАл. Из зарубежных тренеров странно, что никто не пытается перехватить тренера Жироны.
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Ответ Зубы Дзюбы
Пусть Де Дзерби попробуют забрать
Милан не заплатит 15 млн за тренера
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Чувствительны к болельщикам?😂😂😂 Ну да поэтому и назначили Пиоли когда весь Милан гудел PIOLIOUT. 😂 А тогда протесты были куда громче чем сейчас. Пиоли был никому не нужным физруком, которого выгнали из Фиорентины и уже прилично сидел без работы. Плевать они хотели на болел.А так да Лопетеги или Фонсека сомнительные варианты, хотя Лопетеги очень хорошо работал со сб Испании и Севильей с которой выиграл ЛЕ. Де Дзерби это конечно было бы в яблочко, тем более он миланист, воспитывался в клубе. Его бы в Милан, может еще подпишут.его
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Лопетеги не уровень топ клуба. Тем более из вратарей редко выходит путевый тренер. Уверен назначить его в Милан - обречь клуб на поражение
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Комментарий удален модератором
Ну Фонсека куда лучше вариант
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