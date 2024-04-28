«Милан» может не назначить Лопетеги из-за негативной реакции болельщиков. Фонсека – один из кандидатов
«Милан» может не назначить Хулена Лопетеги главным тренером.
Ранее сообщалось, что миланский клуб собирается назначить испанца, а его кандидатуру поддерживают все в руководстве.
Однако эта новость вызвала крайне негативную реакцию болельщиков. В соцсетях набирал популярность хэштег Nopetegui, а некоторые фанаты даже создавали петиции с просьбой не назначать Лопетеги.
На фоне такой реакции в «Милане» могут передумать назначать Лопетеги, потому что, как отмечает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в клубе чувствительны к мнению болельщиков.
Среди кандидатов на пост тренера «Милана» называют Паулу Фонсеку из «Лилля». Возможным кандидатом называется также Роберто Де Дзерби из «Брайтона», однако с ним пока не связывались.
А чемпионский сезон у Милана был бешенный прессинг, теперь команда даже против Салернитаны стоит в защите, как вкопанная
Так....давайте нам Гвардиолу, в нападении перехватите Мбаппе (он вроде даже за Милан), ну и по мелочам на свой выбор игроков из МС, Реала, Баварии, ПСЖ
В чем ценность этого и смысл?
Есть ли хоть какое-то реальное основание, чтобы так казалось?
Могу сразу ответить, что таких оснований в принципе быть не может, так как ты не работаешь в международной футбольной индустрии на самом высоком уровне, не просматриваешь и не анализируешь работу этих тренеров, не знаком с их методами и подходами работы в различных направлениях и ситуациях т.д.
И ещё должно быть релевантное сравнение в более-менее одинаковых условиях.
Не по именам же их сравнивать, как делает большинство с примитивнейшим мышлением.