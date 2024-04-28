«Милан» может не назначить Лопетеги из-за негативной реакции болельщиков. Фонсека – один из кандидатов

«Милан» может не назначить Хулена Лопетеги главным тренером.

Ранее сообщалось, что миланский клуб собирается назначить испанца, а его кандидатуру поддерживают все в руководстве.

Однако эта новость вызвала крайне негативную реакцию болельщиков. В соцсетях набирал популярность хэштег Nopetegui, а некоторые фанаты даже создавали петиции с просьбой не назначать Лопетеги.

На фоне такой реакции в «Милане» могут передумать назначать Лопетеги, потому что, как отмечает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в клубе чувствительны к мнению болельщиков.

Среди кандидатов на пост тренера «Милана» называют Паулу Фонсеку из «Лилля». Возможным кандидатом называется также Роберто Де Дзерби из «Брайтона», однако с ним пока не связывались.