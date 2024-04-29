«Милан» и Лопетеги обсуждают контракт на 3 года с зарплатой 4 млн евро. Альтернативные варианты – Де Дзерби и Фонсека

Теги Лилль Милан премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Роберто Де Дзерби Брайтон Хулен Лопетеги Паулу Фонсека Футбол

Хулен Лопетеги может возглавить «Милан» на три года.

Ранее стало известно, что испанский специалист является одним из фаворитов на пост главного тренера «россонери».

По информации La Gazzetta dello Sport, стороны обсуждают контракт на 3 года, зарплата тренера может составить около 4 миллионов евро за сезон. В ближайшие дни представители «Милана» встретятся с Лопетеги, чтобы понять, получится ли окончательно согласовать условия сотрудничества.

В качестве альтернативных вариантов клуб рассматривает кандидатуры Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсеки

36 комментариев
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Ответ NartApsua
Милан и Де Дзерби обсуждают контракт. Лоретеги и Фонсека - альтернативные варианты. Вот такая должна быть новость.
Что особенного в ДеДзерби что его так любят на спортсе отправлять в большой клуб? Брайтон сейчас жалкое зрелище представляет из себя. У него бывают светлые отрезки, но в целом ничего особенного. Лучше Итальяно из Фиорентины позвать попробовать, там у фиалок хоть видна работа тренера выстроенная.
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Фаворит😬а как же мол важно мнение болельщиков🤣🤣🤣🤣✌️
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Я бы лучше посмотрел на физрука авантюриста Де Дзерби в Милане, чем на Лопату.
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+4
Ответ Алекс Милонов
А что не последовать моде и не взять кого-то из бывших ? Кроме Гаттузо
кого? Уже были Зеедорф, Индазги и Гаттузо. Остались Шевченко и Пирло, но тогда реально лучше Пиоли оставить
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не понял, Тедеско же вроде писали? я что зря на спартаковских ветеранов гнал =/
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Можно было бы попробовать Джилардино подписать
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Лопетеги на такие условия согласится. Тем более выбора-то у него особо нет - а тут большой клуб, топ-4 чемпионат, ЛЧ.
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+1
Ответ NartApsua
Милан и Де Дзерби обсуждают контракт. Лоретеги и Фонсека - альтернативные варианты. Вот такая должна быть новость.
вообще не верю, что кто-то в Италии заплатит 15 млн евро за выкуп тренера
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Ответ Любезный Коссутий
даже не знаешь, что лучше - сбитый летчик Лопитеги или распиаренный физрук Де Зерби. так или иначе, но вряд ли эти оба лучше самого Пиоли.
Не дури голову, а оцени Пиоли объективно. Он 2 сезона норм работал, а дальше как обычно в карьере слился по своему циклу. Оценивай его по последним 2 сезонам
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Ответ <Inter>
предпочитаешь Пиоли?
Однозначно, если выбирать между ним и Лопетеги.
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Ответ Любезный Коссутий
да даже если так, перед ним 6 команд - даже если они все свои оставшиеся игры проиграют, это совсем не гарантирует 4 победы Брайтону. по 1 победе Нтюкасла и МЮ, и кубки физруку будут только сниться.
Ой да брось, ты думаешь из за такого неодназначного сезона кто то прям вот так сразу усомнится в тренерской квалификации де Дзерби?Окей, если ты так считаешь, то ты просто вспомни как начинал Пиоли в Милане до прихода Ибры, я в любом случае верю в чаек, уж очень они мне пригляделись за эти 7 лет своего существования в АПЛ
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Ответ Клименко
Не дури голову, а оцени Пиоли объективно. Он 2 сезона норм работал, а дальше как обычно в карьере слился по своему циклу. Оценивай его по последним 2 сезонам
я ему предъявил бы беззубость (читай - трусость) в дерби, и Леао, который так и остался перспективным игроком, а по сути, является человеком настроения.
когда играл Ибра, он влиял на него, а как закончил, так Леао стал Лентяо
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Ответ Любезный Коссутий
я ему предъявил бы беззубость (читай - трусость) в дерби, и Леао, который так и остался перспективным игроком, а по сути, является человеком настроения. когда играл Ибра, он влиял на него, а как закончил, так Леао стал Лентяо
Хватит срать на Леау. Он прибавит при нормальном тренере. Вся игра Пиоли это дать мяч Леау или Пулишичу и сделай мне красиво. Попробуй отделить влияние Пиоли от таланта игроков. Пиоли вредитель в Милане, уже почти 2 сезона команда играет ниже своих возможностей, не говоря о потенциале
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Ответ Покерный Футбол
Что особенного в ДеДзерби что его так любят на спортсе отправлять в большой клуб? Брайтон сейчас жалкое зрелище представляет из себя. У него бывают светлые отрезки, но в целом ничего особенного. Лучше Итальяно из Фиорентины позвать попробовать, там у фиалок хоть видна работа тренера выстроенная.
Тот же вопрос можно и Пепу задать, который восхищается Де Дзерби)
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Ответ <Inter>
вообще не верю, что кто-то в Италии заплатит 15 млн евро за выкуп тренера
15 да, точно никто не заплатит(
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Ответ NartApsua
Тот же вопрос можно и Пепу задать, который восхищается Де Дзерби)
Пеп восхищается всеми, а потом 5 голов им забивает
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Ответ alexmixer9
Интересные ребята в Милане сидят, чем эти трое лучше Пиоли?) Будет смех если они заплатят за одного из главных шарлатанов де Дзерби, будут сидеть в середине таблицы, зато все будут восхищаться гениальной системой, владением и квадратами))
А чего жалеть Пиоли? Команда второй сезон подряд проваливает весенний отрезок сезона. Давно вылетели из Кубка Италии, провалились в Лиге Европы, давно выбыли из борьбы за Скудетто+унизительные поражения в дерби. Проблемы с организацией игры.
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Ответ Игорь Новиков
Идиотизм.
предпочитаешь Пиоли?
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Ответ Любезный Коссутий
какие еврокубки? ты таблицу АПЛ видел? отставание от 6 места 10 очков, при 4 играх.
За Лигу Европы они уже точно не поборются, тут ты прав, но за 7 место ещё есть шанс, не забывай 7 место тоже еврокубок
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Что значит распиаренный физрук де Дзерби?Брайтон в этом сезоне ещё может в еврокубки попасть
какие еврокубки? ты таблицу АПЛ видел?
отставание от 6 места 10 очков, при 4 играх.
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Ответ Любезный Коссутий
даже не знаешь, что лучше - сбитый летчик Лопитеги или распиаренный физрук Де Зерби. так или иначе, но вряд ли эти оба лучше самого Пиоли.
Что значит распиаренный физрук де Дзерби?Брайтон в этом сезоне ещё может в еврокубки попасть
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Ответ Любезный Коссутий
даже не знаешь, что лучше - сбитый летчик Лопитеги или распиаренный физрук Де Зерби. так или иначе, но вряд ли эти оба лучше самого Пиоли.
пардон, обмен 😬😬вна на 😬😬вно, относится ко всем троим
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Со следующего сезона Милан возвращается на свои восьмые места, только умница Пиоли их держал на высоких местах
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Уахахахаха, какой блин лопетеги. Этот дерганый вообще чего то добился на тренерском поприще, полное посмешище🤣😂
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Чем Лопетеги лучше Пиоли? В руководстве клуба сидят идиоты!
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Интересные ребята в Милане сидят, чем эти трое лучше Пиоли?)
Будет смех если они заплатят за одного из главных шарлатанов де Дзерби, будут сидеть в середине таблицы, зато все будут восхищаться гениальной системой, владением и квадратами))
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Я помню как Берл унижал Капелло переговорами с Табаресом и его последующим назначением (увольнение в конце ноября), как уперся в Терима (а потом намеренный промах с пенальти Индзаги с Торино и здравствуй Анчелотти). Неужели снова на те же грабли?
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Ну и норм, хороший вариант. Как я соскучился по надежной защите, лысая резина уже всю плешь выела
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А что не последовать моде и не взять кого-то из бывших ? Кроме Гаттузо
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кучка ненужных
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