«Милан» и Лопетеги обсуждают контракт на 3 года с зарплатой 4 млн евро. Альтернативные варианты – Де Дзерби и Фонсека
Хулен Лопетеги может возглавить «Милан» на три года.
Ранее стало известно, что испанский специалист является одним из фаворитов на пост главного тренера «россонери».
По информации La Gazzetta dello Sport, стороны обсуждают контракт на 3 года, зарплата тренера может составить около 4 миллионов евро за сезон. В ближайшие дни представители «Милана» встретятся с Лопетеги, чтобы понять, получится ли окончательно согласовать условия сотрудничества.
В качестве альтернативных вариантов клуб рассматривает кандидатуры Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсеки.
когда играл Ибра, он влиял на него, а как закончил, так Леао стал Лентяо
отставание от 6 места 10 очков, при 4 играх.
Будет смех если они заплатят за одного из главных шарлатанов де Дзерби, будут сидеть в середине таблицы, зато все будут восхищаться гениальной системой, владением и квадратами))