«Милан» и Лопетеги обсуждают контракт на 3 года с зарплатой 4 млн евро. Альтернативные варианты – Де Дзерби и Фонсека

Хулен Лопетеги может возглавить «Милан» на три года.

Ранее стало известно, что испанский специалист является одним из фаворитов на пост главного тренера «россонери».

По информации La Gazzetta dello Sport, стороны обсуждают контракт на 3 года, зарплата тренера может составить около 4 миллионов евро за сезон. В ближайшие дни представители « » встретятся с , чтобы понять, получится ли окончательно согласовать условия сотрудничества.

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