«Вест Хэм» общался с Фликом и Лопетеги. Хулен вряд ли возглавит «Милан» – из-за недовольства фанатов

Теги Лилль Милан Вест Хэм Дэвид Мойес Фулхэм премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Ханс-Дитер Флик Хулен Лопетеги Паулу Фонсека Марку Силва Футбол

«Вест Хэм» интересуется Хуленом Лопетеги.

Как сообщает The Guardian, лондонский клуб рассматривает возможность расставания с Дэвидом Мойесом и изучает различные кандидатуры.

Так, у руководства есть желание назначить Хулена Лопетеги, который рассматривался как основной претендент на пост главного тренера «Милана» до того, как болельщики «россонери» начали публично выступать против этого назначения. Теперь его переход в Серию А маловероятен.

Утверждается, что «Вест Хэм» провел продуктивные переговоры с испанским специалистом.

Еще один тренер, с которым общались представители команды, – Ханс-Дитер Флик. Также в числе кандидатов Марку Силва из «Фулхэма» и Паулу Фонсека из «Лилля».

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39 комментариев
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Ответ Wale
Комментарий скрыт
Пиоли выиграл чемпионат с игроками: неликвид Челси, ноунеймы, сбитые лётчики.
+21
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+20
у Милана есть потрясающий тренер ,зачем нужен кто-то?
Не ясно.
+15
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+15
Нафига Вест Хэму новый тренер? Сэр Дэвид взял для них трофей, стабильно держится в АПЛ, что они ещё от него хотят? ЛЕ нереально было выиграть, хотя даже с Байером на равных бодались.
+13
-1
+12
фанаты Милана будут до последнего верить в руководство Вест Хэма
+5
0
+5
Ответ Great ManUtd
Нафига Вест Хэму новый тренер? Сэр Дэвид взял для них трофей, стабильно держится в АПЛ, что они ещё от него хотят? ЛЕ нереально было выиграть, хотя даже с Байером на равных бодались.
думаю не устраивает стиль игры. По кандидатам понятно, что хотят развития команда в ином направлении
+4
-1
+3
Ответ Шухрат Кесикбаев
де брюйне и салах лидеры сити и ливерпуля, которые не проходили в состав челси. так себе аргумент.
Де Брюйне и Салаху тупо не дали времени на раскачку.
+2
0
+2
Ответ Dixon010
Вас послушать так в Милане одни бездари уровня серии Б играют)
Ну там у них в лидерах Томори, Лофтус-Чик и Жиру - даже не первый резерв Челси.
+4
-2
+2
Когда приходил Пиоли в интернете было полно хэштегов не брать Пиоли или что то в этом духе.Честно говоря сам был против его назначения,ну камон нормально где он тренировал это была Фиорентина и то потом провалился а так лишь одни аутсайдеры а сейчас не хочется что бы его увольняли
+2
0
+2
Фанаты Милана и середняка Фонсеку не ждут, все помнят его Рому, против команд из топ 6 максимум 1 победа за сезон
+2
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+2
Ответ Vitto
В тратах и подборе игроков. А набрал ВХ на 5 очков меньше сыграв на игру больше.
Ну давай глянем траты. Открываем и что же мы видим за последние 5 лет: Трансферный баланс МЮ минус 750 лямов, ВХ минус 370 лямов. Разница 380 лямов, то есть в 2 раза! Смотрим чистые затраты на игроков 990 у МЮ и 680 ВХ, разница в 300 лямов. А если 10 лет взять, там вообще разница в балансе в 800лямов. Где же тут по твоему одинаковые траты?
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+1
Ответ Great ManUtd
Пиоли выиграл чемпионат с игроками: неликвид Челси, ноунеймы, сбитые лётчики.
Кто конкретно неликвид? Леау, Меньян, Тео, Тонали, Жиру?
+3
-2
+1
Ответ Great ManUtd
Ну там у них в лидерах Томори, Лофтус-Чик и Жиру - даже не первый резерв Челси.
де брюйне и салах лидеры сити и ливерпуля, которые не проходили в состав челси. так себе аргумент.
+2
-1
+1
Ответ Dixon010
Ты что несёшь?) Под аппетиты Пиоли игроков купили только в этом сезоне. Результаты на лицо. Обосрался везде, в чемпионате только результат есть. Да и то назвать это достижением сложно. Конкуренты все самоустранились, от Интера сильно отстали уже за полсезона, ещё и скудетто отдали в очной встрече. Топ-трансферы ничего не решат. Одно дело, если бы было видно какую-то задумку, которую не тянут игроки. Но этого нет. Видим только то, что игра в атаке строится только на индивидуальном мастерстве игроков. Проблема не в составе, а в системе.
результат есть, ибо страшно вспомнинать те прошлые года, когда попадание в лч было праздником будто взяли её) сейчас хотя бы стабильность какая то. какой тренер прийдя сейчас даст результат лучше по твоему с этим составом?
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Ответ No Name
контракт истекает
И руководство не хочет его продлить?То есть им плевать на то, что он для них еврокубок выиграл?
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Ответ EKSPERT
Когда приходил Пиоли в интернете было полно хэштегов не брать Пиоли или что то в этом духе.Честно говоря сам был против его назначения,ну камон нормально где он тренировал это была Фиорентина и то потом провалился а так лишь одни аутсайдеры а сейчас не хочется что бы его увольняли
Ну конечно, Пиоли до этого работал в Лацио и Интере.
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Ответ Great ManUtd
Что значит не хуже, чем у МЮ?! В чём эта не хужесть проявляется? В месте в чемпионате? Зачем бред такой говорить?
В тратах и подборе игроков. А набрал ВХ на 5 очков меньше сыграв на игру больше.
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Ответ Great ManUtd
Что значит не хуже, чем у МЮ?! В чём эта не хужесть проявляется? В месте в чемпионате? Зачем бред такой говорить?
так ты и сам о успешности Пиоли рассуждаешь, глядя на таблицу. А то, что команда уже второй год деградирует и НЕ ИГРАЕТ в футбол - ну это сложно увидеть в таблице, да
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Ответ Vitto
Состав не хуже чем у МЮ, но ТХ - физрук, а Мойес - сэр, хоть выступает хуже.
Что значит не хуже, чем у МЮ?! В чём эта не хужесть проявляется? В месте в чемпионате? Зачем бред такой говорить?
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Ответ Great ManUtd
Нафига Вест Хэму новый тренер? Сэр Дэвид взял для них трофей, стабильно держится в АПЛ, что они ещё от него хотят? ЛЕ нереально было выиграть, хотя даже с Байером на равных бодались.
Состав не хуже чем у МЮ, но ТХ - физрук, а Мойес - сэр, хоть выступает хуже.
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Ответ Rina Rian
результат есть, ибо страшно вспомнинать те прошлые года, когда попадание в лч было праздником будто взяли её) сейчас хотя бы стабильность какая то. какой тренер прийдя сейчас даст результат лучше по твоему с этим составом?
Ну не надо забывать, что Пиоли- далеко не единственный кому Милан обязан своими успехами. В годы кризиса бардак был везде, особенно в менеджменте. Пришли американцы и дела пошли в гору. Да, с джампаоло рискнули и обкекались, но быстро все поняли и взяли временщика Пиоли. Тот задачу перевыполнил. Но прошу заметить, что результаты у него пошли только после прихода Ибрагимовича в зимнее трансферное окно. Газидис выправил финансовую ситуацию, Монкада отлично подобрал игроков, Мальдини и Массара этих игроков сумели подписать. Ну и скудетто- это результат коллективных усилий, а не лично Пиоли. А после скудетто пошла стагнация. Игроки перестали развиваться, большинство так просто деградировали. Тео, Томори, Меньян, Беннасер, Леао, Жиру- все выглядят хуже себя образца чемпионского сезона. Новички тоже потихоньку тухнут. Был бы несколько таких игроков- можно было бы сказать, что это их проблемы, но когда весь состав испытывает трудности, то явно деле в тренере. Прошлый бардак был во многом обусловлен бездарным менеджментом и финансовыми трудностями. Сейчас этого нет, и состав как минимум хороший. Пиоли не мессия какой-то, чтобы думать будто Милан без него скатится вниз. Сейчас он скорее якорь, который не даёт подняться.
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Ответ Алексей Игоревич
Фанаты Милана и середняка Фонсеку не ждут, все помнят его Рому, против команд из топ 6 максимум 1 победа за сезон
Фанаты Милана никого не ждут на место Стефана Пиоли, они просто офигевают от того что творит руководство
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Ответ Инсаф Галиуллинн
И руководство не хочет его продлить?То есть им плевать на то, что он для них еврокубок выиграл?
ну раз ходят слухи относительно замены, видимо нет
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Про игроков Челси я писал уже. Леау мутный тип, который кинул родной клуб и которого удачно купили из Лилля, Меньян тоже удачная покупка у Лилля. Тео из Реала отправили как неперспективного, чудо, что он выстрелил. Тонали - лудоман и большой развод Ньюкасла, опять Милану повезло, что его удачно успели спихнуть. - это Новикову
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Мойеса уволить собираются?
контракт истекает
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Ответ Pato07
Только человек не смотрящий матчи Милана, может назвать Пиоли потрясающим тренером. Я впринципе заметил, что за Пиоли топят в основном мимпроходилы, которые не факт, что и 1 матча Милана за сезон посмотрели.
поверь ни один матч смотрел ,потому как с давних пор в Италии именно Милану симпатизирую ,из того материала,что у него есть,он выдает отличный результат,вопросы есть ,но они скорее к руководству,а не к Пиоли.
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Ответ Potomok Budulaya
у Милана есть потрясающий тренер ,зачем нужен кто-то? Не ясно.
Только человек не смотрящий матчи Милана, может назвать Пиоли потрясающим тренером.

Я впринципе заметил, что за Пиоли топят в основном мимпроходилы, которые не факт, что и 1 матча Милана за сезон посмотрели.
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поменять Пиоли и думать что на этом все решится ошибка. Пиоли конечно достиг своего потолка, упёрся так сказать, но какой никакой результат. Заменять Пиоли и не делать топ трансферы бессмысленно, максимум думаю такой же результат как у Пиоли будет, в лучшем случае, у любого тренера кто придет. Под аппетиты Пиоли купили игроков, он взял чемпионство, немного пошумел в лч, а другой тренер может и вовсе сдуться с этим составом. судя по последним новостям вкладывать в состав особо не хотят
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Скотч тут как раз шотландец Мойес
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Даже Вест Хем рассматривает кандидатуры тренера по круче Барселоны )))
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Фанаты спасают Милан
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