«Вест Хэм» общался с Фликом и Лопетеги. Хулен вряд ли возглавит «Милан» – из-за недовольства фанатов

«Вест Хэм» интересуется Хуленом Лопетеги.

Как сообщает The Guardian, лондонский клуб рассматривает возможность расставания с и изучает различные кандидатуры.

Так, у руководства есть желание назначить , который рассматривался как основной претендент на пост главного тренера « » до того, как болельщики «россонери» начали публично выступать против этого назначения. Теперь его переход в Серию А маловероятен.

Утверждается, что « » провел продуктивные переговоры с испанским специалистом.

Еще один тренер, с которым общались представители команды, – Ханс-Дитер Флик. Также в числе кандидатов Марку Силва из « » и Паулу Фонсека из «Лилля».