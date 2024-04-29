«Вест Хэм» общался с Фликом и Лопетеги. Хулен вряд ли возглавит «Милан» – из-за недовольства фанатов
«Вест Хэм» интересуется Хуленом Лопетеги.
Как сообщает The Guardian, лондонский клуб рассматривает возможность расставания с Дэвидом Мойесом и изучает различные кандидатуры.
Так, у руководства есть желание назначить Хулена Лопетеги, который рассматривался как основной претендент на пост главного тренера «Милана» до того, как болельщики «россонери» начали публично выступать против этого назначения. Теперь его переход в Серию А маловероятен.
Утверждается, что «Вест Хэм» провел продуктивные переговоры с испанским специалистом.
Еще один тренер, с которым общались представители команды, – Ханс-Дитер Флик. Также в числе кандидатов Марку Силва из «Фулхэма» и Паулу Фонсека из «Лилля».
Не ясно.
Я впринципе заметил, что за Пиоли топят в основном мимпроходилы, которые не факт, что и 1 матча Милана за сезон посмотрели.