Нуну о судьях: «Они не принимают решения на поле, ожидая вмешательства ВАР. Это огромная ошибка, сильно влияющая на матчи»
Нуну Эшпириту Санту считает, что судьи слишком сильно полагаются на ВАР.
«Лично мне кажется, что судьи не принимают решения на поле. Раньше они это делали, и следует к этому вернуться, чтобы уже потом вступал ВАР, а не наоборот. Если происходит в обратном порядке, это огромная ошибка.
Я могу говорить и высказывать свое мнение, стараясь быть честным. В целом у меня такие ощущения: судьи не принимают собственных решений, и это очень сильно влияет [на футбольные матчи].
Если они не принимают решений, ожидая вмешательства ВАР, это не помогает ситуации», – заявил главный тренер «Ноттингем Форест» на пресс-конференции.
Напомним, после поражения в матче с «Эвертоном» на прошлой неделе «Ноттингем Форест» опубликовал заявление с критикой отвечавшего за видеопросмотры Стюарта Эттуэлла.