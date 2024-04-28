«МЮ» и «Арсенал» следят за защитником «Кристал Пэлас» Гехи, оцениваемым в 55+ млн фунтов

Марк Гехи может покинуть «Кристал Пэлас» ближайшим летом.

The Times сообщает, что в клубе опасаются такого развития событий. Контракт защитника рассчитан еще на два года, но за ним следят « » и « ».

Футболист сборной Англии, восстанавливающийся от травмы колена, находится в шорт-листе «МЮ». Манкунианцы также включили в список целей из « ».

Ожидается, что за придется заплатить как минимум 55 млн фунтов.

Со статистикой 23-летнего защитника можно ознакомиться здесь.