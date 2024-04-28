«МЮ» и «Арсенал» следят за защитником «Кристал Пэлас» Гехи, оцениваемым в 55+ млн фунтов
Марк Гехи может покинуть «Кристал Пэлас» ближайшим летом.
The Times сообщает, что в клубе опасаются такого развития событий. Контракт защитника рассчитан еще на два года, но за ним следят «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Футболист сборной Англии, восстанавливающийся от травмы колена, находится в шорт-листе «МЮ». Манкунианцы также включили в список целей Макса Килмена из «Вулверхэмптона».
Ожидается, что за Гехи придется заплатить как минимум 55 млн фунтов.
Со статистикой 23-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
Купят какого-нибудь вышибалу из Монако.