«МЮ» и «Арсенал» следят за защитником «Кристал Пэлас» Гехи, оцениваемым в 55+ млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Вулверхэмптон Кристал Пэлас Марк Гехи Макс Килмен деньги Футбол

Марк Гехи может покинуть «Кристал Пэлас» ближайшим летом.

The Times сообщает, что в клубе опасаются такого развития событий. Контракт защитника рассчитан еще на два года, но за ним следят «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Футболист сборной Англии, восстанавливающийся от травмы колена, находится в шорт-листе «МЮ». Манкунианцы также включили в список целей Макса Килмена из «Вулверхэмптона».

Ожидается, что за Гехи придется заплатить как минимум 55 млн фунтов.

Со статистикой 23-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев
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Арсеналу защитники ну вот вообще не нужны, поэтому утка
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Если не ошибаюсь у Челси есть право выкупа, но пользоваться им конечно же не будут.
Купят какого-нибудь вышибалу из Монако.
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паспортист? Рэдклиф одобряет
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