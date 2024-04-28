Медведев о том, уходит ли от «Зенита» чемпионство: «Приходит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Медведев Краснодар Чемпионат.com Футбол

Александр Медведев ответил на вопрос о позициях «Зенита» в борьбе за чемпионство.

Команда тренера Сергея Семака уступила «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

Это второе поражение подряд для «Зенита» в чемпионате. В прошлой игре команда проиграла «Рубину» (0:2).

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата, набрав 50 баллов в 26 играх. «Краснодар» находится на второй позиции с 49 очками в 25 матчах.

– Чемпионство уходит?

– Приходит, – ответил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Зенит» проиграл «Динамо»! «Краснодар» – новый лидер РПЛ по потерянным очкам

Опрос

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3107 голосов
Все равно «Зенит»
42%
Зенит
«Краснодар»
44%
Краснодар
«Динамо»
14%
Динамо Москва
58 комментариев
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Наверху порешали уже что-ли?)
+75
-8
+67
гений, миллиардер, плейбой, филантроп, балагур
+49
-2
+47
Настоящий клоун!
+33
-2
+31
Ахаха, какой интеллектуал!
+23
-4
+19
Как же приятно видеть, что Зенит, сельдерей, весь сброд Питерский, глоры - получают по заслугам.
+22
-5
+17
Ответ Roman
Наверху порешали уже что-ли?)
Были сомнения? ))
+21
-5
+16
Настало время назначения Ротенберга главным тренером вместо Семака. Команда на спаде, только Роман может спасти положение, играя по системе
+16
-1
+15
Сосиска
+13
-2
+11
Зачем выкладывать новости, если заранее решили, что за комменты к ним вы заблокируете?
+10
-1
+9
Не уходит, а тактически отступает для поддержания интриги в чемпионской гонке РПЛ!
+9
0
+9
приходит. хороший приход.
а какой был вопрос?
+7
0
+7
проснись
+7
-1
+6
- Медведев, ты совсем недалëкий или просто обкурился?
- Уверяю Вас, я не курю!
+6
0
+6
Бородавочник в своем репертуаре
+6
-1
+5
То, что у мистера жабы приход, видно невооружённым глазом.
+8
-3
+5
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Плохой день?)
+5
0
+5
Хамло
+5
0
+5
Жаль Краснодар ждите судейский произвол
+14
-9
+5
Всю жизнь за КБ , но прям желаю чтоб пузырь взорвался !!! Краснодар твой шанс !!! Вся Россия за тебя !!!
+11
-7
+4
Ответ vulturecrow
приходит. хороший приход. а какой был вопрос?
😄
+3
0
+3
Ответ Den1976
Рано ещё, сначала Роме надо посмотреть посмотреть европейские чемпионаты🤣
Это человек без изъянов, он совершенен, ему не нужно ничего смотреть, пусть остальные смотрят на его гений
+3
0
+3
"Уплочено"
+2
0
+2
нюни развесил)))
+2
0
+2
не завидую сейчас судьям
+3
-1
+2
Ответ Den1976
Рано ещё, сначала Роме надо посмотреть посмотреть европейские чемпионаты🤣
Зачем? Соберёт штаб: Юран, Евсеев, Ташуев, Бердяев.
+1
0
+1
Ответ Аль Шинник
Настало время назначения Ротенберга главным тренером вместо Семака. Команда на спаде, только Роман может спасти положение, играя по системе
Рано ещё, сначала Роме надо посмотреть посмотреть европейские чемпионаты🤣
+1
0
+1
у Медведева приход?
+1
0
+1
У Медведева приход
+1
0
+1
Ответ Lior Diamond
Приход пошёл что ли?)
пошёл по комнате дымок
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следующая игра у Зенита - с Факелом. Краснодар уже может закупать чемпионское шампанское.
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