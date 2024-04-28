Медведев о том, уходит ли от «Зенита» чемпионство: «Приходит»

Александр Медведев ответил на вопрос о позициях «Зенита» в борьбе за чемпионство.

Команда тренера Сергея Семака уступила «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура Мир .

Это второе поражение подряд для «Зенита» в чемпионате. В прошлой игре команда проиграла «Рубину» (0:2).

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата, набрав 50 баллов в 26 играх. « » находится на второй позиции с 49 очками в 25 матчах.

– Чемпионство уходит?

– Приходит, – ответил председатель правления « » .

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