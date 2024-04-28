Семак о «Зените»: «Мотивировать команду сложно, когда всегда выигрываешь. Я не выигрывал чемпионат пять раз подряд за один клуб»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Футбол

Сергей Семак допустил, что у игроков «Зенита» может быть проблема с мотивацией.

– Что скажете по игре?

– К сожалению, неудачный результат. Мяч много контролировали, но не хватило остроты в атаке. Мы не реализовали свои шансы, а «Динамо» сделало это. Нам не хватает остроты в последних матчах. Соперник ждал наших ошибок, чтобы играть на контрактах.

– Как вы хотели использовать слабости «Динамо»? Как хотели противостоять их атакам?

– В обороне играли хорошо, в конце стали допускать больше моментов сзади. До пропущенного мяча проблем не было, защита хорошо работала, но в моменте с голом проиграли единоборство, не успели правильно расположиться. Момент стал ключевым.

В атаке не получилось, атаковали не так остро, как хотели. Мы медленно принимали решения, надо играть быстрее. Игроки «Динамо» очень быстро возвращали мяч назад.

– Вы не пробовали показать бразильцам кадры вашей игры с вашей самоотдачей? Отрезок из четырех матчей с малым количеством голов. Дело в самоотдаче?

– Не могу показать им моменты, ведь я не выигрывал чемпионат пять раз подряд за один клуб. Оценка действий игроков всегда через призму результата. В атаке мы не такие яркие, но ребята стараются.

Мотивировать команду сложно, когда ты всегда выигрываешь. Вопросов к игрокам нет, такие периоды бывают. Мы боремся за самые высокие места.

– Вы верите в проклятье «Бенфики»? У «Зенита» нет такого проклятия?

– Нет, вообще не верю. Матчей, где мы не по игре теряли очки, много. Существуют другие материи, которые не позволяют побеждать. Надо работать, – сказал главный тренер «Зенита» после поражения от «Динамо» (0:1).

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49 комментариев
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Эх, сотни миллионов рублей в год не мотивируют(((
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Весь матч играли в 9 полевых - Мостовой за всю не принял ни одного правильного решения. А попробуй его поменять - лимит. Паспортист.
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Ответ иван кочубей
пора что то менять, надо в Уфу за идеями
В Уфе он тоже идеями не блистал.)))
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ну так надо было перестройку вовремя проводить. Вендел и Клаудиньо давно хотят уйти , надо было отпускать и брать новых более мотивированных, деньги завались
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Семака даже Галактионов обыграл в этом сезоне дважды в чемпионате. Ну нет у Семака и никогда не было никакого тренерского таланта, ему повезло в определенный момент оказаться главным тренером Зенита. Далее нужно было просто плыть по течению и не портить ничего. Он успешно справлялся с этим, брал титулы. В этом сезоне Зенит начал буксовать и видно, что Семак ничего не может как тренер предложить и перестроить игру, чтобы добиваться результата в сложных матчах.
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Ответ Nick Crosier
Зенит как истинный русский человек. Нет бы спокойно все доводить до конца,нет надо максимально все усложнить,а потом вытягивать.Иногда это не получается. Уже не превый матч вижу как идут с мячом игроки зенита,улиточки крутят. Против плотной обороны это не вариант. Когда скорости были,то и 2 за тайм отгрузили Динамо. Даже когда 3-2 проиграли,было интенсивнее. Сейчас и ЕК нет,аэропорт открыт. Похоже насытились победами очень. тут прямо похоже надо разнос устраивать.Краснодар обыграли,потом вся тяжелее и тяжелее. Оренбург,Балтика были звоночки,потом набат Рубин и вот от Динамо еще одно поражение. Не факт,что Зенит выиграет чемпионство,но то как другие пользовались осечками Зенита может произойти такое,Что при очень посредственной игре Зенита в этом году и этого хватит. Хотя теперь Кубок у Зенита.Там если опять такое будет,то можно сказать,что это первый такой кризис,который пришелся на окончание сезона,такого еще не случалось. С другой стороны, будет даже честнее если не Зенит выиграет.Это послужит стимулом,хочется думать, как для игроков,их активности и работе с первых минут против любой команды,так и для ТШ. По стандартам я вот совсем не понимаю какие там задумки, Угловые,штрафные в 10% только что-то опасное. тут либо надо 2-3 комбинации,но доведенные до автоматизма,либо просто всегда вешать,а то порой розыгрыши такие,Что игроки словно сами непонимают как проводить. 25 мая все будет известно. Динамо с победой. Зениту готовится к кубку
Не, Зенит, как русский человек, дорвавшийся до богатства. Первая мысль - изменю весь мир. Но потом, как ленивая скотина, просто плюёт в потолок и деградирует. 😁
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Зенит просто наелся, привыкнув, что за 5 лет конкуренции в РПЛ не было никакой. А если и была, то все условные претенденты отваливались уже туру к 21-22. Плюшевый чемпионат, который выигрывался в пол-ноги с огромным отрывом.
К тому же нет Лиги Чемпионов, где игроки могут засветиться. Да, результаты в Европе неудачные, но только за участие в групповом этапе клуб получал 20-30 лямов евро чистыми.
Ну и видно, конечно, что Семак устал. Он выжал всё из команды и из самого себя, постоянно стрессуя. Вы гляньте на него, ну чистый седой скелет с мешками под глазами.

Вот и получается, что в один момент всё вместе сошлось и теперь сбг имеют то, что имеют. Пока реакции на ситуацию не видно, но тем интереснее, как Зенит из неё будет выпутываться. Ведь даже выдавая худший сезон за последние годы, клуб продолжает бороться за чемпионство. Плюс есть ещё и кубок.

Ну и резюмируя сей спич, хочу вспомнить слова одного из местных юзеров.
Чемпионат у нас реально донная водокачка. Это неоспоримый факт.
Просто Зенит только сейчас настолько вплотную приблизился к среднему уровню остальных 15 команд. Вот и всё.
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Ответ Александр Васильев
Сёма, пора домой в Луганск! хватит позорить Питер!!!!!
Всем бы так "позорить" с 5 титулами подряд.
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Ответ лицемерные клоуны
Эх, сотни миллионов рублей в год не мотивируют(((
Так а какая разница сколько их там? Они что с чемпионством, что без стабильно на карту приходят)
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Ответ Фут.Боль
Семака даже Галактионов обыграл в этом сезоне дважды в чемпионате. Ну нет у Семака и никогда не было никакого тренерского таланта, ему повезло в определенный момент оказаться главным тренером Зенита. Далее нужно было просто плыть по течению и не портить ничего. Он успешно справлялся с этим, брал титулы. В этом сезоне Зенит начал буксовать и видно, что Семак ничего не может как тренер предложить и перестроить игру, чтобы добиваться результата в сложных матчах.
полная правда, но будут минусовать
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Ответ Ковид 07.10.52
Перерос Семак РПЛ, пора в Европу , на родину в Зарю Луганск.
Луганск це Россия.
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Ответ Дурачок
Весь матч играли в 9 полевых - Мостовой за всю не принял ни одного правильного решения. А попробуй его поменять - лимит. Паспортист.
Чем лучше Мостового сегодня себя проявили себя Артур и Клаудиньо?
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Ответ Дурачок
Весь матч играли в 9 полевых - Мостовой за всю не принял ни одного правильного решения. А попробуй его поменять - лимит. Паспортист.
Мостовой сыграл как и вся команда довольно пресно
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Ответ Красная стрела
А вообще, нужно игроков свозить в приграничные зоны к СВО, или на наши окраины. Что б посмотрели, как живут многие люди. А для них, 30 раз выйти с настроением на поле в год - проблема.
Почему ты сам не поехал?
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Ответ tostao
В Уфе он тоже идеями не блистал.)))
Он Уфу поднял со дна до зоны еврокубков. Чушь не несите.
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Зато Семак выигрывал чемпионства в составё трёх клубов в трёх разных эпохах с разницей между первым и последним чемпионством в 9 лет, а это дорогого стоит. Но да - Зенит надо хорошенько встряхнуть, иначе титул уплывёт голодному до побед Краснодару.
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пора что то менять, надо в Уфу за идеями
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Ответ Vovker
Он Уфу поднял со дна до зоны еврокубков. Чушь не несите.
Это с какого дна, окснись! Спаразитировал на багаже Гончаренко, которого перетащили ЦСКА. А в КУЕФА попал с 6 места за счёт большого представительства российских клубов на тот момент. Охеренное достижение. Недоумок Кобелев, тоже завоевал медали с Динамо, а потом отправил клуб в пердив. Любой тренер из РПЛ, получи он такие возможности, как у Семака и плюс 14!!! помощников, по меньшей мере выступил бы не хуже.
Мля, нашёл тренера!)))
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Надо просто объяснить Семаку что без чемпионства он будет работать опять в Уфе )))сразу мотивация появиться и у него и у его друзей которых в клубе не меренно
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Если Семак овощ и не умеет мотивировать. Бавария выигрывала 5 раз подряд , ПСЖ, Ювентус, Сити, Спартак. А ротация, молодняк?
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Ответ Красная стрела
Не, Зенит, как русский человек, дорвавшийся до богатства. Первая мысль - изменю весь мир. Но потом, как ленивая скотина, просто плюёт в потолок и деградирует. 😁
Стереотипируешь личный опыт на целую нацию? Какой же ты интеллектуал 😎
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Ответ CoMoBo3
Стереотипируешь личный опыт на целую нацию? Какой же ты интеллектуал 😎
Читай выше. Это ответ на такой же коммент. Или "интеллектуальные" люди вроде тебя, только могут выдернуть из контекста, в котором было сказано?
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
За последние 5 лет чемпионств больше, чем у Барселоны с Атлетико
А как у тебя получилось больше? По 2 у Реала и Барселоны и 1 у Атлетико.
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Семак нашёл конспекты Йозе Марино..?
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Касьеру и Артура усади, бестолковые они, переведи Клаудиньё на бровку, не может он играть в середине, его из-за объёма на атаку и креатив не хватает. Ну нельзя на столько не доверять другим игрокам середины поля, они для чего в команде на контракте?
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Вне зависимости от конечного результата,на мой взгляд Семак изжил себя на месте тренера Зенита. Нет ни идей, нет ни толковых замен,чтобы перевернуть игру .Да и с мотивацией игроков явные проблемы. Чтобы выигрывать надо забивать А чтобы забивать - надо бить! Сколько было сегодня ударов в створ ворот? Так что спасибо Сергей, но надо прощаться. Ты выезжал пока только на индивидуальном мастерстве игроков, а командной игры просто нет.
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Ответ Сибирский литовец
так ЛЧ нет и не будет.
я же написал - в нашем случае только чемпион
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Конечно, вот Реал, например. Даже они 5 раз подряд чемп не выигрывают ☝🏿поэтому у них нормально с мотивацией.
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Ответ Ivan Dvoinev
Артур и Педро выигрывали наш чемп 5 раз оказывается, сложная логика у зенитосов, газпромовские деньги совсем в голову ударили
А конкретно у Артура и Педро проблемы в мотивации замечены?

По мотивации если и есть вопросы - то к Барриосу, Клауду и, конечно, Венделу.

Барриос - да, выиграл чемп 5 раз.
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