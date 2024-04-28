Семак о «Зените»: «Мотивировать команду сложно, когда всегда выигрываешь. Я не выигрывал чемпионат пять раз подряд за один клуб»

Сергей Семак допустил, что у игроков «Зенита» может быть проблема с мотивацией.

– Что скажете по игре?

– К сожалению, неудачный результат. Мяч много контролировали, но не хватило остроты в атаке. Мы не реализовали свои шансы, а « » сделало это. Нам не хватает остроты в последних матчах. Соперник ждал наших ошибок, чтобы играть на контрактах.

– Как вы хотели использовать слабости «Динамо»? Как хотели противостоять их атакам?

– В обороне играли хорошо, в конце стали допускать больше моментов сзади. До пропущенного мяча проблем не было, защита хорошо работала, но в моменте с голом проиграли единоборство, не успели правильно расположиться. Момент стал ключевым.

В атаке не получилось, атаковали не так остро, как хотели. Мы медленно принимали решения, надо играть быстрее. Игроки «Динамо» очень быстро возвращали мяч назад.

– Вы не пробовали показать бразильцам кадры вашей игры с вашей самоотдачей? Отрезок из четырех матчей с малым количеством голов. Дело в самоотдаче?

– Не могу показать им моменты, ведь я не выигрывал чемпионат пять раз подряд за один клуб. Оценка действий игроков всегда через призму результата. В атаке мы не такие яркие, но ребята стараются.

Мотивировать команду сложно, когда ты всегда выигрываешь. Вопросов к игрокам нет, такие периоды бывают. Мы боремся за самые высокие места.

– Вы верите в проклятье «Бенфики»? У «Зенита» нет такого проклятия?

– Нет, вообще не верю. Матчей, где мы не по игре теряли очки, много. Существуют другие материи, которые не позволяют побеждать. Надо работать, – сказал главный тренер « » после поражения от «Динамо» (0:1).