Семак о «Зените»: «Мотивировать команду сложно, когда всегда выигрываешь. Я не выигрывал чемпионат пять раз подряд за один клуб»
Сергей Семак допустил, что у игроков «Зенита» может быть проблема с мотивацией.
– Что скажете по игре?
– К сожалению, неудачный результат. Мяч много контролировали, но не хватило остроты в атаке. Мы не реализовали свои шансы, а «Динамо» сделало это. Нам не хватает остроты в последних матчах. Соперник ждал наших ошибок, чтобы играть на контрактах.
– Как вы хотели использовать слабости «Динамо»? Как хотели противостоять их атакам?
– В обороне играли хорошо, в конце стали допускать больше моментов сзади. До пропущенного мяча проблем не было, защита хорошо работала, но в моменте с голом проиграли единоборство, не успели правильно расположиться. Момент стал ключевым.
В атаке не получилось, атаковали не так остро, как хотели. Мы медленно принимали решения, надо играть быстрее. Игроки «Динамо» очень быстро возвращали мяч назад.
– Вы не пробовали показать бразильцам кадры вашей игры с вашей самоотдачей? Отрезок из четырех матчей с малым количеством голов. Дело в самоотдаче?
– Не могу показать им моменты, ведь я не выигрывал чемпионат пять раз подряд за один клуб. Оценка действий игроков всегда через призму результата. В атаке мы не такие яркие, но ребята стараются.
Мотивировать команду сложно, когда ты всегда выигрываешь. Вопросов к игрокам нет, такие периоды бывают. Мы боремся за самые высокие места.
– Вы верите в проклятье «Бенфики»? У «Зенита» нет такого проклятия?
– Нет, вообще не верю. Матчей, где мы не по игре теряли очки, много. Существуют другие материи, которые не позволяют побеждать. Надо работать, – сказал главный тренер «Зенита» после поражения от «Динамо» (0:1).
К тому же нет Лиги Чемпионов, где игроки могут засветиться. Да, результаты в Европе неудачные, но только за участие в групповом этапе клуб получал 20-30 лямов евро чистыми.
Ну и видно, конечно, что Семак устал. Он выжал всё из команды и из самого себя, постоянно стрессуя. Вы гляньте на него, ну чистый седой скелет с мешками под глазами.
Вот и получается, что в один момент всё вместе сошлось и теперь сбг имеют то, что имеют. Пока реакции на ситуацию не видно, но тем интереснее, как Зенит из неё будет выпутываться. Ведь даже выдавая худший сезон за последние годы, клуб продолжает бороться за чемпионство. Плюс есть ещё и кубок.
Ну и резюмируя сей спич, хочу вспомнить слова одного из местных юзеров.
Чемпионат у нас реально донная водокачка. Это неоспоримый факт.
Просто Зенит только сейчас настолько вплотную приблизился к среднему уровню остальных 15 команд. Вот и всё.
Мля, нашёл тренера!)))
По мотивации если и есть вопросы - то к Барриосу, Клауду и, конечно, Венделу.
Барриос - да, выиграл чемп 5 раз.