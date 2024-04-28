Нино о 0:1 с «Динамо»: «Зенит» может играть лучше. Мы должны вкладывать больше сердца и души в то, что делаем. Нам немного не хватает запала, нужно вернуть эмоции»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Нино Мота Футбол

Нино высказался о поражении от «Динамо».

«Зенит» в гостях проиграл «Динамо» (0:1) в 26-м туре Мир РПЛ.

Что скажете по поводу этого матча? Что случилось?

– Сложный матч, мы знали, что «Динамо» очень сильно играет, особенно на своем стадионе. Мне кажется, мы провели хорошую, достойную игру, создавали моменты, но, к сожалению, допустили ошибку, которая закончилась голом.

Мы не были максимально точны в завершающей части атак, нам не хватало ударов по воротам, мы не смогли реализовать моменты, которые создали. Должны извлечь урок, сделать выводы и не повторять этого в ближайших играх.

Как выйти из этой ситуации и перешагнуть через два поражения к следующей игре?

– Мы должны понять, что мы всегда можем играть лучше, показывать лучший футбол, чем показываем сейчас. Мы должны осознать, что мы здесь не просто так, а для того, чтобы приносить радость болельщикам и делать все для того, чтобы наша жизнь, жизнь наших семей, настроение людей, которые нас поддерживают, становилось лучше.

Мы должны вкладывать больше сердца, больше души в то, что мы делаем. Нам немного не хватает запала, нужно вернуть эмоции. Они точно есть, нужно только достать их из себя.

Дело только в эмоциях? 

– Да, я думаю, что бежим мы хорошо, хорошо взаимодействуем, и сил у нас достаточно. Еще три игры назад все было прекрасно в плане физики, сейчас ощущения такие же. Немного эмоций, немного огня и страсти добавить – и мы сможем что-то изменить. 

Может ли этого хватить, чтобы выиграть чемпионат?

– Я верю, что когда что-то не складывается в техническом плане или в тактическом, эмоциональная составляющая может помочь перевернуть игру. Мы должны биться друг за друга, за товарищей, отдавать на поле все силы. Возможно, сегодня технически что-то не сложилось, но если бы мы добавили немного эмоций и страсти, возможно, было бы по-другому.

Какое впечатление произвело «Динамо»?

– Уже играл против «Динамо» на Кубок, и я прекрасно понимаю, что это очень хорошо организованная, тактически подкованная и компактно играющая команда с хорошими исполнителями. Они знают, как играть. Игра у них поставленная, мы знали, что сегодня будет сложно.

Как вы считаете, в состоянии ли «Динамо» вклиниться в борьбу за чемпионство?

– Для нас самое главное – чтобы мы не теряли очков в чемпионате, а «Динамо» точно среди тех, кто претендует на титул, – сказал защитник «Зенита» Нино.
 

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13 комментариев
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Зенит весь матч занимался петтингом. Всё ограничилось предварительными ласками. Полтора тайма простояли у чужих ворот - 1 удар в створ.
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"Мы должны вкладывать больше сердца и души в то, что делаем."

По последним матчам именно такое впечатление. Все как-то механически делают. Причем в равнодушии то вроде и не обвинишь, когда корячится поражение - бегают как заведенные и стараются отыграться. А пока проблем нет, им скучно играть. Надо внутри команды серьезно и честно поговорить и выдать хороший финиш чемпионата.
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Ответ Михаил Савченко
Сложно показать того, кто отсутствует на матче) Откуда вообще пошёл миф, что Миллер на каждом матче Зенита присутствует?
Домашние матчи он вроде не пропускает.
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И возразить нечего. Если все будут играть как Нино, Эракович, Сантос, Мантуан и Караваев, а не валять дурака как Мостовой и Вендел очки придут. Но не поздно ли? У Зенита игры с ЦСКА, Ростовом и с Ахматом в гостях, где по традиции теряют очки, у Краснодара график полегче. Но надежда есть всегда, только непривычно что впервые за 6 лет судьба Зенита в чужих руках.
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Зенит так уверенно шел в защите и в один миг все развалилось.Тут больше вопросов к атаке, которая прямо сильно барахлит.
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Ответ Pelerin
Матч не смотрел. Подскажите, пожалуйста, сколько раз Миллера показали? ))
Сложно показать того, кто отсутствует на матче) Откуда вообще пошёл миф, что Миллер на каждом матче Зенита присутствует?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Домашние матчи он вроде не пропускает.
Не, он редко ходит, это неясно откуда взявшийся миф, что он на каждом матче сидит. В прошлом году даже некоторые СМИ разгоняли тему, что Зениту не вручали медали после Спартака, потому что Миллера не было
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это так тебя волнует? И только ради этого интересуешься игрой Зенита.? Однако...
Я матч не смотрел, болезный.

Извини, что мой вопрос задел твою тонкую душу ;)
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И возразить нечего. Если все будут играть как Нино, Эракович, Сантос, Мантуан и Караваев, а не валять дурака как Мостовой и Вендел очки придут. Но не поздно ли? У Зенита игры с ЦСКА, Ростовом и с Ахматом в гостях, где по традиции теряют очки, у Краснодара график полегче. Но надежда есть всегда, только непривычно что впервые за 6 лет судьба Зенита в чужих руках.
Привыкай.
+1
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И возразить нечего. Если все будут играть как Нино, Эракович, Сантос, Мантуан и Караваев, а не валять дурака как Мостовой и Вендел очки придут. Но не поздно ли? У Зенита игры с ЦСКА, Ростовом и с Ахматом в гостях, где по традиции теряют очки, у Краснодара график полегче. Но надежда есть всегда, только непривычно что впервые за 6 лет судьба Зенита в чужих руках.
почему вы болельщики Зенита,всегда считаете что у вас самый тяжёлый чем у других команд?как не посмотришь всегда ноете каждый год,что у вас самый тяжёлый колендарь,вы что больше игр играете?или вы с другими командами играете?скажите мне
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