Нино о 0:1 с «Динамо»: «Зенит» может играть лучше. Мы должны вкладывать больше сердца и души в то, что делаем. Нам немного не хватает запала, нужно вернуть эмоции»

Нино высказался о поражении от «Динамо».

« » в гостях проиграл «Динамо» (0:1) в 26-м туре Мир .

– Что скажете по поводу этого матча? Что случилось?

– Сложный матч, мы знали, что «Динамо» очень сильно играет, особенно на своем стадионе. Мне кажется, мы провели хорошую, достойную игру, создавали моменты, но, к сожалению, допустили ошибку, которая закончилась голом.

Мы не были максимально точны в завершающей части атак, нам не хватало ударов по воротам, мы не смогли реализовать моменты, которые создали. Должны извлечь урок, сделать выводы и не повторять этого в ближайших играх.

– Как выйти из этой ситуации и перешагнуть через два поражения к следующей игре?

– Мы должны понять, что мы всегда можем играть лучше, показывать лучший футбол, чем показываем сейчас. Мы должны осознать, что мы здесь не просто так, а для того, чтобы приносить радость болельщикам и делать все для того, чтобы наша жизнь, жизнь наших семей, настроение людей, которые нас поддерживают, становилось лучше.

Мы должны вкладывать больше сердца, больше души в то, что мы делаем. Нам немного не хватает запала, нужно вернуть эмоции. Они точно есть, нужно только достать их из себя.

– Дело только в эмоциях?

– Да, я думаю, что бежим мы хорошо, хорошо взаимодействуем, и сил у нас достаточно. Еще три игры назад все было прекрасно в плане физики, сейчас ощущения такие же. Немного эмоций, немного огня и страсти добавить – и мы сможем что-то изменить.

– Может ли этого хватить, чтобы выиграть чемпионат?

– Я верю, что когда что-то не складывается в техническом плане или в тактическом, эмоциональная составляющая может помочь перевернуть игру. Мы должны биться друг за друга, за товарищей, отдавать на поле все силы. Возможно, сегодня технически что-то не сложилось, но если бы мы добавили немного эмоций и страсти, возможно, было бы по-другому.

– Какое впечатление произвело «Динамо»?

– Уже играл против «Динамо» на Кубок, и я прекрасно понимаю, что это очень хорошо организованная, тактически подкованная и компактно играющая команда с хорошими исполнителями. Они знают, как играть. Игра у них поставленная, мы знали, что сегодня будет сложно.

– Как вы считаете, в состоянии ли «Динамо» вклиниться в борьбу за чемпионство?

– Для нас самое главное – чтобы мы не теряли очков в чемпионате, а « » точно среди тех, кто претендует на титул, – сказал защитник « » .

