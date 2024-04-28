Астон Вилла – Олимпиакос где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 2 мая
В четверг, 2 мая, сыграют Астон Вилла и Олимпиакос в первом матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Астон Вилла – Олимпиакос
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Лига конференций УЕФА: все новости
Последние матчи Астон Вилла
- Астон Вилла – Челси : 2 – 2
- Астон Вилла – Борнмут : 3 – 1
- Лилль – Астон Вилла : 2 – 1
- Арсенал – Астон Вилла : 0 – 2
- Астон Вилла – Лилль : 2 – 1
Последние матчи Олимпиакос
- Олимпиакос – Ламия : 4 – 1
- Арис – Олимпиакос : 1 – 1
- Олимпиакос – ПАОК : 2 – 1
- Фенербахче – Олимпиакос : 1 – 0
- Олимпиакос – Фенербахче : 3 – 2
Прогноз на матч Астон Вилла – Олимпиакос
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