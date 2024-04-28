Астон Вилла – Олимпиакос где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 2 мая

В четверг, 2 мая, сыграют Астон Вилла и Олимпиакос в первом матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Астон Вилла – Олимпиакос

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Астон Вилла – Олимпиакос

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