Гришин о Федотове: «Сильный тренер, язык не поворачивается сказать что-то плохое. «Зенит» тоже не блещет в последних матчах – теперь Семака убирать? Должен быть какой-то карт-бланш»

Александр Гришин считает, что Владимира Федотова увольнять не нужно.

«У Федотова есть контрактные обязательства с ЦСКА, а также какие-то договоренности с руководством. Руководители ЦСКА – адекватные люди. Они решат, что делать дальше.

Федотов – сильный тренер. Он доказал это работой в «Сочи», а также вторым местом и Кубком, завоеванным с ЦСКА в прошлом сезоне.

У меня язык не поворачивается сказать что-то плохое про Федотова. Такие периоды бывают.

Может, некорректно сравнивать, но « » тоже не блещет в последних матчах. Теперь Семака убирать? Семак выиграл пять чемпионств с «Зенитом». У тренера должен быть какой-то карт-бланш. Нельзя после каждого поражения говорить, что тренер виноват и его надо убирать. Нужна какая-то стабильность.

В Советском Союзе говорили: чтобы создать хорошую команду, нужно дать тренеру два-три года. Если мы будем каждый год менять тренеров во всех командах, то стабильности не будет. И что хорошего? Футбол – это стабильность. Чтобы создать команду, нужно полгода, а чтобы она прогрессировала, нужно еще время.

Точно не станет лучше, если будем бросаться из крайности в крайность», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.