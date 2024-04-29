Гришин о Федотове: «Сильный тренер, язык не поворачивается сказать что-то плохое. «Зенит» тоже не блещет в последних матчах – теперь Семака убирать? Должен быть какой-то карт-бланш»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Гришин Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

Александр Гришин считает, что Владимира Федотова увольнять не нужно.

«У Федотова есть контрактные обязательства с ЦСКА, а также какие-то договоренности с руководством. Руководители ЦСКА – адекватные люди. Они решат, что делать дальше.

Федотов – сильный тренер. Он доказал это работой в «Сочи», а также вторым местом и Кубком, завоеванным с ЦСКА в прошлом сезоне.

У меня язык не поворачивается сказать что-то плохое про Федотова. Такие периоды бывают.

Может, некорректно сравнивать, но «Зенит» тоже не блещет в последних матчах. Теперь Семака убирать? Семак выиграл пять чемпионств с «Зенитом». У тренера должен быть какой-то карт-бланш. Нельзя после каждого поражения говорить, что тренер виноват и его надо убирать. Нужна какая-то стабильность.

В Советском Союзе говорили: чтобы создать хорошую команду, нужно дать тренеру два-три года. Если мы будем каждый год менять тренеров во всех командах, то стабильности не будет. И что хорошего? Футбол – это стабильность. Чтобы создать команду, нужно полгода, а чтобы она прогрессировала, нужно еще время.

Точно не станет лучше, если будем бросаться из крайности в крайность», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

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18 комментариев
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До матча с Балтикой просто верил в команду. Видел, что все команды играю неубедительно, много действительно глупых ошибок, а бывало и откровенное невезение, когда залетали "дураки", но в Калининграде была полная катастрофа. Я не готов больше поддерживать этого тренера и этот проект. Настало время что-то менять, если не сейчас, то в конце сезона точно, при любых раскладах, даже победе в кубке.
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Конечно тренер , а особенно Федотов, ни в чем не виноват ))
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Ответ Красная стрела
Ну так команда должна в течении трех лет как-то прогрессировать. Должно же быть поступательное движение? Или после второго места должна занимать 9 ое? А по поводу второго места скажу - это просто проиграл Спартак. И за весну он одержал только 4 победы. Вопрос, как здорово выступал Цска, что даже при буквально мертвом Спартаке, он его еле еле опередил?
ЦСКА в первую очередь сам весну затащил в кои-то веки
+6
-1
+5
Ну так команда должна в течении трех лет как-то прогрессировать. Должно же быть поступательное движение? Или после второго места должна занимать 9 ое? А по поводу второго места скажу - это просто проиграл Спартак. И за весну он одержал только 4 победы. Вопрос, как здорово выступал Цска, что даже при буквально мертвом Спартаке, он его еле еле опередил?
+6
-3
+3
Дайте Федотову карт Бланш!
15 команд РПЛ поддержат!
+3
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Барин не виноват, что у него плохие холопы.
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Грилиш о Федотове
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Ответ Shuller18
ЦСКА в первую очередь сам весну затащил в кои-то веки
как тебе весна этого года? сколько еще вёсен готов наслаждаться футболом федотова?:)
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Ответ igor.igorev
Барин не виноват, что у него плохие холопы.
А кто барин?
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Ответ Заборостроитель
Адекватные люди, а селекция наша где? Ответ, только не в рифму😏
тама
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Может надо что то поменять в консерватории?
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Адекватные люди, а селекция наша где?

Ответ, только не в рифму😏
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Федотов хороший тренер, но еще в Оренбурге было видно, что под давлением и на нервах он плывет. Просто давления того в Оренбурге было не особо много
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Ответ Юрий Король
А кто барин?
Ну по мнению Грини, лысый физрук.
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Ответ Алешка Терминатор
Зачем Семака убирать? Семак отлично работает. Ему нужно выделить ещё 50-80 миллионов евро народных денег для закупки новых негров. Чтобы осенью в лиге чемпионов был шанс выйграть 1:0 Мальмё.
Что это за народные деньги евро? Рублики. 8 лярдов.
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