ЦСКА идет 7-м за 4 тура до конца чемпионата и завтра может упасть на 9-е место

ЦСКА занимает 7-е место после 26 туров чемпионата России.

Команда Владимира Федотова сегодня потерпела поражение от «Балтики» (1:3).

Армейцы набрали 38 очков в 26 матчах. Идущие на 6-й строчке «Крылья Советов» после 25 игр имеют на своем счету 39 баллов.

Опередить ЦСКА по итогам тура еще могут «Ростов» (37) и «Рубин» (36). Они проведут свои матчи 29 апреля.