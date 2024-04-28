ЦСКА идет 7-м за 4 тура до конца чемпионата и завтра может упасть на 9-е место
ЦСКА занимает 7-е место после 26 туров чемпионата России.
Команда Владимира Федотова сегодня потерпела поражение от «Балтики» (1:3).
Армейцы набрали 38 очков в 26 матчах. Идущие на 6-й строчке «Крылья Советов» после 25 игр имеют на своем счету 39 баллов.
Опередить ЦСКА по итогам тура еще могут «Ростов» (37) и «Рубин» (36). Они проведут свои матчи 29 апреля.
"Мы видели подкаты, мужские единоборства – чистые, красивые, когда болельщики взрывались овациями. Это и есть футбол во всех его проявлениях.
Если брать 95% игры футболиста, то она проходит без мяча.’’(c)Федотов