ЦСКА идет 7-м за 4 тура до конца чемпионата и завтра может упасть на 9-е место

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Балтика Владимир Федотов Футбол

ЦСКА занимает 7-е место после 26 туров чемпионата России.

Команда Владимира Федотова сегодня потерпела поражение от «Балтики» (1:3).

Армейцы набрали 38 очков в 26 матчах. Идущие на 6-й строчке «Крылья Советов» после 25 игр имеют на своем счету 39 баллов.

Опередить ЦСКА по итогам тура еще могут «Ростов» (37) и «Рубин» (36). Они проведут свои матчи 29 апреля.

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13 комментариев
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Зато какой красивый голешник сегодня мы положили!
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Ответ воробей джек
Зато какой красивый голешник сегодня мы положили!
Я только не понял почему один засчитали только? 🤣🤣🤣🤣🤣
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Ну к слову плотность между 4ым и 9ым очень высокая. Одна победа или одно поражение очень сказывается.
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Какой то позор не прекращающиеся. Хуже, чем на 90х пропускать, сливать без шансов аутсайдерам. Без кубка простимся с Федотом.
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Физрук, пиши по собственному!!! Это мучение хуже не куда, мысли ноль, игры ноль, бей беги, а не игра!!!
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вот это настоящий лысый шарлатан!
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А какая разница что 2 что 9 не 1 и еврокубков нет, нечего не дает!
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Как когда-то написал в жежешечке Дмитрий Сычев, "скорее бы закончился этот ###### сезон".
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Ответ bear7904
Какой то позор не прекращающиеся. Хуже, чем на 90х пропускать, сливать без шансов аутсайдерам. Без кубка простимся с Федотом.
А смысл им дёргаться уже? Доигрывать и хрен с ним. Очками,вот, поделились, кому надо.
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Ответ Krem236
Физрук, пиши по собственному!!! Это мучение хуже не куда, мысли ноль, игры ноль, бей беги, а не игра!!!
Так он и ставит бей-беги:
"Мы видели подкаты, мужские единоборства – чистые, красивые, когда болельщики взрывались овациями. Это и есть футбол во всех его проявлениях.
Если брать 95% игры футболиста, то она проходит без мяча.’’(c)Федотов
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