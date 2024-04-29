Федотов про 1:3 с «Балтикой»: «Хорошо складывающийся матч, в котором ЦСКА не доиграл пару моментов. Глупейший пенальти спутал карты»
Владимир Федотов считает, что ЦСКА неплохо играл с «Балтикой» (1:3).
– У нас были свои причины, мы сознательно пошли на какие‑то вещи, касающиеся состава, это нормальное явление. Хорошо складывающийся матч, в котором мы не доиграли пару моментов, был один шикарный стопроцентный эпизод, который мы не использовали. Глупейший пенальти, который немного спутал карты.
– Соперник был настолько хорош?
– Мы смотрели первый матч, много анализировали. Соперник заряжен, перед ними стоит серьезная задача – сохранение прописки в РПЛ, о недооценке речи не было. Мы сражались, может быть, не хватало спокойствия и уверенной работы с мячом. Тем не менее раньше времени рискнули и пропустили второй мяч.
– Замены усилили игру или ничего не поменялось?
– Соперник стал играть по счету, использовать пространство в быстрых атаках. Нам немного не хватало в завершении точной передачи, завладели инициативой, соперник закрылся, сел в позиционную оборону, это естественно. Мы пытались, раскачивали, все‑таки забили гол, но на большее не хватило времени, – сказал главный тренер ЦСКА.
интересно, как же тогда для него выглядит плохо складывающийся матч...
одним словом... что физруку хорошо то Коню смерть
А ЦСКА как будто бы приехал «отбывать номер».
И вопросы здесь уже конкретно к Федотову почему команда за весну из аутсайдеров чемпионата выиграла только у Факела.
по крайней мере тренер угадал с заменами... бгг
Видимо до пропущенного гола была отличная игра по его мнению - о чем вообще тут говорить?