Федотов про 1:3 с «Балтикой»: «Хорошо складывающийся матч, в котором ЦСКА не доиграл пару моментов. Глупейший пенальти спутал карты»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Балтика Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов считает, что ЦСКА неплохо играл с «Балтикой» (1:3).

– У нас были свои причины, мы сознательно пошли на какие‑то вещи, касающиеся состава, это нормальное явление. Хорошо складывающийся матч, в котором мы не доиграли пару моментов, был один шикарный стопроцентный эпизод, который мы не использовали. Глупейший пенальти, который немного спутал карты.

– Соперник был настолько хорош?

– Мы смотрели первый матч, много анализировали. Соперник заряжен, перед ними стоит серьезная задача – сохранение прописки в РПЛ, о недооценке речи не было. Мы сражались, может быть, не хватало спокойствия и уверенной работы с мячом. Тем не менее раньше времени рискнули и пропустили второй мяч.

– Замены усилили игру или ничего не поменялось?

– Соперник стал играть по счету, использовать пространство в быстрых атаках. Нам немного не хватало в завершении точной передачи, завладели инициативой, соперник закрылся, сел в позиционную оборону, это естественно. Мы пытались, раскачивали, все‑таки забили гол, но на большее не хватило времени, – сказал главный тренер ЦСКА.

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42 комментария
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Тен Хаг для РПЛ
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+25
Да что ты такое несешь ???!!!🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+18
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+17
«Хорошо складывающийся матч» Федотов живет в какой-то своей реальности, на то что он строит на поле и называет футболом невозможно смотреть. Я потерял из-за этого человека всякий интерес к матчам команды за которую болею более 20 лет.
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+11
Ответ Константин Эсперов
Это лучший тренер сейчас для ЦСКА . Других вариантов нет . Слуцкий не приедет .
Ну конечно. Тренеров то нет больше-этот последний в мире.
+6
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+6
Если Игнаш выиграет еще 1-2 матча с Балтикой его скорее всего позовут в ЦСКА. Ибо Федотов ниочём.
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Ответ Capitan R
Тен Хаг для РПЛ
Не в того лысого пошел этот лысый.
+4
0
+4
Честно говоря я не сторонник отставки Федотова,но своими вью он явно на нее напрашивается. Ну,да ладно,нужно понять и тренера у которого явно не заладилось и проблем он не решает,вот и несет дичь. Повторюсь,у ЦСКА совсем все тоскливо и началось это даже не и игры с Ахматом,а еще с ответного победного матча на Кубок с той-же Балтикой. Невыразительная игра перешла в тоскливую. Впереди 4-тура и у ЦСКА хорошие шансы поправить свое турнирное положение. Но не выйдет. Остается Кубок,но даже нынешний Зенит обязан выносить такой ЦСКА.
+4
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+3
Ответ AkiF
Ну первый тайм был неплохим для ЦСКА, перевес был игровой, удары, подходы, а потом все покатилось
Отвратительный первый тайм, кроме нескольких неопасных дальних ударов отчаяния команда ничего не создала.
+4
-1
+3
Он, б., издевается?
+3
-1
+2
Хорошо складывающийся матч...
интересно, как же тогда для него выглядит плохо складывающийся матч...
одним словом... что физруку хорошо то Коню смерть
+2
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+2
Сопли жевать мужчине, не по мужские!! Физрук, имей яйца напиши по собственному.
+2
0
+2
человека ручку пора провожать на пенсию в конце сезона
+3
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Крыша улетела окончательно
+2
0
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В отставку ничто. Жество!
+2
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Балтика хотела победить - Балтика все сделала для этого и была лучше на поле, делая все возможное от них.

А ЦСКА как будто бы приехал «отбывать номер».
И вопросы здесь уже конкретно к Федотову почему команда за весну из аутсайдеров чемпионата выиграла только у Факела.
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Вот-бы не подумал,что буду вспоминать с тоской ЦСКА в последние годы Березуцких! Удивительно,но еще и нос воротил! Простите меня.
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Ответ Amalfitano
Если Игнаш выиграет еще 1-2 матча с Балтикой его скорее всего позовут в ЦСКА. Ибо Федотов ниочём.
И будет Игнашевич уволен из ЦСКА как и другие легенды клубы Олич, Березуцкий.
+3
-2
+1
Спутал карты в которых не было козырей.
+2
-1
+1
Ответ воробей джек
Честно говоря я не сторонник отставки Федотова,но своими вью он явно на нее напрашивается. Ну,да ладно,нужно понять и тренера у которого явно не заладилось и проблем он не решает,вот и несет дичь. Повторюсь,у ЦСКА совсем все тоскливо и началось это даже не и игры с Ахматом,а еще с ответного победного матча на Кубок с той-же Балтикой. Невыразительная игра перешла в тоскливую. Впереди 4-тура и у ЦСКА хорошие шансы поправить свое турнирное положение. Но не выйдет. Остается Кубок,но даже нынешний Зенит обязан выносить такой ЦСКА.
У ЦСКА все совсем тоскливо стало по игре еще с весны прошлого сезона.
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Ответ воробей джек
Да,но был результат! А с нынешнем составом это уже не мало!
Зачем результат с такой игрой? что он вам дает если то что происходит на поле футболом сложно назвать
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Ответ Amalfitano
Если Игнаш выиграет еще 1-2 матча с Балтикой его скорее всего позовут в ЦСКА. Ибо Федотов ниочём.
Не-не-не, ЦСКА пусть берёт Ивича. Нормальный вариант. Или Федотова оставляют, но игроков докупают во все линии.
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Ответ seversever
«Хорошо складывающийся матч» Федотов живет в какой-то своей реальности, на то что он строит на поле и называет футболом невозможно смотреть. Я потерял из-за этого человека всякий интерес к матчам команды за которую болею более 20 лет.
Ну первый тайм был неплохим для ЦСКА, перевес был игровой, удары, подходы, а потом все покатилось
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Ответ seversever
У ЦСКА все совсем тоскливо стало по игре еще с весны прошлого сезона.
Да,но был результат! А с нынешнем составом это уже не мало!
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Ответ воробей джек
Да,но был результат! А с нынешнем составом это уже не мало!
Вот честно, не понимаю что мне как болельщику дает второе место в нынешние времена, если я не получаю никакого удовольствия от игры.
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Ташуев , Юран ....., кто следующий ?! ))) Галактионрва бы !
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Ответ Shuller18
Привет из Калининграда, я на выезде. И с центральной трибуны наблюдал сегодня эту безнадегу... У ЦСКА не получалось совсем ничего, наверное это наше дно. И скорее всего данный ЦСКА закончился... Я долго защищал Федотова, однако он очевидно не справляется, хотя и задача у него ппц. Может смена тренера и поможет, правда в первую очередь необходимо серьёзно перетряхнуть состав. Не должны в клубе с амбициями ЦСКА играть впереди Заболотный и Мусаев, оба уровень той же Балтики по факту. Так что вопросы к руководству, доколе в ЦСКА будут подобные футболисты?
да ладно, камрад, гол Глебова с передачи Агапова...
по крайней мере тренер угадал с заменами... бгг
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"Хорошо складывающийся матч" - это по Федотову матч где ты ещё не пропустил, играя при этом ужасно.
Видимо до пропущенного гола была отличная игра по его мнению - о чем вообще тут говорить?
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Сказывается то, что ведущие клубы не справляются с графиком 2-3 игры в неделю.
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«Пенальти, который немного спутал карты»… Немного??😁. Да вы оптимист , батенька!😃. Вас натянули еще на пару банок. А могло быть и больше…. Надоели уже эти шаблонные речи Федота. ((.
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Много анализировали, да.
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