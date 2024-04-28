У ЦСКА 1 победа в 6 последних турах Мир РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Балтика Владимир Федотов Футбол

ЦСКА не побеждает в Мир РПЛ на протяжении четырех матчей.

Команда Владимира Федотова уступила «Балтике» (1:3) в 26-м туре.

Начиная с 30 марта армейцы одержали лишь одну победу – над «Факелом» (4:1). Также у них три ничьих и два поражения.

ЦСКА примет «Рубин» в следующем туре чемпионата. Это произойдет 6 мая.

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55 комментариев
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рад за единственного настоящего армейца которого видел на поле - за Серегу Игнашевича
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Ответ YurkaNad
А Игорь?
А Игорю неплохо бы начать прыгать за мячами.
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Рад за Балтику, такие команды должны оставаться в вышке, но как фанат ЦСКА понятия не имею что команда исполнила в этой игре, а уж фантомный гол так вообще курам на смех
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Федотов на выход.
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вот как мы не выиграли в четверг...
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новый тренер ЦСКА ждёт
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Дядя Вова,давай до свидания
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Болею за ЦСКА 56 лет. Всякое повидал. И чемпионство в переигровке в 70- м году с Динамо, когда горели 1-3, и потом первую лигу, где с Гурией Ланчхути боролсь, за выход в вышку. И Садыринский ЦСКА в 90-м, тоже помню.Да и болеть не перестану. Но вот сейчас как-то с тыдно
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Игорь уже даже не прыгает.
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Абаскаль, не умея жонглировать и разбираться в футболе, все равно, как минимум, не хуже был 🫣😉🤦🏻
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Пусть лысый федот поблагодарит казарцева с мешковым, а то было бы ещё хуже..)
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Всё так в напряжении, прям скованные все какие-то, голы еле-еле забивают… очень унылый футбол, не говоря уже о результатах.. слить в важнейшей части чемпионата двум последним командам - это позор…
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ЦСКА весной играет роль Робин Гуда: сыграл в ничью с Оренбургом и Сочи, проиграл Ахмату и Балтике.
Просто ужасная весна.

Но Балтика сегодня и поддержка на стадионе - это просто огонь: игроки не могли подвести своих болельщиков и этой победой даже пока что вышли из зоны вылета и стыковых матчей !
+9
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Комментировать это сборище нет никакого желания, завтра отличный шанс опуститься на заслуженное 9 место. Рад за Серегу Игнашевича, и балтийцы молодцы-заслужили. Остальные по недоразумению носят красно-синюю форму.
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+7
Завтра Ростов и рубин победят и цска будет во старой половине таблицы.
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-1
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вы там, парни, побеждать не спешите особо. еще будет возможность выиграть какой-нибудь матч, все-таки 4 тура осталось. а даже если и не сможете, то в следующем сезоне гарантировано аж 30 игр, главное, что не вылетели. вот там и получится может быть. ну а мы терпеливо посмотрим на ваши мучения.
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новый тренер ЦСКА ждём вас
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+3
Что-то нужно делать летом, ужасный сезон !!!
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Эммблему ЦСКА позорят и болельщиков в крови у них аутсайдерам проигрывать гнать в шею Федотова и пол команды в сартир..новых искать
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Ответ Aleksandr Dubovik
А Игорю неплохо бы начать прыгать за мячами.
Или закончить в принципе
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Покажите фото гола ЦСКА
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Ответ Жека Шипулин
Дядя Вова,давай до свидания
Пенсионера дядю Игоря туда же.
+3
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+2
При Гончаренко также было в последние его пару сезонов. Проваливали весь чемпионат,потом выигрывали 3-4 последние игры,даже Обляков забивал,и все успокоенные уходили до следующего сезона. Где были оплеухи от "Лудогорца" и Ли Вея,.
Там тоже ныли что у Гончаренко состав не тот.
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Ответ Антон Панарин
А кого вместо?
Игнашевича однозначно!!!
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Слив лысого в полный рост.
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Ответ demian37
Игнашевича однозначно!!!
И что будет? Ничего хорошего, надо просто признать, что с таким составом мы явный середняк таблицы, остальное чисто фарт
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Ответ Антон Панарин
А кого вместо?
Да хотя бы того же Игнашевича
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Нехилый такой зомби-апокалипсис в Кубке нас ждет между нынешними Зенитом и ЦСКА. Перед матчем нужно чашки две кофе выпить и в перерыве столько же, иначе без шансов.
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Валентиныч, не мямли, будь мужиком. На выход! 🎬
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Тяжело будет тренеров звать под летнюю селекцию в сентябрьские дни.
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