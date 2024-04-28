У ЦСКА 1 победа в 6 последних турах Мир РПЛ

ЦСКА не побеждает в Мир РПЛ на протяжении четырех матчей.

Команда Владимира Федотова уступила «Балтике» (1:3) в 26-м туре.

Начиная с 30 марта армейцы одержали лишь одну победу – над «Факелом» (4:1). Также у них три ничьих и два поражения.

примет «Рубин» в следующем туре чемпионата. Это произойдет 6 мая.