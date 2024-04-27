Микаил Антонио о Кине: «У него менталитет динозавра – в его времена можно было думать только о футболе. Сейчас игроки занимаются бизнесом, модой, некоторые из них – рэперы»

Микаил Антонио заявил, что у Роя Кина «менталитет динозавра».

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал игроков, занимающихся созданием контента: «Я думаю, что [подкасты] могут отвлечь игрока, особенно если он потерпел поражение, а на следующий день выходит выпуск, где все смеются. Я думаю, что ты не должен смеяться неделю или две, если ты проиграл».

«Это менталитет динозавра, потому что, когда он [Кин] играл, каждый тренер, каждый болельщик, все постоянно говорили: «Сосредоточься на футболе. Засыпай с футбольным мячом в руках. Единственное, о чем тебе позволено думать, это футбол. Пускай твоими детьми занимается жена, не играй с ними. Думай о футболе».

Вот как обстояли дела, когда он играл. Очевидно, что со временем игроки, которые играли с ним, обанкротились, потому что все, о чем они думали, – это футбол, и больше ничего.

Сейчас, очевидно, игроки могут заниматься своим футболом, но могут также сосредоточиться и на других вещах: бизнесе, моде, некоторые из них теперь рэперы. Люди сосредоточены на других вещах.

Если у меня есть на это время, то почему бы и нет? Благодаря подкасту я понимаю, что если тебя потрепали на выходных, это не повод грустить две недели, потому что на следующей неделе будет еще одна игра. Нужно забыть о том, что произошло в прошлые выходные, и сыграть лучше на следующей неделе», – сказал форвард « » в подкасте Footballer’s Football.