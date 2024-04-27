Микаил Антонио о Кине: «У него менталитет динозавра – в его времена можно было думать только о футболе. Сейчас игроки занимаются бизнесом, модой, некоторые из них – рэперы»

Теги Вест Хэм Рой Кин премьер-лига Англия Микаил Антонио Футбол

Микаил Антонио заявил, что у Роя Кина «менталитет динозавра».

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал игроков, занимающихся созданием контента: «Я думаю, что [подкасты] могут отвлечь игрока, особенно если он потерпел поражение, а на следующий день выходит выпуск, где все смеются. Я думаю, что ты не должен смеяться неделю или две, если ты проиграл». 

«Это менталитет динозавра, потому что, когда он [Кин] играл, каждый тренер, каждый болельщик, все постоянно говорили: «Сосредоточься на футболе. Засыпай с футбольным мячом в руках. Единственное, о чем тебе позволено думать, это футбол. Пускай твоими детьми занимается жена, не играй с ними. Думай о футболе».

Вот как обстояли дела, когда он играл. Очевидно, что со временем игроки, которые играли с ним, обанкротились, потому что все, о чем они думали, – это футбол, и больше ничего.

Сейчас, очевидно, игроки могут заниматься своим футболом, но могут также сосредоточиться и на других вещах: бизнесе, моде, некоторые из них теперь рэперы. Люди сосредоточены на других вещах.

Если у меня есть на это время, то почему бы и нет? Благодаря подкасту я понимаю, что если тебя потрепали на выходных, это не повод грустить две недели, потому что на следующей неделе будет еще одна игра. Нужно забыть о том, что произошло в прошлые выходные, и сыграть лучше на следующей неделе», – сказал форвард «Вест Хэма» в подкасте Footballer’s Football. 

18 комментариев
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Ну поэтому Кин играл за МЮ, а Антонио - за Вест Хэм
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-2
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Ну по факту, так и становятся лучшими. Пока одни,как говорит Антонио, занимаются репом и модой - другие впахивают заново и пытаются стать лучше. Поэтому Кин вошёл в историю, не как динозавр, а как один из лучших опорников в истории, а про этого Антонио большинство даже завтра после этой новости и не вспомнят.
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Это тот самый чел, который говорил про очень опасного Мудрика))
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Примерно поэтому Кин выиграл ЛЧ и АПЛ 7 раз, а Антонио это светит только на плэйстейшн.
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Ответ damondiamond
Ну поэтому Кин играл за МЮ, а Антонио - за Вест Хэм
Так может его устраивает вариант при котором у него больше свободного времени для различных хобби. Не все футболисты помешаны на победах и это нормально.
Да и Роналду с Месси активно занимаются бизнесом, являются лицами многих брендов и это не мешало им быть лучшими
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Откуда у этих ребят бабло на открытие бизнеса? Ах да...
И рэпом, видать, много зашибают, благодаря невероятному таланту.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну по факту, так и становятся лучшими. Пока одни,как говорит Антонио, занимаются репом и модой - другие впахивают заново и пытаются стать лучше. Поэтому Кин вошёл в историю, не как динозавр, а как один из лучших опорников в истории, а про этого Антонио большинство даже завтра после этой новости и не вспомнят.
Кин - легендарный капитан, но один из лучших опорников в истории, серьезно?
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чел прав, каждый осваивает дзен по-своему
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Именно поэтому о Кине еще будут долго вспоминать, а кто ты такой - даже не знают!!!! Да и не узнают...
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Каждый должен заниматься своим делом, если ты футболист, то и думай только о нем. Балерина так и не стал футболистом и в моде не преуспел
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Ответ rigobersong
Это так не работает:) Шакил О’Нил читал рэп, снимался в фильмах, мало тренировался и при этом стал одним из величайших игроков НБА и он кстати сам пример в противовес приводил когда его критиковали в лице Алонсо Моурнинга, что тот тренеруется, постоянно в зале, без лишнего веса и самая настоящая машина, но когда они друг против друга выходили Шак над ним постоянно доминировал:)
Как можно сравнивать баскет и футбол? Футбол это 90 минут концетрации, баскет это пара минут и замена на отдых, принципиально разный подход. Ну и антропометрия в баскете играет более важную роль.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну ваше право не соглашаться) тот же Макелеле, Гаттузо. Из последней волны может быть Канте. Именно разрушители-опорники, а не созидатели. Перечислите,какие вам больше нравятся?)
Из последней волны еще бы каземиро выделил , до Манчестера конечно же
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Какой Микаил, если его имя с Английского Майкл?
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Ответ Metalloid
Как можно сравнивать баскет и футбол? Футбол это 90 минут концетрации, баскет это пара минут и замена на отдых, принципиально разный подход. Ну и антропометрия в баскете играет более важную роль.
Пара минут, все ясно с тобой, в ЧС за неадекватность:)
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Ответ Властимил
Кин - легендарный капитан, но один из лучших опорников в истории, серьезно?
Ну ваше право не соглашаться) тот же Макелеле, Гаттузо. Из последней волны может быть Канте. Именно разрушители-опорники, а не созидатели. Перечислите,какие вам больше нравятся?)
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Ответ Andrkrasn
Из последней волны еще бы каземиро выделил , до Манчестера конечно же
Спасибо) За время игры за МЮ уже и забыл каким он топом был)
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