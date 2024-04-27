Аморим извинился за встречу с руководством «Вест Хэма»: «Это была ошибка. Я «тайно» припарковал машину, «тайно» прошел мимо 15 человек – такого не было, клуб знал»

Рубен Аморим извинился перед игроками, фанатами и персоналом за поездку в Англию.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спортинга» встретился с руководством «Вест Хэма» в Лондоне.

«Первое, что нужно сказать, – это то, что клуб знал о моей поездке, это первое, потому что это важно и меняет контекст.

Второе, о чем стоит поговорить, – это «завеса тайны» вокруг поездки. Я «тайно» припарковал свою машину на улице, «тайно» прошел мимо 15 человек, поговорил с ними, сфотографировался и сел в самолет. Важно убрать эту идею, что все это было сделано за спиной клуба, – такого не было.

И теперь самый важный момент: очевидно, что это была ошибка. Поездка, время были выбраны совершенно неправильно. Тогда я так не думал, но это было неправильно, особенно когда я так требователен к своим игрокам и всегда первым говорю, что проблемы отдельных людей не могут брать верх над командой, и я отстранял игроков из команды за гораздо меньшее.

Это была моя вина, я должен принять это и жить с этим. Я объяснил это игрокам, персоналу, но сейчас самое главное – продолжать работать.

Я использую эту конференцию, чтобы извиниться перед болельщиками « », персоналом и, прежде всего, публично извиниться перед игроками за ошибку, которую я совершил», – сказал на пресс-конференции перед матчем с «Порту».