Аморим извинился за встречу с руководством «Вест Хэма»: «Это была ошибка. Я «тайно» припарковал машину, «тайно» прошел мимо 15 человек – такого не было, клуб знал»

Теги высшая лига Португалия Спортинг Вест Хэм премьер-лига Англия Рубен Аморим Футбол

Рубен Аморим извинился перед игроками, фанатами и персоналом за поездку в Англию.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спортинга» встретился с руководством «Вест Хэма» в Лондоне.

«Первое, что нужно сказать, – это то, что клуб знал о моей поездке, это первое, потому что это важно и меняет контекст.

Второе, о чем стоит поговорить, – это «завеса тайны» вокруг поездки. Я «тайно» припарковал свою машину на улице, «тайно» прошел мимо 15 человек, поговорил с ними, сфотографировался и сел в самолет. Важно убрать эту идею, что все это было сделано за спиной клуба, – такого не было.

И теперь самый важный момент: очевидно, что это была ошибка. Поездка, время были выбраны совершенно неправильно. Тогда я так не думал, но это было неправильно, особенно когда я так требователен к своим игрокам и всегда первым говорю, что проблемы отдельных людей не могут брать верх над командой, и я отстранял игроков из команды за гораздо меньшее.

Это была моя вина, я должен принять это и жить с этим. Я объяснил это игрокам, персоналу, но сейчас самое главное – продолжать работать.

Я использую эту конференцию, чтобы извиниться перед болельщиками «Спортинга», персоналом и, прежде всего, публично извиниться перед игроками за ошибку, которую я совершил», – сказал Рубен Аморим на пресс-конференции перед матчем с «Порту».

 

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10 комментариев
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Я ошибся. Я могу один раз ошибиться? Мне можно это простить? Ошибся. Давайте прошу у всех прощения за эту фразу. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм.
+17
-1
+16
Тренер ведёт переговоры с другим клубом ужас какой-то. Никогда такого не было и вот опять.
+7
-1
+6
Ответ Дмитрий Васин
Я ошибся. Я могу один раз ошибиться? Мне можно это простить? Ошибся. Давайте прошу у всех прощения за эту фразу. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм.
Вошёл не в ту дверь, ага.
+2
-1
+1
Ответ Damien Coyen
Тренер ведёт переговоры с другим клубом ужас какой-то. Никогда такого не было и вот опять.
Ну не летают же они на переговоры в другую страну посреди сезона ?
+3
-2
+1
Если между строк читать , то он очень хотел в Ливерпуль, и он извинился за это, понял что ошибся
0
0
0
Ответ Дмитрий Васин
Я ошибся. Я могу один раз ошибиться? Мне можно это простить? Ошибся. Давайте прошу у всех прощения за эту фразу. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм.
😭😭😂
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