Анри – лучший игрок атаки в истории Франции по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Гризманн – 7-й

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Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим атакующим футболистом в истории Франции.

Экс-форвард «Арсенала» занял первое место в рейтинге сильнейших нападающих и вингеров страны. Всего в списке 32 игрока.

В топ-15 попали:

1. Тьерри Анри.

2. Килиан Мбаппе.

3. Эрик Кантона.

4. Раймон Копа.

5. Франк Рибери.

6. Карим Бензема.

7. Антуан Гризманн.

8. Жюст Фонтен.

9. Робер Пирес.

10. Жан-Пьер Папен.

11. Давид Трезеге.

12. Давид Жинола.

13. Николя Анелька.

14. Бернар Лякомб.

15. Доминик Рошто.

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31 комментарий
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Стесняюсь спросить, а Платини был не атакующим футболистом?
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Жиру нет в пятерки, просто смешно:) Да и культ Кантоны уже до какого-то маразма дошел, тот же Бензема должен быть выше, да и Трезеге с его золотым голом и прекрасной игрой за сборную и Ювентус:)
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Ответ Алекс75
Стесняюсь спросить, а Платини был не атакующим футболистом?
Речь о форвардах, полагаю. Тут косяк не в Платини, а в формулировке, видимо.
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Кантона третий??? Вы там серьёзно????
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Ответ denimo21
Комментарий удален пользователем
я тоже удивился, но если просто прочитать новость, а я ещё и сверился с оригиналом, то речь идёт о нападающих и "вингеров" из условных 4-3-3, так что всё нормально
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Ответ denimo21
Комментарий удален пользователем
С каких пор Зидан стал нападающим? Тут скорее ты клоун.
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Ответ denimo21
Комментарий удален пользователем
Зидан и Платини в полузащите.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Кто такой Жиру? А, это тот набиватель статы, который всегда теряется в важных матчах? Французский Холланд?
Жиру Чемпион мира:)
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Ответ Алекс75
Стесняюсь спросить, а Платини был не атакующим футболистом?
Вратарь по духу, похоже
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Ответ rusik krasav4ik
А ты и в глаза долбишься?)
ну это бан)
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Ответ rusik krasav4ik
Анри повезло родиться чернее Мбаппе азаза
Разве он чернее, Анри же не уголек типа винисиуса:)
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Бензема должен быть гораздо выше.
это Крауч должен быть выше
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Ответ rigobersong
Жиру Чемпион мира:)
Пасажира он)))
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Ответ rigobersong
Жиру нет в пятерки, просто смешно:) Да и культ Кантоны уже до какого-то маразма дошел, тот же Бензема должен быть выше, да и Трезеге с его золотым голом и прекрасной игрой за сборную и Ювентус:)
Жиру 20-ый....
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Узбекистан попал на олимпиаду
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Что-то Рибери больно высоко...
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Кантона) Серьезно?Чувак который за Францию толком не играл и завершил карьеру в 30.Это уже не смешно.Жюст Фонтен ,Папен,Копа,да и Гризман должны быть явно выше .Зидан и Платинни видимо опорники)
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что??? Лякомб на 14 месте???

вообще-то всем адекватным болельщикам ясно, что он должен быть на 13 !!!!!!
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Платини не атакующий полузащитник ?
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Вездесущий Кантона ©
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где камерунец и где все остальные🤦🏻‍♂️
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Думаю многие зададутся вопросом😅
Где Изидор ?)
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Зидан защитник?
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Комментарий удален пользователем
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