Анри – лучший игрок атаки в истории Франции по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Гризманн – 7-й

Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим атакующим футболистом в истории Франции.

Экс-форвард «Арсенала» занял первое место в рейтинге сильнейших нападающих и вингеров страны. Всего в списке 32 игрока.

В топ-15 попали:

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4. Раймон Копа.

5. Франк Рибери.

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8. Жюст Фонтен.

9. Робер Пирес.

10. Жан-Пьер Папен.

11. Давид Трезеге.

12. Давид Жинола.

13. Николя Анелька.

14. Бернар Лякомб.

15. Доминик Рошто.