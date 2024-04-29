Анри – лучший игрок атаки в истории Франции по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Гризманн – 7-й
Тьерри Анри признан FourFourTwo лучшим атакующим футболистом в истории Франции.
Экс-форвард «Арсенала» занял первое место в рейтинге сильнейших нападающих и вингеров страны. Всего в списке 32 игрока.
В топ-15 попали:
1. Тьерри Анри.
2. Килиан Мбаппе.
3. Эрик Кантона.
4. Раймон Копа.
5. Франк Рибери.
6. Карим Бензема.
7. Антуан Гризманн.
8. Жюст Фонтен.
9. Робер Пирес.
10. Жан-Пьер Папен.
11. Давид Трезеге.
12. Давид Жинола.
13. Николя Анелька.
14. Бернар Лякомб.
15. Доминик Рошто.
вообще-то всем адекватным болельщикам ясно, что он должен быть на 13 !!!!!!
Где Изидор ?)