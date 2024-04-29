Мерсон об обороне «Тоттенхэма» с «Арсеналом»: «Такого не увидишь даже в играх детей младше 12 лет. Это просто невероятно»
Пол Мерсон раскритиковал игру защитников «Тоттенхэма» в игре с «Арсеналом».
Команда под руководством Микеля Артеты выиграла дерби против «Тоттенхэма» (3:2) в 35-м туре АПЛ.
Пол Мерсон критически отозвался о защитниках «шпор» в эпизоде с голом Пьера-Эмиля Хейбьерга, забитым в свои ворота подачи Букайо Сака с углового.
«Если обратите внимание, каждый игрок «Арсенала» оказался за спиной [соперника]. Игроки «Тоттенхэма» просто наблюдают, и это худшее, что вы можете сделать как защитник.
Я не был защитником, но я понимаю игру. Вы не можете позволить игрокам соперника обходить себя перед воротами, но каждый из них фактически оказывается по другую сторону от соперников.
В итоге они (игроки «Арсенала» – Sports) оказываются у защитников за спиной. Это просто невероятно. Такого не увидишь даже в футболе для детей младше 12 лет. Посмотрите, каждый из них находится позади, теперь они все на ударной позиции. Это невероятно», – сказал бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии.
1 гол - ПЭХ сам воткнул в свои.
2 гол - с углового. Никто же не пропускает с углового в этом мире, да? Особенно против Арсенала. Сколько там у них голов со стандартов в сезоне? 12? 15?
3 гол - потеря концентрации во владении после падания двух игроков в штрафной. Сака убежал, обыграл 1 в 1, забил. Ошибка? Да. Настолько, что: «младше 12 лет»? Серьезно?
Где Мерсон был когда Сон получил передачу за спины и просто заруинил железный момент? Где Мерсон был, когда Ромеро на угловом остался совершенно один во вратарской и с метра отправил мяч в штангу? За водкой ходил, не иначе.