Мерсон об обороне «Тоттенхэма» с «Арсеналом»: «Такого не увидишь даже в играх детей младше 12 лет. Это просто невероятно»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм детский футбол Пол Мерсон Пьер-Эмиль Хейбьерг Букайо Сака Футбол

Пол Мерсон раскритиковал игру защитников «Тоттенхэма» в игре с «Арсеналом».

Команда под руководством Микеля Артеты выиграла дерби против «Тоттенхэма» (3:2) в 35-м туре АПЛ.

Пол Мерсон критически отозвался о защитниках «шпор» в эпизоде с голом Пьера-Эмиля Хейбьерга, забитым в свои ворота подачи Букайо Сака с углового. 

«Если обратите внимание, каждый игрок «Арсенала» оказался за спиной [соперника]. Игроки «Тоттенхэма» просто наблюдают, и это худшее, что вы можете сделать как защитник. 

Я не был защитником, но я понимаю игру. Вы не можете позволить игрокам соперника обходить себя перед воротами, но каждый из них фактически оказывается по другую сторону от соперников.

В итоге они (игроки «Арсенала» – Sports) оказываются у защитников за спиной. Это просто невероятно. Такого не увидишь даже в футболе для детей младше 12 лет. Посмотрите, каждый из них находится позади, теперь они все на ударной позиции. Это невероятно», – сказал бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии.

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6 комментариев
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Да, Арсенал забил 3 мяча. Да, оборона у шпор хромает. Но немного адекватности можно?
1 гол - ПЭХ сам воткнул в свои.
2 гол - с углового. Никто же не пропускает с углового в этом мире, да? Особенно против Арсенала. Сколько там у них голов со стандартов в сезоне? 12? 15?
3 гол - потеря концентрации во владении после падания двух игроков в штрафной. Сака убежал, обыграл 1 в 1, забил. Ошибка? Да. Настолько, что: «младше 12 лет»? Серьезно?
Где Мерсон был когда Сон получил передачу за спины и просто заруинил железный момент? Где Мерсон был, когда Ромеро на угловом остался совершенно один во вратарской и с метра отправил мяч в штангу? За водкой ходил, не иначе.
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Так Арсенал в первом тайме не сильно лучше в обороне был. Просто повезло, что Ромеро не может с метра в пустые попасть. Кулусевски с первых минут разрывал фланг азиата. Парти несколько раз мяч потерял в опорной зоне. Габриэл по классике обрезался.
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Ошибки у шпор при угловых системные, как будто тренерский штаб вообще над ними не работает…
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Ответ arspurs9
Да, Арсенал забил 3 мяча. Да, оборона у шпор хромает. Но немного адекватности можно? 1 гол - ПЭХ сам воткнул в свои. 2 гол - с углового. Никто же не пропускает с углового в этом мире, да? Особенно против Арсенала. Сколько там у них голов со стандартов в сезоне? 12? 15? 3 гол - потеря концентрации во владении после падания двух игроков в штрафной. Сака убежал, обыграл 1 в 1, забил. Ошибка? Да. Настолько, что: «младше 12 лет»? Серьезно? Где Мерсон был когда Сон получил передачу за спины и просто заруинил железный момент? Где Мерсон был, когда Ромеро на угловом остался совершенно один во вратарской и с метра отправил мяч в штангу? За водкой ходил, не иначе.
Незачем бомбить на человека, который сам то в футбол играть не умеет
+1
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