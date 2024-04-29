Мерсон об обороне «Тоттенхэма» с «Арсеналом»: «Такого не увидишь даже в играх детей младше 12 лет. Это просто невероятно»

Пол Мерсон раскритиковал игру защитников «Тоттенхэма» в игре с «Арсеналом».

Команда под руководством Микеля Артеты выиграла дерби против «Тоттенхэма» (3:2) в 35-м туре .

критически отозвался о защитниках «шпор» в эпизоде с голом Пьера-Эмиля Хейбьерга, забитым в свои ворота подачи Букайо Сака с углового.

«Если обратите внимание, каждый игрок «Арсенала» оказался за спиной [соперника]. Игроки « » просто наблюдают, и это худшее, что вы можете сделать как защитник.

Я не был защитником, но я понимаю игру. Вы не можете позволить игрокам соперника обходить себя перед воротами, но каждый из них фактически оказывается по другую сторону от соперников.

В итоге они (игроки «Арсенала» – Sports) оказываются у защитников за спиной. Это просто невероятно. Такого не увидишь даже в футболе для детей младше 12 лет. Посмотрите, каждый из них находится позади, теперь они все на ударной позиции. Это невероятно», – сказал бывший нападающий « » и сборной Англии.