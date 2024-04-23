Тео и Думфрис получили красные за стычку в конце игры «Милан» – «Интер». Калабрию удалили за удар Фраттези рукой в лицо

Судья Андреа Коломбо удалил трех футболистов «Милана» и «Интера» в конце дерби.

В добавленное время матча 33-го тура Серии А между футболистами команд возник конфликт из-за того, что защитник «россонери» грубо толкнул в спину хавбека «нерадзурри» , остановившегося после нарушения на нем. подбежал и толкнул француза в грудь, после чего сцепились сразу несколько игроков.

Рефери показал красные карточки Эрнандесу и Думфрису.

Спустя несколько минут на угловом « » рукой ударил Фраттези в лицо и тоже был удален.