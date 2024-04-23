Тео и Думфрис получили красные за стычку в конце игры «Милан» – «Интер». Калабрию удалили за удар Фраттези рукой в лицо
Судья Андреа Коломбо удалил трех футболистов «Милана» и «Интера» в конце дерби.
В добавленное время матча 33-го тура Серии А между футболистами команд возник конфликт из-за того, что защитник «россонери» Тео Эрнандес грубо толкнул в спину хавбека «нерадзурри» Давиде Фраттези, остановившегося после нарушения на нем. Дензел Думфрис подбежал и толкнул француза в грудь, после чего сцепились сразу несколько игроков.
Рефери показал красные карточки Эрнандесу и Думфрису.
Спустя несколько минут на угловом «Милана» Давиде Калабрия рукой ударил Фраттези в лицо и тоже был удален.
Настолько больно было участвовать в празднике соперника.