Тео и Думфрис получили красные за стычку в конце игры «Милан» – «Интер». Калабрию удалили за удар Фраттези рукой в лицо

Теги Интер Милан дисквалификации судьи Давиде Калабрия Тео Эрнандес Дензел Думфрис Давиде Фраттези Андреа Коломбо Футбол

Судья Андреа Коломбо удалил трех футболистов «Милана» и «Интера» в конце дерби.

В добавленное время матча 33-го тура Серии А между футболистами команд возник конфликт из-за того, что защитник «россонери» Тео Эрнандес грубо толкнул в спину хавбека «нерадзурри» Давиде Фраттези, остановившегося после нарушения на нем. Дензел Думфрис подбежал и толкнул француза в грудь, после чего сцепились сразу несколько игроков.

Рефери показал красные карточки Эрнандесу и Думфрису.

Спустя несколько минут на угловом «Милана» Давиде Калабрия рукой ударил Фраттези в лицо и тоже был удален.

 

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4 комментария
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Милан практически весь матч не было на поле. А когда начало что-то получаться, Тео решил, что пора удалиться. Калабрия же решил показать, что капитан не отстаёт от вице-капитана
+8
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Тео провокатор тот ещё
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Истерики и психи игроков Милана очень удивили.
Настолько больно было участвовать в празднике соперника.
+1
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