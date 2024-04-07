Защитник «Ромы» Манчини размахивал флагом в цветах «Лацио» с нарисованной крысой после победы в дерби. Его могут дисквалифицировать на 1 матч

Теги Рома Лацио серия А Италия Джанлука Манчини Габриэле Гравина Футбол

Джанлуку Манчини могут дисквалифицировать за празднование победы в дерби.

«Рома» обыграла «Лацио» в 31-м туре Серии А (1:0). 

После матча защитник «джалоросси» Джанлука Манчини праздновал победу вместе с болельщиками. Он размахивал флагом в цветах «Лацио» с нарисованной крысой. Позднее он извинился за это. 

«Я не хотел никого обидеть, я взял первый попавшийся флаг, который мне дали. Я приношу свои извинения», – сказал Манчини. 

Если судья внес этот момент в протокол, футболисту может грозить дисквалификация на один матч или штраф.

Прокуратура Итальянской федерации футбола уже начала расследование, сообщил президент федерации Габриэле Гравина.

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16 комментариев
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Флаг вам в новость чтоб понятно было

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+22
0
+22
Ответ RokeSantaCruz
Там огромная черная крысища, как можно ее не увидеть.
Забудьте слово "черный",а то снова доведёте Винисиуса до слёз.
+24
-3
+21
бросок бутылкой в Бове в прошлом дерби и фак трибуне болельщиков Ромы от Ачерби мы конечно забыли
+19
-1
+18
Там огромная черная крысища, как можно ее не увидеть.
+13
-1
+12
Ответ Streetbor
Флаг вам в новость чтоб понятно было https://sun1-25.userapi.com/impg/B9aHIKji-YBYz0NwgBeQjJNomO1QjsfTs7mGwg/Ch9XnfXVImA.jpg?size=1024x683&quality=95&sign=7d0804d9001f793b2c83610e76d4dc26&c_uniq_tag=setm7x_CRSxhfp4CcE0BrwXngsMaeCE20Gv2NCsscH4&type=album
Теперь на 100 % верю !
Он просто не обратил внимание ‼️
+12
0
+12
нужно было прикинуться шлангом, сказать я дальтоник и для меня это не черная огромная крыса, а квадрат Малевича)
+7
-3
+4
На орла то точно не похоже. И на волка Ромовского тем более, да и цвета не родные. Как мог случайно выхватить?)
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+2
дерби без скандала не дерби )
+2
-1
+1
Ыдиот!
+1
0
+1
Ответ Streetbor
нужно было прикинуться шлангом, сказать я дальтоник и для меня это не черная огромная крыса, а квадрат Малевича)
так цвет как раз черный, при чём тут дальтоник
+2
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Крылья Советов?🤔
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Это умные живот ные, умеют мыслить логически и даже предугадывать события.
За что же они его наказывают так?
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Таки маловато 1 матч за такой ацкий перформанс адназначна. Этого всадника без головы не плохо бы до конца сезона отправить на далёкую виллу отдыхать.
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Я думал , что спорц скорее напишет про балахон Раду, а не про эту тряпку.
А за тряпку серьёзные дяди могут ножиком тыкнуть или тачку сжечь.
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