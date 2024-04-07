Защитник «Ромы» Манчини размахивал флагом в цветах «Лацио» с нарисованной крысой после победы в дерби. Его могут дисквалифицировать на 1 матч
Джанлуку Манчини могут дисквалифицировать за празднование победы в дерби.
«Рома» обыграла «Лацио» в 31-м туре Серии А (1:0).
После матча защитник «джалоросси» Джанлука Манчини праздновал победу вместе с болельщиками. Он размахивал флагом в цветах «Лацио» с нарисованной крысой. Позднее он извинился за это.
«Я не хотел никого обидеть, я взял первый попавшийся флаг, который мне дали. Я приношу свои извинения», – сказал Манчини.
Если судья внес этот момент в протокол, футболисту может грозить дисквалификация на один матч или штраф.
Прокуратура Итальянской федерации футбола уже начала расследование, сообщил президент федерации Габриэле Гравина.
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Он просто не обратил внимание ‼️
За что же они его наказывают так?
А за тряпку серьёзные дяди могут ножиком тыкнуть или тачку сжечь.