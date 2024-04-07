Защитник «Ромы» Манчини размахивал флагом в цветах «Лацио» с нарисованной крысой после победы в дерби. Его могут дисквалифицировать на 1 матч

Джанлуку Манчини могут дисквалифицировать за празднование победы в дерби.

« » обыграла « » в 31-м туре Серии А (1:0).

После матча защитник «джалоросси» праздновал победу вместе с болельщиками. Он размахивал флагом в цветах «Лацио» с нарисованной крысой. Позднее он извинился за это.

«Я не хотел никого обидеть, я взял первый попавшийся флаг, который мне дали. Я приношу свои извинения», – сказал Манчини.

Если судья внес этот момент в протокол, футболисту может грозить дисквалификация на один матч или штраф.

Прокуратура Итальянской федерации футбола уже начала расследование, сообщил президент федерации Габриэле Гравина.