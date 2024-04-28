Джейми Каррагер: «Клопп и Салах – легенды «Ливерпуля». Пусть они сами разберутся»
Джейми Каррагер высказался о ситуации с конфликтом Юргена Клоппа и Мо Салаха.
Египтянин и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поругались в матче с «Вест Хэмом».
Перед тройной заменой на 79-й минуте Клопп что-то сказал форварду, на что тот бурно отреагировал. Между Салахом и тренером завязалась словесная перепалка, в результате которой египтянин активно жестикулировал и выражал недовольство.
«Салах и Клопп – легенды «Ливерпуля». Нам не нужно принимать чью-то сторону!
Салах расстроен и зол на Юргена за то, что не играет, и в тот момент не хотел обнимать босса, Юрген по понятным причинам принял это.
Мо был глуп со своим комментарием после матча, но давайте позволим им разобраться между собой и насладиться последними неделями вместе. Они очень помогали друг другу во всем, если говорить о том, что было достигнуто в клубе!» – написал экс-игрок «Ливерпуля» в твиттере.
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Это Салах должен хвалить Всевышнего , что ему встретился Клопп.. Ибо до Юргена этот египетский Жервинью имел 2-3 трофея, половина из которых в донной Швейцарии..
А Клопп и без него имеет солидное реноме..