Группа F на Евро 2024

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В 2024 году Германия второй раз в истории будет принимать чемпионат Европы по футболу. Он состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах страны. В нем примут участие 24 команды, которые на предварительном этапе будут выступать в шести группах. Группа F представлена следующими сборными:

Довольно сильный квартет, где фаворитом выглядит сборная Португалии. Она выигрывала Евро 2016, в команде по-прежнему есть несколько футболистов того состава. Сборные Чехии и Турции доходили до полуфинала чемпионата Европы, первые в 1996 году, вторые в 2008 году. Сборная Грузии абсолютный дебютант крупных футбольных турниров.

Расписание матчей

 

Первый тур

  • 18 июня. 19:00. Турция — Грузия, BVB-Штадион, Дортмунд
  • 18 июня. 22:00. Португалия — Чехия, Лейпциг Штадиум, Лейпциг

Второй тур

  • 22 июня. 16:00. Грузия — Чехия, Фолькспаркштадион, Гамбург
  • 22 июня. 19:00. Турция — Португалия, BVB-Штадион, Дортмунд

Третий тур

  • 26 июня. 22:00. Грузия — Португалия, Арена АуфШальке, Гельзенкирхен
  • 26 июня. 22:00. Чехия — Турция, Фолькспаркштадион, Гамбург

Время начала матчей указано московское.

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