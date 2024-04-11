Группа D на Евро 2024

Германия стала хозяйкой очередного 17 чемпионата Европы по футболу, который состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года. В страну приедут 23 сборные Старого Света, которые вместе с хозяевами определят победителя Евро 2024. Матчи пройдут в десяти городах. Группа D представлена следующими командами:

Сильный по составу участников квартет, где есть ярко выраженный лидер. Сборная Франции двукратный чемпион Европы, она побеждала в 1984 и 2000 году и сейчас одна из фаворитов турнира. Команда Нидерландов выигрывала Евро 1988, который также проходил в Германии. Сборные Польши и Австрии попытаются оказать конкуренцию англичанам и голландцам. Лучшее достижение поляков четвертьфинал в 2016 году, австрийцы смогли выйти из группы на Евро 2020.

Расписание матчей

Первый тур

16 июня. 16:00. Польша — Нидерланды, Фолькспаркштадион, Гамбург

17 июня. 22:00. Австрия — Франция, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

Второй тур

21 июня. 19:00. Польша — Австрия, Олимпиаштадион, Берлин

21 июня. 22:00. Нидерланды — Франция, Лейпциг Штадиум, Лейпциг

Третий тур

25 июня. 19:00. Нидерланды — Австрия, Олимпиаштадион, Берлин

25 июня. 19:00. Франция — Польша, BVB-Штадион, Дортмунд

Время начала матчей указано московское.