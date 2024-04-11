Группа D на Евро 2024

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Германия стала хозяйкой очередного 17 чемпионата Европы по футболу, который состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года. В страну приедут 23 сборные Старого Света, которые вместе с хозяевами определят победителя Евро 2024. Матчи пройдут в десяти городах. Группа D представлена следующими командами:

Сильный по составу участников квартет, где есть ярко выраженный лидер. Сборная Франции двукратный чемпион Европы, она побеждала в 1984 и 2000 году и сейчас одна из фаворитов турнира. Команда Нидерландов выигрывала Евро 1988, который также проходил в Германии. Сборные Польши и Австрии попытаются оказать конкуренцию англичанам и голландцам. Лучшее достижение поляков четвертьфинал в 2016 году, австрийцы смогли выйти из группы на Евро 2020.

Расписание матчей

 

Первый тур

  • 16 июня. 16:00. Польша — Нидерланды, Фолькспаркштадион, Гамбург
  • 17 июня. 22:00. Австрия — Франция, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

Второй тур

  • 21 июня. 19:00. Польша — Австрия, Олимпиаштадион, Берлин
  • 21 июня. 22:00. Нидерланды — Франция, Лейпциг Штадиум, Лейпциг

Третий тур

  • 25 июня. 19:00. Нидерланды — Австрия, Олимпиаштадион, Берлин
  • 25 июня. 19:00. Франция — Польша, BVB-Штадион, Дортмунд

Время начала матчей указано московское.

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