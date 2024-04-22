Моуринью о замене вратаря на полевого игрока: «Соперник в низком блоке, 10 минут до конца? Да! Зачем использовать вратаря практически в полузащите, если это может делать подходящий футболист?»

Теги Бавария Мануэль Нойер Жозе Моуринью премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Футбол

Жозе Моуринью высказался об игре вратарей в современном футболе.

Португальский специалист ответил на вопрос о том, возможна ли в будущем замена вратаря на дополнительного полевого игрока при определенных обстоятельствах.  

«Зачем использовать вратаря практически в полузащите, даже если он хорошо владеет ногами, если это может делать подходящий футболист? Я думаю, что такое изменение может случиться. И тренер, который это сделает, будет считаться гением

Иметь там [в поле] дополнительного игрока… когда соперник в низком блоке и осталось 10 минут до конца? Давайте попробуем – да!» – сказал бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

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17 комментариев
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Сейчас многие вратари ногами играют так, что дополнительный полевой и не нужен.
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На словах да, а на деле с центра поля по пустым и дворовый футболист попасть может
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Где-то грустит один Нойер
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"Вратарь-мотала"?
Давайте попробуем – да! – сказали бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью и все пацаны из двора моего детства :))
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Ответ MSM
Откуда вы беретесь с такими высказываниями, Бетис, Лас Пальмас, Севилья, Наполи Сарри, Бетис вообще в одном из матчей дал 20% владения мячом Барсе, еще когда там Месси, Суарес и Неймар бегали, другие матчи тоже старайтесь смотреть для разнообразия, просто сделать это как Пеп нужны овердофига лярдов
Качественно и комбинационно владеть мячом и просто так перекатывать его поперек поля это разные вещи. Учитесь читать.
И да, попрошу ссылку на 20% владения Барсы времен МСН, если это не пустые слова)
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Ответ MSM
Откуда вы беретесь с такими высказываниями, Бетис, Лас Пальмас, Севилья, Наполи Сарри, Бетис вообще в одном из матчей дал 20% владения мячом Барсе, еще когда там Месси, Суарес и Неймар бегали, другие матчи тоже старайтесь смотреть для разнообразия, просто сделать это как Пеп нужны овердофига лярдов
Буду ждать ссылочку🙂
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Качественно такое осуществить сможет разве что команда Пепа, никакой другой клуб в мире не умеет на таком уровне владеть мячом и пасом, чтобы выпускать 11 полевого. А просто для галочки попробовать может любой дурак или хайпожор.
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за шиворот тебе закинут на потеху публике и все закончится
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Ответ #SharkTeam
На словах да, а на деле с центра поля по пустым и дворовый футболист попасть может
Ну так выпустить полузащитника с хорошим пасом, чтоб стоял между центральным кругом и штрафной и чистил всё. И атаки быстро начинал после выносов соперника. Странно даже что мы такого до сих пор не видели в матчах с подавляющим игровым преимуществом одной команды.
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Ответ NIK7478
Я хотел бы посмотреть, как эту бредовую идею осуществит сам Моуриньо, в матче своей команды! ) И как его после этого назовут (не гением, это точно!). ))
Были слухи, что Пеп хотел выпустить Нойера в полузащите, на один из последних матчей Бундеслиги, но его в последний момент отговорили
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Ответ Unwar25
Качественно такое осуществить сможет разве что команда Пепа, никакой другой клуб в мире не умеет на таком уровне владеть мячом и пасом, чтобы выпускать 11 полевого. А просто для галочки попробовать может любой дурак или хайпожор.
У Ливерпуля в конце матча защита играет у центрального круга и Алисон выходит туда же если надо
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Ответ MSM
Откуда вы беретесь с такими высказываниями, Бетис, Лас Пальмас, Севилья, Наполи Сарри, Бетис вообще в одном из матчей дал 20% владения мячом Барсе, еще когда там Месси, Суарес и Неймар бегали, другие матчи тоже старайтесь смотреть для разнообразия, просто сделать это как Пеп нужны овердофига лярдов
Разве дело только во владении мячом? На поле не будет игрока, который может вернуться в ворота и сыграть руками. Любой обрез чреват голом с чужой половины поля
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