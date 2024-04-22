Моуринью о замене вратаря на полевого игрока: «Соперник в низком блоке, 10 минут до конца? Да! Зачем использовать вратаря практически в полузащите, если это может делать подходящий футболист?»
Жозе Моуринью высказался об игре вратарей в современном футболе.
Португальский специалист ответил на вопрос о том, возможна ли в будущем замена вратаря на дополнительного полевого игрока при определенных обстоятельствах.
«Зачем использовать вратаря практически в полузащите, даже если он хорошо владеет ногами, если это может делать подходящий футболист? Я думаю, что такое изменение может случиться. И тренер, который это сделает, будет считаться гением
Иметь там [в поле] дополнительного игрока… когда соперник в низком блоке и осталось 10 минут до конца? Давайте попробуем – да!» – сказал бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью.
Давайте попробуем – да! – сказали бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью и все пацаны из двора моего детства :))
И да, попрошу ссылку на 20% владения Барсы времен МСН, если это не пустые слова)