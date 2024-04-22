Моуринью о замене вратаря на полевого игрока: «Соперник в низком блоке, 10 минут до конца? Да! Зачем использовать вратаря практически в полузащите, если это может делать подходящий футболист?»

Жозе Моуринью высказался об игре вратарей в современном футболе.

Португальский специалист ответил на вопрос о том, возможна ли в будущем замена вратаря на дополнительного полевого игрока при определенных обстоятельствах.

«Зачем использовать вратаря практически в полузащите, даже если он хорошо владеет ногами, если это может делать подходящий футболист? Я думаю, что такое изменение может случиться. И тренер, который это сделает, будет считаться гением

Иметь там [в поле] дополнительного игрока… когда соперник в низком блоке и осталось 10 минут до конца? Давайте попробуем – да!» – сказал бывший тренер «Ромы» .