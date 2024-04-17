Гомес про Нойера: «Он в одном ряду с Месси по значимости для футбола. Он произвел революцию, заставил всех понять, что игра ногами так же важна, как и игра руками»
Марио Гомес считает, что Мануэль Нойер своей игрой произвел революцию в футболе.
«Я бы поставил Мануэля Нойера в один ряд с Месси по значимости для футбола. Я даже не знаю, осознаем ли мы все, что имеем возможность наблюдать за игрой вратаря, который произвел революцию во всем футболе.
Только через 20 лет мы поймем это. Он вратарь, который заставил всех понять, что игра ногами так же важна, как и игра руками [для голкипера]. То, как он владеет и тем, и другим, просто поразительно», – сказал бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии.
В 2014 году Мануэль Нойер стал первым вратарем в шорт-листе «Золотого мяча» после Джанлуиджи Буффона в 2006 году.
Лионель Месси является единственным восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В последний раз аргентинец выиграл эту награду в 2023 году.
Кстати, послушайте своего кумира)
ЧМ - величайший турнир, самый сложный из всех, самая большая мечта.
Цитата вашего недоразумения из аль насры.
Видео прилагается.
Наверное поэтому вам так больно, от осознания что эта вершина покорилась Месси, а не роналду.
Я не представляю как вы вообще живы остались после 18.12 2022?
Видно что шифер слетел не только у кумира.
У Месси дубль в величайшем финале в истории, на величайшем турнире в истории. Как итог победа и трофей, но фанат кринжа пишет что Лео теряется в важных матчах)
хасан катабеков и руслан хаибулов. я конечно ни на что не намекаю)
Его обокрали с ЗМ в 2014 году.
Речь о Месси и вашем кумире, который исторически проиграл.
Это причиняет вам боль, поэтому вы и пишите ахинею.
Что значит теряется в важных матчах?
И какие матчи для вас важные, а какие нет?
Полагаю что все финалы в которых забивал Месси, все матчи в которых он отправлял в буфет прайм Реала как в 2011, МЮ как в 2009, 2011, прайм Баварии в 2015, Голландия в 1/4, Хорватия в 1/2, Франция в финале и тд это все не важные матчи, верно я вас понял?)
Надо терапевтические меры принимать а не демонстрировать на публике свое состояние.
Хотя какой кумир, такие и фанаты.
У того шифер слетел после ЧМ Месси и у этих тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=qUt4C4Mpwo0
Есть например такие вратари как Эдерсон, которые умеют хорошо играть ногами, но как вратаря его не назовешь топовым, хотя бывают перфомансы
(с)