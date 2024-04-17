Гомес про Нойера: «Он в одном ряду с Месси по значимости для футбола. Он произвел революцию, заставил всех понять, что игра ногами так же важна, как и игра руками»

Марио Гомес считает, что Мануэль Нойер своей игрой произвел революцию в футболе.

«Я бы поставил в один ряд с по значимости для футбола. Я даже не знаю, осознаем ли мы все, что имеем возможность наблюдать за игрой вратаря, который произвел революцию во всем футболе.

Только через 20 лет мы поймем это. Он вратарь, который заставил всех понять, что игра ногами так же важна, как и игра руками [для голкипера]. То, как он владеет и тем, и другим, просто поразительно», – сказал бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии.

В 2014 году Мануэль Нойер стал первым вратарем в шорт-листе «Золотого мяча» после Джанлуиджи Буффона в 2006 году.

Лионель Месси является единственным восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В последний раз аргентинец выиграл эту награду в 2023 году.