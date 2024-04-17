Гомес про Нойера: «Он в одном ряду с Месси по значимости для футбола. Он произвел революцию, заставил всех понять, что игра ногами так же важна, как и игра руками»

Теги Бавария Мануэль Нойер Марио Гомес МЛС бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Марио Гомес считает, что Мануэль Нойер своей игрой произвел революцию в футболе.

«Я бы поставил Мануэля Нойера в один ряд с Месси по значимости для футбола. Я даже не знаю, осознаем ли мы все, что имеем возможность наблюдать за игрой вратаря, который произвел революцию во всем футболе.

Только через 20 лет мы поймем это. Он вратарь, который заставил всех понять, что игра ногами так же важна, как и игра руками [для голкипера]. То, как он владеет и тем, и другим, просто поразительно», – сказал бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии.

В 2014 году Мануэль Нойер стал первым вратарем в шорт-листе «Золотого мяча» после Джанлуиджи Буффона в 2006 году. 

Лионель Месси является единственным восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В последний раз аргентинец выиграл эту награду в 2023 году.

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33 комментария
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Нойер действительно заставил переосмыслить игру голкипера. Сейчас все ищут кто хорошо играет ногами, не обязательно выходить к центру, речь не об этом. Просто хорошо играющий ногами вратарь это плюс один игрок при контрпрессинге, очень ценное преимущество
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Марио приличный был форвард
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+16
прекрасен на ленточке , прекрасен на выходах, прекрасный первый пас . идеальный вратарь. лучший в истррии
+24
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+13
Ответ AvluvRhoadesLeal
И вроде чпокал возлюбленную Швайни
Личная жизнь спортсменов меня не интересует %-
+9
0
+9
Лучший вратарь на пике которого я застал за свою жизнь.
+12
-7
+5
Ответ Заборостроитель
Значимость Нойера в будущем понятна, а что даст футболу псевдо гоат, пропадающий в решающие матчи, да и на позиции, которая уже не актуальна в нынешние времена Технологии распиара игроков, если только😏
https://twitter.com/fabangolano/status/1780395666205745224?t=tpruvlO2ugPJkiPTH9_gbg&s=19
Кстати, послушайте своего кумира)
ЧМ - величайший турнир, самый сложный из всех, самая большая мечта.
Цитата вашего недоразумения из аль насры.
Видео прилагается.
Наверное поэтому вам так больно, от осознания что эта вершина покорилась Месси, а не роналду.
+8
-3
+5
Ответ Заборостроитель
Значимость Нойера в будущем понятна, а что даст футболу псевдо гоат, пропадающий в решающие матчи, да и на позиции, которая уже не актуальна в нынешние времена Технологии распиара игроков, если только😏
Какую же невыносимую боль принес Месси фанатам кринжа из аль насры.
Я не представляю как вы вообще живы остались после 18.12 2022?
Видно что шифер слетел не только у кумира.
У Месси дубль в величайшем финале в истории, на величайшем турнире в истории. Как итог победа и трофей, но фанат кринжа пишет что Лео теряется в важных матчах)
+12
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+5
Ответ Алешка Терминатор
Революцию по игре ногами произвёл Песьяков, а Нойер всего лишь повторил
Может Сметанина еще назовешь или Кабанова )))))
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Это было действительно революционное решение,брать мяч вратарю в руки после паса своего игрока. Вспоминаю, как забив один мяч, команда тупо пасовала назад вратарю, и это повторялось многократно.Футбол до этого решения и после две большие разницы..
+3
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+3
Ответ ruslan_khaibulov
Комментарий скрыт
комментарии про людей нетрадиционной ориентации на этой ветке оставило 2 человека, их ники:
хасан катабеков и руслан хаибулов. я конечно ни на что не намекаю)
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Первый раз увидел Ману на ЧМ в 2014 был ребёнок и как же он там играл.... Как будто вчера было(
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Любая новость про Нойера должна сопровождаться видео, где он на ЧМ 2014 года в игре против Франции, отбивает одной рукой из под перекладины после удара бенземы с ближнего расстояния.
Его обокрали с ЗМ в 2014 году.
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Ответ Флориан Виртц
прекрасен на ленточке , прекрасен на выходах, прекрасный первый пас . идеальный вратарь. лучший в истррии
В истории Баварии разве что.
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Ответ SexyCow
Лучший вратарь на пике которого я застал за свою жизнь.
Ты пьяным писал или что?
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Ответ Заборостроитель
То есть вы ярлыками разбрасываетесь? А в 26 году, возможно победят другие, что они тоже будут на вершине, на которую вы возносите Месси? Или после 2022 года вы футбол больше не смотрите, раз кто-то занял вершину и дискутировать можете только на уровне: "фанаты роналду где ваш кубок мира?"🤣
Причем тут 26 год мадам?
Речь о Месси и вашем кумире, который исторически проиграл.
Это причиняет вам боль, поэтому вы и пишите ахинею.
Что значит теряется в важных матчах?
И какие матчи для вас важные, а какие нет?
Полагаю что все финалы в которых забивал Месси, все матчи в которых он отправлял в буфет прайм Реала как в 2011, МЮ как в 2009, 2011, прайм Баварии в 2015, Голландия в 1/4, Хорватия в 1/2, Франция в финале и тд это все не важные матчи, верно я вас понял?)
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Ответ Заборостроитель
Простите, а критерии какие, что это величайший турнир, величайший финал. Кто их высчитал? а то ваш текст кринжово выглядит😏
Кринжово выглядит боль фанатов роналду, длящаяся уже почти два года.
Надо терапевтические меры принимать а не демонстрировать на публике свое состояние.
Хотя какой кумир, такие и фанаты.
У того шифер слетел после ЧМ Месси и у этих тоже.
+3
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Легендарность Нойера не только в том, что он отлично играет ногами, но в и том, что он когда был в прайме то на ленточке если не лучший (привет Де Хеа), то был один из лучших долгое время.

https://www.youtube.com/watch?v=qUt4C4Mpwo0

Есть например такие вратари как Эдерсон, которые умеют хорошо играть ногами, но как вратаря его не назовешь топовым, хотя бывают перфомансы
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Ответ ruslan_khaibulov
Комментарий скрыт
Начнем с малого-удар скорпиона это Рене Игита, а в остальном вы разбираетесь еще меньше
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Ответ ss_podonok
комментарии про людей нетрадиционной ориентации на этой ветке оставило 2 человека, их ники: хасан катабеков и руслан хаибулов. я конечно ни на что не намекаю)
А ты смотрю возбуждается от содомитов без всяких намёков
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Ответ Амин Чич
Может Сметанина еще назовешь или Кабанова )))))
Эти люди не производили революцию по игре ногами
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Ответ Амин Чич
Марио приличный был форвард
В фифе 13
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- Ноги, крылья... Главное - хвост!
(с)
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После того как он с переломом отстоял с Реалом до конца, вообще нет сомнения в его профессионализме.
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Ответ Габи Жезус
Легендарность Нойера не только в том, что он отлично играет ногами, но в и том, что он когда был в прайме то на ленточке если не лучший (привет Де Хеа), то был один из лучших долгое время. https://www.youtube.com/watch?v=qUt4C4Mpwo0 Есть например такие вратари как Эдерсон, которые умеют хорошо играть ногами, но как вратаря его не назовешь топовым, хотя бывают перфомансы
Ну до праймового де Хеа на ленточке Нойеру далековато. Правда он и во всем остальном хорош, а вот Давидка проседал, эт факт.
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