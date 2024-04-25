Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон и тер Стеген – в топ-3, Эмилиано Мартинес – 4-й, Нойер – 10-й

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Алиссон признан лучшим вратарем мира по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список лучших голкиперов мира на данный момент. Первую строчку занял игрок «Ливерпуля» и сборной Бразилии.

Весь топ-10 выглядит так:

1. Алиссон («Ливерпуль»);

2. Эдерсон («Манчестер Сити»);

3. Марк-Андре тер СтегенБарселона»);

4. Эмилиано МартинесАстон Вилла»);

5. Майк МеньянМилан»);

6. Ян ЗоммерИнтер»);

7. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

8. Лукаш Градецки («Байер»);

9. Диогу Кошта («Порту»);

10. Мануэль Нойер («Бавария»).

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60 комментариев
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Ответ dato.loo
Что тут делает Мартинес ?
Мартинес топовый вратарь. Астон Вилла идёт в топ-4 АПЛ и борется за победу в ЛК и его вклад в это не маленький.
+39
-6
+33
Зоммер в этом сезоне был прекрасен и уж явно должен находиться выше Меньяна, который провел не слишком сильный сезон.
+34
-2
+32
Онана сейчас не хуже некоторых из списка, учитывая оборону Мю
+26
-8
+18
Ответ ральф шумахер
Лунин где?
Лунин конечно молодец, но не топ 10 точно
+17
-3
+14
Ответ Yobo
Мартинес топовый вратарь. Астон Вилла идёт в топ-4 АПЛ и борется за победу в ЛК и его вклад в это не маленький.
Любит Криштиану Роналду), конечно для него Мартинес слабый вратарь)
+16
-6
+10
Дырка Меньян что там забыл?
+10
-1
+9
Долларума с какого перепугу тут?
+11
-5
+6
Да уж, топ-вратари совсем пропали… Половина из списка в начале 10-х, нулевых и ранее даже в топ-20 бы не попали
+7
-2
+5
Ответ & Co1366
Долларума с какого перепугу тут?
На то и Долларума)
+8
-3
+5
Ответ WelcomeBackPURE
Онана сейчас не хуже некоторых из списка, учитывая оборону Мю
Насколько хорош Онана, сейчас показывает Зоммер, пропускающий в Интере в два раза меньше, чем пропускал камерунец.
+8
-3
+5
фофотю этот ваш пусть идет в баню
+5
-2
+3
Раньше в Бразилии были лучшие нападающие, теперь - лучшие вратари. Сломалось что-то в королевстве Датском...
+3
0
+3
Ответ Stereostrike
а Нойер тут откуда??? он же после травмы
Нойер тут не откуда, вопрос не верный. Почему не на первом месте гораздо точнее
+4
-1
+3
Видимо те, кто пишут, что тут делает Мартинес даже обзор игр АПЛ не смотрят. Мартинес стабильно спасает Астон Виллу и является одним из лидеров команды.
+6
-3
+3
На самом деле в этом сезоне и выделить-то особо не кого, не блещут вратари
+4
-1
+3
Яна Облака не хватает в десятке.
+2
0
+2
Вискарио где?
+2
0
+2
Ответ заратустра-будрайтис
Нойер тут не откуда, вопрос не верный. Почему не на первом месте гораздо точнее
Потому что не тянет он на первое и близко. Ваш кэп.
+1
0
+1
Ответ Nickolay Lyskov
Насколько хорош Онана, сейчас показывает Зоммер, пропускающий в Интере в два раза меньше, чем пропускал камерунец.
Сравнил 2 чемпионата )))
+1
0
+1
Ответ WelcomeBackPURE
Онана сейчас не хуже некоторых из списка, учитывая оборону Мю
Онана хорош, но нестабилен, ему чуть подуспокоиться и можно в топы двигать.
+1
0
+1
Ответ EminenceGrise
Тер Стеген абсолютно лучший. Просто фанаты АПЛ смотрят только АПЛ. Когда он вылетел в зиму на 2,5 месяца, Барса просто посыпалась. Стало всем понятно, кто затащил чемпионство в прошлом году.
Так в тот то и дело, что рейтинг на данный момент. Сам же написал, что зимой Тер Стен не играл.
И тут абсолютно не важно как кто играл в прошлом/позапрошлому году, важно как сейчас.
+1
0
+1
Ответ WelcomeBackPURE
Онана сейчас не хуже некоторых из списка, учитывая оборону Мю
вчера привез в очередной раз в матче против Шеффилд Юнайтед
+5
-4
+1
Ответ Илья Банюк
любит барселоночку,конечно у него мартинес сильный вратарь и человек хороший еще. ох,рычажные,такие вы смешные
Пофиг на его человеческие качества, он мне не брат и не друг. Я оцениваю футболистов по их игровым качествам. Мартинес вратарь очень даже хорошего уровня, стабильно спасает Астон Вилла и сборную Аргентины. Если ты считаешь иначе, значит ты не разбираешься в футболе и судишь по своему хейтерскому нутру
+3
-2
+1
Ответ Алекс75
Раньше в Бразилии были лучшие нападающие, теперь - лучшие вратари. Сломалось что-то в королевстве Датском...
Защитники тоже неплохие были в 2010-е (Алвес, Марсело, Тиаго Силва)
+1
0
+1
Алиссон крут и не только как кипер но и как личность в клубе , а так непонятно почему здесь нет Онана который как минимум пару хороших сейвов делает в каждом матче Мю
+1
0
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Да, ещё долго Э.Мартинес будет подрывать пуканы недоумевающих 😅
+3
-2
+1
Облак уже совсем не котируется?
0
0
0
Если Эмилиано Буратинес аж четвёртый, Месси в десятке обязательно должен быть.
+5
-5
0
Ответ trav
Яна Облака не хватает в десятке.
Да, облаку лет 5-6 назад надо было уходить в один из топ клубов АПЛ, сейчас уже поздновато. Как и Кейну, например.
0
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Тер Штеген лучший
+3
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0
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