Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон и тер Стеген – в топ-3, Эмилиано Мартинес – 4-й, Нойер – 10-й

Алиссон признан лучшим вратарем мира по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список лучших голкиперов мира на данный момент. Первую строчку занял игрок « » и сборной Бразилии.

Весь топ-10 выглядит так:

1. Алиссон («Ливерпуль»);

2. Эдерсон (« »);

3. Марк-Андре тер Стеген (« »);

4. (« »);

5. (« »);

6. (« »);

7. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

8. Лукаш Градецки («Байер»);

9. Диогу Кошта («Порту»);

10. Мануэль Нойер («Бавария»).