Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон и тер Стеген – в топ-3, Эмилиано Мартинес – 4-й, Нойер – 10-й
Алиссон признан лучшим вратарем мира по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список лучших голкиперов мира на данный момент. Первую строчку занял игрок «Ливерпуля» и сборной Бразилии.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Алиссон («Ливерпуль»);
2. Эдерсон («Манчестер Сити»);
3. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);
4. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
5. Майк Меньян («Милан»);
7. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
8. Лукаш Градецки («Байер»);
9. Диогу Кошта («Порту»);
10. Мануэль Нойер («Бавария»).
И тут абсолютно не важно как кто играл в прошлом/позапрошлому году, важно как сейчас.