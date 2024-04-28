Гвардиола выиграл 221 из 300 матчей в АПЛ – это рекорд. Лишь 4 тренера провели в одном клубе больше игр в Премьер-лиге, чем Пеп

Пеп Гвардиола провел 300-й матч во главе «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Горожане» обыграли « » (2:0) в 35-м туре.

Лишь 4 тренера провели больше матчей в одной команде, чем испанец, в рамках АПЛ. Лидирует Арсен – 828 в « ».

У Алекса Фергюсона 810 игр во главе « », у Дэвида Мойеса – 427 в « », у Юргена Клоппа – 331 в «Ливерпуле».

Из 300 матчей в АПЛ Гвардиола выиграл 221 – это рекорд. На втором месте идет Жозе Моуринью со 189 победами.

Также у Гвардиолы 41 ничья и 38 поражений.