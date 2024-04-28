Гвардиола выиграл 221 из 300 матчей в АПЛ – это рекорд. Лишь 4 тренера провели в одном клубе больше игр в Премьер-лиге, чем Пеп

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Пеп Гвардиола провел 300-й матч во главе «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Горожане» обыграли «Ноттингем Форест» (2:0) в 35-м туре.

Лишь 4 тренера провели больше матчей в одной команде, чем испанец, в рамках АПЛ. Лидирует Арсен Венгер – 828 в «Арсенале».

У Алекса Фергюсона 810 игр во главе «Манчестер Юнайтед», у Дэвида Мойеса – 427 в «Эвертоне», у Юргена Клоппа – 331 в «Ливерпуле».

Из 300 матчей в АПЛ Гвардиола выиграл 221 – это рекорд. На втором месте идет Жозе Моуринью со 189 победами.

Также у Гвардиолы 41 ничья и 38 поражений.

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27 комментариев
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АПЛ - Английская Пеп-лига и этим всё сказано.
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221-41-38. Пушка статистика
+24
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Величайший
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Стата на века! Не представляю как можно будет повторить или улучшить
+11
-1
+10
Гвардиола величайший тренер в XXI веке!
+18
-8
+10
ну думаю понятно, что он лучший
+6
-3
+3
Ответ CyberUnited
Интересно что Гвардиола в АПЛ доминировал только один сезон, когда набрали 100 баллов в сезоне 17/18, а рядом и близко никого не было. В остальных сезонах Клопп и Артета максимально близки и если бы не судейские решения, одновременно в пользу сити и против ливерпуля, то у Клоппа побед в АПЛ было бы не меньше.
Зачем врать не пойму. Дважды они твой Юнайтед опережали на 19 и 12 очков соответственно. В пользу Ливерпуля судьи каждый сезон кучу раз ошибаются.
+5
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Ответ $-AGROHIM-$
Шейх-лига Хочу посмотреть на Пепа в Тоттенхэме или Эвертоне...
Мне почему-то кажется, что Пеп бы смог. Если его ученик Артета поднял Арсенал с 8 места(когда состав у них был как раз на этом уровне), то почему Пеп не сможет?
+5
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Ответ Арман Бижанов
А я помню сколько было слов со стороны икспертов, что тики така Гвардиолы в Англии не применима и что Пеп с треском провалится в АПЛ.
Справедливости ради у него и не тики така в привычном понимании, он как тренер совершенствовался всë таки.
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Ответ A Saitov
ну думаю понятно, что он лучший
Среди тренеров Сити разве что.
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Ответ Арман Бижанов
А я помню сколько было слов со стороны икспертов, что тики така Гвардиолы в Англии не применима и что Пеп с треском провалится в АПЛ.
С бюджетом Сити думаю даже со мной во главе взяли бы 1-2 чемпионства )
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Ответ Serzh Troshevich
За давностью лет и побед мы все забыли, что разрешалось МЮ. Чему лично я неимоверно рад.
Что МЮ точно не разрешалось, так это выступать в различных турнирах находясь под следствием из-за 115 финансовых нарушений, когда более мелкие клубы наказывают на следующий день после обвинений.
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Ответ CyberUnited
Интересно что Гвардиола в АПЛ доминировал только один сезон, когда набрали 100 баллов в сезоне 17/18, а рядом и близко никого не было. В остальных сезонах Клопп и Артета максимально близки и если бы не судейские решения, одновременно в пользу сити и против ливерпуля, то у Клоппа побед в АПЛ было бы не меньше.
Если бы не Роббен в финале ЛЧ, то у Клоппа бы побед в ЛЧ было бывсе равно меньше, хотя еще в одном финале был Серхио Рамос. Тогда возможно было бы поровну. А фактически у Пепа побед в ЛЧ столько же сколько и МЮ. Что за гребаное нытье!
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Ответ CyberUnited
Где я соврал, 19 очковый отрыв и есть сезон 17/18. 12-очковый отрыв от команды со второго места, которая набрала 74 очка - вот это доминирование)) Не помню чтобы у сити отбирали чистые голы, потому что ВАР не по тому игроку чертили офсайдные линии или вообще чертили их криво. Да и играть в баскетбол в своей штрафной только игрокам сити разрешается как мы недавно могли убедиться.
За давностью лет и побед мы все забыли, что разрешалось МЮ. Чему лично я неимоверно рад.
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Ответ CyberUnited
Интересно что Гвардиола в АПЛ доминировал только один сезон, когда набрали 100 баллов в сезоне 17/18, а рядом и близко никого не было. В остальных сезонах Клопп и Артета максимально близки и если бы не судейские решения, одновременно в пользу сити и против ливерпуля, то у Клоппа побед в АПЛ было бы не меньше.
Сезон 20/21 с 12-очковым отрывом от мю машет ручкой. Артета по итогу тоже слился, что аж за 2 тура до конца сити уже стал чемпионом. Реально было только 2 сезона, когда шли с Клоппом ноздря в ноздрю, ну и там пепу 2 раза повезло, да
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Ответ $-AGROHIM-$
Шейх-лига Хочу посмотреть на Пепа в Тоттенхэме или Эвертоне...
Он бы смог!
Это тебе не дно Анчелотти, который провалился с Эвертоном!
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Ответ ML26
Мне почему-то кажется, что Пеп бы смог. Если его ученик Артета поднял Арсенал с 8 места(когда состав у них был как раз на этом уровне), то почему Пеп не сможет?
Если Артете купят топ форварда,он возьмет АПЛ
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А я помню сколько было слов со стороны икспертов, что тики така Гвардиолы в Англии не применима и что Пеп с треском провалится в АПЛ.
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