«Анчелотти трясется». Слишкович о беспроигрышной серии в «Спартаке»

Теги Спартак Карло Анчелотти премьер-лига Россия Чемпионат.com ахахаха Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович пошутил о беспроигрышной серии со «Спартаком».

В 26-м туре Мир РПЛ «Спартак» победил «Локомотив» (3:2).

Красно-белые не проигрывают в семи играх подряд, когда командой руководил Владимир Слишкович.

– Вы не проигрываете со «Спартаком»…

Анчелотти трясется (смеется).

– Все больше разговоров, что вас надо оставлять главным тренером. На вас это влияет?

– Когда я говорю, что я об этом не думаю, мне никто не верит.

Но я правда об этом не думаю. Руководство попросило меня сделать работу настолько хорошо, насколько я смогу.

Я стараюсь. Какой бы выбор не сделало руководство клуба, это будет лучший выбор, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

40 комментариев
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Мне одному кажется, что Слишкович более толковый мужик чем Абаскаль, и сможет стабилизировать Спартак хотя бы на время без такого позора, что был при рыжем?
+45
-12
+33
Ответ Black Phoenix
Мне одному кажется, что Слишкович более толковый мужик чем Абаскаль, и сможет стабилизировать Спартак хотя бы на время без такого позора, что был при рыжем?
"Мне одному кажется, что Абаскаль более толковый мужик, чем Ваноли?"
"Мне одному кажется, что Ваноли более толковый мужик, чем Витория?"
"Мне одному кажется, что Витория сможет стабилизировать Спартак и бороться за чемпионство?"
+39
-7
+32
Ответ Black Phoenix
Мне одному кажется, что Слишкович более толковый мужик чем Абаскаль, и сможет стабилизировать Спартак хотя бы на время без такого позора, что был при рыжем?
вы комментарии из мема про цикл Спартака копируете?
только с небольшой поправкой. раньше было "Теперь всё наладится! Верим в команду", а теперь "хотя бы на время без такого позора".
+35
-14
+21
Бедный Анчи. Мало того, что Юран освободился, так еще и Слишкович побеждает
+16
-1
+15
Давайте сезон доиграем, а потом уже будем делать выводы.
+11
0
+11
Где тег ахахаха?
+17
-6
+11
В Спартаке нужно упразднить должность главного тренера и оставить просто и.о.Так лучше.
+8
0
+8
Ответ Инсаф Галиуллинн
А уровень лиг я так понял в сделку не входил?В Ла Лиге забивать гораздо сложнее чем в РПЛ
Вы серьезно что-ли это все восприняли?)
+8
0
+8
Причина тряски, синьор Анчелотти?
+4
-1
+3
Хорошо 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ artpal
Бедный Анчи. Мало того, что Юран освободился, так еще и Слишкович побеждает
Опасаться надо только Мостового.
+1
0
+1
Что-то Слишкович больно адекватным и толковым кажется, поэтому вряд ли контракт подпишут с ним.
+2
-1
+1
Ответ Фан Рубина
В тот сезон те самые 1,5 команды Реал в таблице и обошли. Три команды финишировали в 7-9 очках позади, а остальные плюшевые днища - вообще на неприличном расстоянии. Провал? Лишь относительно соперничества с теми самыми 1,5 командами. Ну и что касается Барселоны - да, можно сгонять результативные ничейки с Гранадой. Вот только у Барселоны за неплюшевой Гранадой будет плюшевая "Гранада", на которой она легко набьёт свой голевой счёт. А вот у Гранады в следующем туре будет плюшевое днище аналогичного уровня. И, как мы видим из таблицы, с такими забивать сложно, как я и говорю.
Признаться честно, я в восторге от вас, вы только что даже в ещё более внятном смысле донесли мои мысли
+1
0
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Как минимум это просто может быть временный эффект после смены, ничего более, а мы ща уши развесим на пол года, потом заново начнем, нужна стратегия.
+1
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+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
А уровень лиг я так понял в сделку не входил?В Ла Лиге забивать гораздо сложнее чем в РПЛ
РПЛ - сильнейшая лига мира, тут команды умеют играть, в том числе и в защите, потому забивать сложнее. А в ЛаЛа Лиге, чемпионате 2,5 команд, сложно забивать, если тренируешь одно плюшевое днище против другого плюшевого днища. Если тренируешь Реал, то всё сильно, сильно проще.
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Ответ Black Phoenix
Мне одному кажется, что Слишкович более толковый мужик чем Абаскаль, и сможет стабилизировать Спартак хотя бы на время без такого позора, что был при рыжем?
одному, все адекватные люди наблюдают за циклом
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Да конечно, простоту эту Реал показал в сезоне 18/19 когда Ла Лига ещё была лучшей лигой мира(к примеру сливая Севилье 0 3), или в этом сезоне Барса, пропустив 5 голов от Вильярреала и столько же от Гранады за 2 очных матча
В тот сезон те самые 1,5 команды Реал в таблице и обошли. Три команды финишировали в 7-9 очках позади, а остальные плюшевые днища - вообще на неприличном расстоянии. Провал? Лишь относительно соперничества с теми самыми 1,5 командами. Ну и что касается Барселоны - да, можно сгонять результативные ничейки с Гранадой. Вот только у Барселоны за неплюшевой Гранадой будет плюшевая "Гранада", на которой она легко набьёт свой голевой счёт. А вот у Гранады в следующем туре будет плюшевое днище аналогичного уровня. И, как мы видим из таблицы, с такими забивать сложно, как я и говорю.
0
0
0
Ответ Фан Рубина
РПЛ - сильнейшая лига мира, тут команды умеют играть, в том числе и в защите, потому забивать сложнее. А в ЛаЛа Лиге, чемпионате 2,5 команд, сложно забивать, если тренируешь одно плюшевое днище против другого плюшевого днища. Если тренируешь Реал, то всё сильно, сильно проще.
И нет я не спорю, любой тренер и из любой лиги имеет право гордиться своей командой, если у неё идёт игра, но до такого абсурда всё таки доводить не надо
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Ответ Black Phoenix
Мне одному кажется, что Слишкович более толковый мужик чем Абаскаль, и сможет стабилизировать Спартак хотя бы на время без такого позора, что был при рыжем?
Толковый мужик 🤣🤣🤣
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Ответ Black Phoenix
Мне одному кажется, что Слишкович более толковый мужик чем Абаскаль, и сможет стабилизировать Спартак хотя бы на время без такого позора, что был при рыжем?
Хочу ошибаться, но бывает так, что когда от тебя изначально не ждут чудес-всё получается, а как идёт спрос-валится из рук вон. Искренне надеюсь, что это не тот случай.
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Ответ corazon blanco
Тут уже закусывать надо. Как несколько побед вскружили голову)
Ну, уж лучше чем Хави это точно.
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Ответ Vlad Zhadejko
Где тег ахахаха?
На месте!
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Слишкович кстати не смеялся, он эту шутку отыграл качественно на серьёзных щщах) поэтому и было так смешно) зал порвал
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какой бы выбор НИ сделало
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мне одному кажется что Абаскалч тупо сливали??
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Да не трясись ты (с)
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Оставить слишковича огромный риск, какие-то изменения с ним, чисто на психологическом уровне, это до сих пор команда абаскаля ,а какой тренер слишкович, можно будет понять лишь к середине осени, у него нет ни штаба, не опыта, единственный его плюс, это то, что он знает команду и в отличие от нового тренера, намного быстрее сможет показать свои идеи, свой стиль, сложное решение, но я б, не рисковал,1 из 100,что у него выйдет
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Чем-то напоминает Карреру... на судей не жалуется, интервью даёт спокойно-рассудительно!
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Симпатичная игра, Соболев провалился, Анчеллоти не играл
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Вообще, кроме российских и "советских" тренеров, именно балканцы близки по уровню, чтобы сразу пробовать себя в сильнейшей лиге мира - РПЛ и достигать успеха. Я не болею за Спартак, но посмотреть на команду под руководством этого тренера хотел бы из любви к игре и лиге.

З.Ы. Но пригласят в очередной раз всё равно бездарного тренеришку из западной европки. Бег по граблям.
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