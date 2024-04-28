«Анчелотти трясется». Слишкович о беспроигрышной серии в «Спартаке»

Владимир Слишкович пошутил о беспроигрышной серии со «Спартаком».

В 26-м туре Мир « » победил «Локомотив» (3:2).

Красно-белые не проигрывают в семи играх подряд, когда командой руководил Владимир Слишкович.

– Вы не проигрываете со «Спартаком»…

– трясется (смеется).

– Все больше разговоров, что вас надо оставлять главным тренером. На вас это влияет?

– Когда я говорю, что я об этом не думаю, мне никто не верит.

Но я правда об этом не думаю. Руководство попросило меня сделать работу настолько хорошо, насколько я смогу.

Я стараюсь. Какой бы выбор не сделало руководство клуба, это будет лучший выбор, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» .