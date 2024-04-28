«Анчелотти трясется». Слишкович о беспроигрышной серии в «Спартаке»
Владимир Слишкович пошутил о беспроигрышной серии со «Спартаком».
В 26-м туре Мир РПЛ «Спартак» победил «Локомотив» (3:2).
Красно-белые не проигрывают в семи играх подряд, когда командой руководил Владимир Слишкович.
– Вы не проигрываете со «Спартаком»…
– Анчелотти трясется (смеется).
– Все больше разговоров, что вас надо оставлять главным тренером. На вас это влияет?
– Когда я говорю, что я об этом не думаю, мне никто не верит.
Но я правда об этом не думаю. Руководство попросило меня сделать работу настолько хорошо, насколько я смогу.
Я стараюсь. Какой бы выбор не сделало руководство клуба, это будет лучший выбор, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.
"Мне одному кажется, что Ваноли более толковый мужик, чем Витория?"
"Мне одному кажется, что Витория сможет стабилизировать Спартак и бороться за чемпионство?"
только с небольшой поправкой. раньше было "Теперь всё наладится! Верим в команду", а теперь "хотя бы на время без такого позора".
З.Ы. Но пригласят в очередной раз всё равно бездарного тренеришку из западной европки. Бег по граблям.