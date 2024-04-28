Марцел Личка: «Победа над «Зенитом» – это праздник. Он показал свою силу, до гола «Динамо» у него все было под контролем»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка назвал победу «Динамо» над «Зенитом» (1:0) радостным событием.

– Как вам игра?

– Победа над «Зенитом» – это праздник. Сегодня «Зенит» показал свою силу. Надо признать, что до момента с нашим голом, у них все было под контролем, они владели мячом, искали дыры в нашей обороне.

В защите у нас была дисциплина. У нас получалось закрывать игроков атаки «Зенита».

Мы были пассивны впереди в первом тайме, во втором решили поменять тактику. Стали лучше играть между линиями и владеть мячом. Гол придает сил.

– «Зенит» проиграл «Рубину» в прошлом матче. Вы сегодня копировали игру «Рубина»? Смотрели тот матч?

– У «Рубина» другая структура игры, другие футболисты. Первый тайм у нас был пассивный, была большая разница, мы бегали без мяча. У «Рубина» высокие игроки, хорошая дисциплина сзади, контратаки, стандарты.

Я хотел играть между линиями, мы добыли победу со стандарта. Смотрел игру «Рубина», «Оренбурга» в Петербурге, смотрел наш матч в Кубке, анализировал ошибки, – сказал главный тренер «Динамо».

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23 комментария
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Марцел браво!
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Молодцы Динамо!!! Вот так надо всегда играть.
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Личка подготовился к Зениту очень качественно. Бросилось в глаза, что Зенит не мог надолго прижать Динамо к воротам, атаки были беззубые, Динамо легко выходило из обороны. Личка обманул Зенит, в кубке выставил не сильнейший состав, там Динамо проиграло, а сегодня показало истинную силу, игроки Зенита к этому были психологически не готовы.
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0
+11
Сегодня праздник подарили всей стране не зависимо от клубных предпочтений. Я как болела КБ желаю победы Краснодара в чемпионской гонке!!!
+11
-4
+7
Ответ Зелёный гопник
Венделу пора на выход, уже невозможно смотреть на этого лентяя!
Ты нормальный? Вендел пашет как конь.
+10
-3
+7
Только со стадиона.
Нгамале - никогда не думал что буду хвалить его.
Карраскаль…спасибо ЦСКА, что в такое время из Ривера сумели притащить его в Россию. В Примере в условном Бетисе/Севилье спокойно может играть.
Сегодня крут был Фернандес. Сожрал напов.
Скопинцев - пластилиновый пьяница. Ноги пришиты к туловищу от другого человека и его не слушаются от слова СОВСЕМ.
Тюка матереет. В борьбе с Нино и Эраковичем достойно смотрится.

Зенит.
Вендел. Видно что у него уже не сильно стоит на РПЛ. Это как в долгом браке - вроде с женой всё норм, но хочется нового. И даже такой Вендел смотрится на фоне Динамо. Все принял. Все отдал. Но очень далек от себя.
Изидор. Оказывается он жив.
Эракович. Спокойно и все по делу.
Но весь Зенит как на третьем дне свадьбы.
+8
-2
+6
Марцел браво!
+6
-2
+4
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Сегодня праздник подарили всей стране не зависимо от клубных предпочтений. Я как болела КБ желаю победы Краснодара в чемпионской гонке!!!
Ну вот, праздник Динамо подарило, а победы в чемпионской гонке, так Краснодару ))
+6
-2
+4
Да а ! Если бы не Лещук могли бы быть первыми …
+3
0
+3
Действительно, Марцел начал готовиться к этой игре еще в Оренбурге. Опробовал схему с Чавесом и Фоминым в центре и Карраскалем справа. Хоть там эта идея работала не очень, но сегодня под Зенит оказалась идеальна, тем более Хорхе один из лучших весной по отборам в РПЛ, он и закрыл Дугласа практически. Да, пришлось пожертвовать Бителло, но Нгамале тоже выполнил свою оборонительную роль! Марцел - умница!
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Ответ Иван Новиков
Для всей страны это праздник, кроме секты.
Неужели в Спартаке не обрадовались?
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Для всей страны это праздник, кроме секты.
+12
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честно, не верил в победу, а после заявления
Лички, что играть будут в давление и высокий прессинг, совсем приуныл, думал 0-3 получим, если с шашкой наголо ломанемся крушить Зенит. Хорошо что так закончилось, с победой!
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Зенит сегодня создал только при штрафном, особых угроз не было.
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Ответ Magic13
Неужели в Спартаке не обрадовались?
Им наверняка будет обидно, если кто-то другой скинет Зенит с трона
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Ответ BEER FAN #77
Ну вот, праздник Динамо подарило, а победы в чемпионской гонке, так Краснодару ))
А чего не Динамо?
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Ответ Сергей Рукавцов
А чего не Динамо?
Ну вот и я интересуюсь, чего не Динамо)
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Ответ Dmitry Vasilchenko
Только со стадиона. Нгамале - никогда не думал что буду хвалить его. Карраскаль…спасибо ЦСКА, что в такое время из Ривера сумели притащить его в Россию. В Примере в условном Бетисе/Севилье спокойно может играть. Сегодня крут был Фернандес. Сожрал напов. Скопинцев - пластилиновый пьяница. Ноги пришиты к туловищу от другого человека и его не слушаются от слова СОВСЕМ. Тюка матереет. В борьбе с Нино и Эраковичем достойно смотрится. Зенит. Вендел. Видно что у него уже не сильно стоит на РПЛ. Это как в долгом браке - вроде с женой всё норм, но хочется нового. И даже такой Вендел смотрится на фоне Динамо. Все принял. Все отдал. Но очень далек от себя. Изидор. Оказывается он жив. Эракович. Спокойно и все по делу. Но весь Зенит как на третьем дне свадьбы.
Ну вы спец конечно👍😂
+2
-1
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Ну а если есть дополнительные благодарности от Краснодара, кидайте мне в личку, добавил Марцел.
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Да, Динамо хорошо сыграло. Очень-очень крепко
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Ответ Иван Новиков
Для всей страны это праздник, кроме секты.
Вообще пофиг
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Уровень Джордана Паненки во дворе играть, хотя и там могут послать на###
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