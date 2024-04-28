Марцел Личка: «Победа над «Зенитом» – это праздник. Он показал свою силу, до гола «Динамо» у него все было под контролем»

Марцел Личка назвал победу «Динамо» над «Зенитом» (1:0) радостным событием.

– Как вам игра?

– Победа над « » – это праздник. Сегодня «Зенит» показал свою силу. Надо признать, что до момента с нашим голом, у них все было под контролем, они владели мячом, искали дыры в нашей обороне.

В защите у нас была дисциплина. У нас получалось закрывать игроков атаки «Зенита».

Мы были пассивны впереди в первом тайме, во втором решили поменять тактику. Стали лучше играть между линиями и владеть мячом. Гол придает сил.

– «Зенит» проиграл « » в прошлом матче. Вы сегодня копировали игру «Рубина»? Смотрели тот матч?

– У «Рубина» другая структура игры, другие футболисты. Первый тайм у нас был пассивный, была большая разница, мы бегали без мяча. У «Рубина» высокие игроки, хорошая дисциплина сзади, контратаки, стандарты.

Я хотел играть между линиями, мы добыли победу со стандарта. Смотрел игру «Рубина», «Оренбурга» в Петербурге, смотрел наш матч в Кубке, анализировал ошибки, – сказал главный тренер « ».