Марцел Личка: «Победа над «Зенитом» – это праздник. Он показал свою силу, до гола «Динамо» у него все было под контролем»
Марцел Личка назвал победу «Динамо» над «Зенитом» (1:0) радостным событием.
– Как вам игра?
– Победа над «Зенитом» – это праздник. Сегодня «Зенит» показал свою силу. Надо признать, что до момента с нашим голом, у них все было под контролем, они владели мячом, искали дыры в нашей обороне.
В защите у нас была дисциплина. У нас получалось закрывать игроков атаки «Зенита».
Мы были пассивны впереди в первом тайме, во втором решили поменять тактику. Стали лучше играть между линиями и владеть мячом. Гол придает сил.
– «Зенит» проиграл «Рубину» в прошлом матче. Вы сегодня копировали игру «Рубина»? Смотрели тот матч?
– У «Рубина» другая структура игры, другие футболисты. Первый тайм у нас был пассивный, была большая разница, мы бегали без мяча. У «Рубина» высокие игроки, хорошая дисциплина сзади, контратаки, стандарты.
Я хотел играть между линиями, мы добыли победу со стандарта. Смотрел игру «Рубина», «Оренбурга» в Петербурге, смотрел наш матч в Кубке, анализировал ошибки, – сказал главный тренер «Динамо».
Нгамале - никогда не думал что буду хвалить его.
Карраскаль…спасибо ЦСКА, что в такое время из Ривера сумели притащить его в Россию. В Примере в условном Бетисе/Севилье спокойно может играть.
Сегодня крут был Фернандес. Сожрал напов.
Скопинцев - пластилиновый пьяница. Ноги пришиты к туловищу от другого человека и его не слушаются от слова СОВСЕМ.
Тюка матереет. В борьбе с Нино и Эраковичем достойно смотрится.
Зенит.
Вендел. Видно что у него уже не сильно стоит на РПЛ. Это как в долгом браке - вроде с женой всё норм, но хочется нового. И даже такой Вендел смотрится на фоне Динамо. Все принял. Все отдал. Но очень далек от себя.
Изидор. Оказывается он жив.
Эракович. Спокойно и все по делу.
Но весь Зенит как на третьем дне свадьбы.
Лички, что играть будут в давление и высокий прессинг, совсем приуныл, думал 0-3 получим, если с шашкой наголо ломанемся крушить Зенит. Хорошо что так закончилось, с победой!