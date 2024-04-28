«Зенит» дважды проиграл по 2 матча подряд в РПЛ в этом сезоне. 6 поражений в чемпионате – повторение худшего результата при Семаке за 30 туров

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва рекорды Футбол

«Зенит» повторил свой антирекорд по поражениям в сезоне.

«Динамо» победило «Зенит» в матче 26-го тура Мир РПЛ (1:0). Это второе поражение петербургского клуба в чемпионате подряд – в прошлом туре уступили «Рубину» (0:2).

В текущем сезоне это второй случай, когда «Зенит» проигрывает два матча подряд – до этого были поражения от «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3) в сентябре.

До этого во всех 5 чемпионских сезонах при тренере Сергее Семаке было 2 таких серии в сумме – одна в сезоне-2021/22 («Сочи» и «Арсенал» в октябре 2021-го) и одна в сезоне-2018/19 («Арсенал» и «Рубин» в декабре 2018-го).

Кроме того, это 6-е поражение сине-бело-голубых в сезоне – повторение худшего результата при Семаке, 6 поражений было в сезоне-2018/19 (за 30 туров). Это больше, чем за два предыдущих чемпионских сезона в сумме (2 в 2022/23 и 3 в 2021/22).

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18 комментариев
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Как говорил великий Вася Уткин, чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. Не удивлюсь, если Краснодар умудрится проиграть проигранный Зенитом чемпионат.
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Ответ Очки Дани Алвеса
Как говорил великий Вася Уткин, чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. Не удивлюсь, если Краснодар умудрится проиграть проигранный Зенитом чемпионат.
Так и будет. Мусаев не подведет.
+6
-1
+5
Этот сезон вообще очень интересный. А Зенит пожалуй первый год столкнулся с тем что надо играть все 30 туров,чтобы взять чемпионство.При этом учитывая насколько тяжел Зенит в этом году,остальные умудряются не пользоваться этим.
+4
-1
+3
Так и игра самая худшая,чивоуштам.
+1
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Не находит мотивацию Богданыч видимо
Очень слабо выглядят
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Краснодар не тупи
+2
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Перезагрузка нужна. Абсолютно под копирку два проигранных матча
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Пора Сережу на покой
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Ну вот, с шашлыков вернулся, а тут такое. Нехорошо! :)
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Ответ Жека Шипулин
Нужно срочно еще пару бразилов.
достаточно будет Тюкавина из Динамы и Тикнизяна из Локомотива
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Ответ Очки Дани Алвеса
Как говорил великий Вася Уткин, чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. Не удивлюсь, если Краснодар умудрится проиграть проигранный Зенитом чемпионат.
достаточно будет одной небрежной передачи Кайо)
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Ответ Pelerin
Ты так договоришься, что чемпионства Спартака честные, еретик)
У нас в стране существует презумпция невиновности и чемпионства Спартака официально честные, пока не доказано обратное, с этим у меня проблем нет
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