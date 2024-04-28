«Зенит» дважды проиграл по 2 матча подряд в РПЛ в этом сезоне. 6 поражений в чемпионате – повторение худшего результата при Семаке за 30 туров

«Зенит» повторил свой антирекорд по поражениям в сезоне.

«Динамо» победило « » в матче 26-го тура Мир (1:0). Это второе поражение петербургского клуба в чемпионате подряд – в прошлом туре уступили «Рубину» (0:2).

В текущем сезоне это второй случай, когда « » проигрывает два матча подряд – до этого были поражения от «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3) в сентябре.

До этого во всех 5 чемпионских сезонах при тренере Сергее Семаке было 2 таких серии в сумме – одна в сезоне-2021/22 («Сочи» и «Арсенал» в октябре 2021-го) и одна в сезоне-2018/19 («Арсенал» и «Рубин» в декабре 2018-го).

Кроме того, это 6-е поражение сине-бело-голубых в сезоне – повторение худшего результата при , 6 поражений было в сезоне-2018/19 (за 30 туров). Это больше, чем за два предыдущих чемпионских сезона в сумме (2 в 2022/23 и 3 в 2021/22).