«Зенит» дважды проиграл по 2 матча подряд в РПЛ в этом сезоне. 6 поражений в чемпионате – повторение худшего результата при Семаке за 30 туров
«Зенит» повторил свой антирекорд по поражениям в сезоне.
«Динамо» победило «Зенит» в матче 26-го тура Мир РПЛ (1:0). Это второе поражение петербургского клуба в чемпионате подряд – в прошлом туре уступили «Рубину» (0:2).
В текущем сезоне это второй случай, когда «Зенит» проигрывает два матча подряд – до этого были поражения от «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3) в сентябре.
До этого во всех 5 чемпионских сезонах при тренере Сергее Семаке было 2 таких серии в сумме – одна в сезоне-2021/22 («Сочи» и «Арсенал» в октябре 2021-го) и одна в сезоне-2018/19 («Арсенал» и «Рубин» в декабре 2018-го).
Кроме того, это 6-е поражение сине-бело-голубых в сезоне – повторение худшего результата при Семаке, 6 поражений было в сезоне-2018/19 (за 30 туров). Это больше, чем за два предыдущих чемпионских сезона в сумме (2 в 2022/23 и 3 в 2021/22).
Очень слабо выглядят