Маркиньос в 9-й раз стал чемпионом Франции и делит рекорд с Верратти, покинувшим «ПСЖ» прошлым летом
Маркиньос и Марко Верратти – рекордсмены по числу побед в чемпионате Франции.
«ПСЖ» в 12-й раз выиграл Лигу 1.
Для защитника парижан Маркиньоса это девятый титул чемпиона Франции.
По числу побед он делит первое место с Марко Верратти, покинувшим «ПСЖ» прошлым летом и перешедшим в катарский «Аль-Араби».
Ранее Маркиньос стал рекордсменом по количеству игр за парижский клуб, обойдя Жан-Марка Пилорже – 438 матчей.
Бразилец играет за «ПСЖ» с 2013 года. Подробная статистика выступлений 29-летнего футболиста – здесь.