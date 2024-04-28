Маркиньос в 9-й раз стал чемпионом Франции и делит рекорд с Верратти, покинувшим «ПСЖ» прошлым летом

Теги ПСЖ лига 1 Франция высшая лига Катар Аль-Араби Доха рекорды Маркиньос Марко Верратти Футбол

Маркиньос и Марко Верратти – рекордсмены по числу побед в чемпионате Франции.

«ПСЖ» в 12-й раз выиграл Лигу 1.

Для защитника парижан Маркиньоса это девятый титул чемпиона Франции.

По числу побед он делит первое место с Марко Верратти, покинувшим «ПСЖ» прошлым летом и перешедшим в катарский «Аль-Араби».

Ранее Маркиньос стал рекордсменом по количеству игр за парижский клуб, обойдя Жан-Марка Пилорже – 438 матчей.

Бразилец играет за «ПСЖ» с 2013 года. Подробная статистика выступлений 29-летнего футболиста – здесь.

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2 комментария
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добыть победу в чемп Франции с ПСЖ ничто, уже после первого раза, так же и с Баварией в чемп Германии. Это не кубки, это галочки.
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