Маркиньос в 9-й раз стал чемпионом Франции и делит рекорд с Верратти, покинувшим «ПСЖ» прошлым летом

Маркиньос и Марко Верратти – рекордсмены по числу побед в чемпионате Франции.

« » в 12-й раз выиграл Лигу 1.

Для защитника парижан это девятый титул чемпиона Франции.

По числу побед он делит первое место с , покинувшим «ПСЖ» прошлым летом и перешедшим в катарский « ».

Ранее Маркиньос стал рекордсменом по количеству игр за парижский клуб, обойдя Жан-Марка Пилорже – 438 матчей.

Бразилец играет за « » с 2013 года. Подробная статистика выступлений 29-летнего футболиста – здесь.