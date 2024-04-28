У «ПСЖ» 10 чемпионских титулов за 13 лет при катарских владельцах

Теги Лилль ПСЖ Монако лига 1 Франция бизнес Монпелье Лорьян рекорды Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Футбол

«ПСЖ» завоевал 10-й чемпионский титул за 13 лет при катарских владельцах.

Нынешнее чемпионство стало для «ПСЖ» 12-м по счету, это рекорд Лиги 1.

За 13 лет при катарских владельцах клуб завоевал 10 чемпионских титулов: в 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.

Напомним, в 2011 году фонд Qatar Sports Investments выкупил контрольный пакет акций «ПСЖ».

В сезоне-2011/12 чемпионат выиграл «Монпелье», «Монако» взял титул в сезоне-2016/17, а «Лилль» – в 2020/21.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тратя больше всей остальной лиги 1 вместе взятой умудрились 3 раза проиграть чемпионат.
+23
-2
+21
Ответ ОттоДракула
Тратя больше всей остальной лиги 1 вместе взятой умудрились 3 раза проиграть чемпионат.
Ну Монако 16-17 был, как нынешний Байер, и по составу не уступал ПСЖ + дошли до полуфинала ЛЧ.
+17
-1
+16
А нам рассказывали как пеший помог в прошлом году им выиграть)))
+11
-2
+9
Ответ ОттоДракула
Тратя больше всей остальной лиги 1 вместе взятой умудрились 3 раза проиграть чемпионат.
В сезоне 11/12 ПСЖ ещё был слабый, ещё не было массовых покупок, состав был ужасный. А Монпелье тогда был Лестером своего времени. Мне даже грустно, что их вообще не вспоминают

В сезоне 16/17 Монако были зверями. Сколько они там голов забили в чемпионате, 100? Открой состав монегасков того сезона, все станет понятно. Да и в ЛЧ дошли до 1/4 или даже до 1/2, точно уже не помню, но по пути они выбыли Сити Гвардиолы, вот это я помню отлично

Ну, а как они слили чемпионат Лиллю вот это уже вопрос, да
+5
0
+5
Ответ vulturecrow
когда я в ФИФУ постоянно выигрывал, то сначала повышал уровень сложности, а потом мне стало скучно и я совсем перестал играть в футбольные симуляторы. было это году в 1998. интересно, владельцам ПСЖ когда-нибудь надоест?
98 фифа road to world cup была классной!
+3
0
+3
когда я в ФИФУ постоянно выигрывал, то сначала повышал уровень сложности, а потом мне стало скучно и я совсем перестал играть в футбольные симуляторы. было это году в 1998.
интересно, владельцам ПСЖ когда-нибудь надоест?
+2
-1
+1
Ответ Street Fighter
В сезоне 11/12 ПСЖ ещё был слабый, ещё не было массовых покупок, состав был ужасный. А Монпелье тогда был Лестером своего времени. Мне даже грустно, что их вообще не вспоминают В сезоне 16/17 Монако были зверями. Сколько они там голов забили в чемпионате, 100? Открой состав монегасков того сезона, все станет понятно. Да и в ЛЧ дошли до 1/4 или даже до 1/2, точно уже не помню, но по пути они выбыли Сити Гвардиолы, вот это я помню отлично Ну, а как они слили чемпионат Лиллю вот это уже вопрос, да
До полуфинала Монако дошел
+1
0
+1
Ответ Легато
98 фифа road to world cup была классной!
Вуууу-хуууу!
+1
0
+1
Но ведь свидетели святого гнома убеждали нас что только с ним ПСЖ способен брать чемпионства
+5
-5
0
Какие «молодцы»
+1
-1
0
Ответ Street Fighter
В сезоне 11/12 ПСЖ ещё был слабый, ещё не было массовых покупок, состав был ужасный. А Монпелье тогда был Лестером своего времени. Мне даже грустно, что их вообще не вспоминают В сезоне 16/17 Монако были зверями. Сколько они там голов забили в чемпионате, 100? Открой состав монегасков того сезона, все станет понятно. Да и в ЛЧ дошли до 1/4 или даже до 1/2, точно уже не помню, но по пути они выбыли Сити Гвардиолы, вот это я помню отлично Ну, а как они слили чемпионат Лиллю вот это уже вопрос, да
калчелотти получил ПСЖ на 1-м месте, но не удержал
0
0
0
Ответ Роман
А нам рассказывали как пеший помог в прошлом году им выиграть)))
Месси везде опозорился,даже в Лиге фермеров.
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий