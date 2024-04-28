У «ПСЖ» 10 чемпионских титулов за 13 лет при катарских владельцах

«ПСЖ» завоевал 10-й чемпионский титул за 13 лет при катарских владельцах.

Нынешнее чемпионство стало для «ПСЖ» 12-м по счету, это рекорд Лиги 1.

За 13 лет при катарских владельцах клуб завоевал 10 чемпионских титулов: в 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.

Напомним, в 2011 году фонд Qatar Sports Investments выкупил контрольный пакет акций « ».

В сезоне-2011/12 чемпионат выиграл « », « » взял титул в сезоне-2016/17, а « » – в 2020/21.