У «ПСЖ» 10 чемпионских титулов за 13 лет при катарских владельцах
«ПСЖ» завоевал 10-й чемпионский титул за 13 лет при катарских владельцах.
Нынешнее чемпионство стало для «ПСЖ» 12-м по счету, это рекорд Лиги 1.
За 13 лет при катарских владельцах клуб завоевал 10 чемпионских титулов: в 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.
Напомним, в 2011 году фонд Qatar Sports Investments выкупил контрольный пакет акций «ПСЖ».
В сезоне-2011/12 чемпионат выиграл «Монпелье», «Монако» взял титул в сезоне-2016/17, а «Лилль» – в 2020/21.
В сезоне 16/17 Монако были зверями. Сколько они там голов забили в чемпионате, 100? Открой состав монегасков того сезона, все станет понятно. Да и в ЛЧ дошли до 1/4 или даже до 1/2, точно уже не помню, но по пути они выбыли Сити Гвардиолы, вот это я помню отлично
Ну, а как они слили чемпионат Лиллю вот это уже вопрос, да
интересно, владельцам ПСЖ когда-нибудь надоест?