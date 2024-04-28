Глава «Динамо» про 1:0 с «Зенитом»: «Краснодар» ничего не обещал, но Галицкий производит отличный пино-нуар. Если нас угостят – не откажемся»

Дмитрий Гафин ответил, обещал ли «Краснодар» что-то «Динамо» за победу над «Зенитом».

«Динамо» победило « » (1:0) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

После победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир хавбек казанцев Руслан Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Обещал ли нам что-то «Краснодар»?

– Вы из комитета по этике?

«Краснодар» нам ничего не обещал, но я знаю, что Сергей Николаевич Галицкий производит отличный пино-нуар – такая скрытая реклама.

У нас будет последняя игра в «Краснодаре». Мы поедем туда не для того, чтобы получать этот пино-нуар, а для того, чтобы выигрывать.

Но если нас им угостят, то не откажемся, – сказал глава совета директоров « » Дмитрий Гафин.