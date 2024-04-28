Глава «Динамо» про 1:0 с «Зенитом»: «Краснодар» ничего не обещал, но Галицкий производит отличный пино-нуар. Если нас угостят – не откажемся»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Сергей Галицкий Чемпионат.com ахахаха алкоголь и спорт Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин ответил, обещал ли «Краснодар» что-то «Динамо» за победу над «Зенитом».

«Динамо» победило «Зенит» (1:0) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

После победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ хавбек казанцев Руслан Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Обещал ли нам что-то «Краснодар»?

– Вы из комитета по этике?

«Краснодар» нам ничего не обещал, но я знаю, что Сергей Николаевич Галицкий производит отличный пино-нуар – такая скрытая реклама.

У нас будет последняя игра в «Краснодаре». Мы поедем туда не для того, чтобы получать этот пино-нуар, а для того, чтобы выигрывать.

Но если нас им угостят, то не откажемся, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

20 комментариев
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У комитета по этике сейчас привстал
+104
-1
+103
Комитет по этике уже троллят кому не лень
+68
0
+68
Есть ощущение, что Краснодар все равно найдет лужу, где утонет
+45
-4
+41
Ответ Дядя ТУРА
У комитета по этике сейчас привстал
А Митрофанову даже по лбу дал)
+19
0
+19
Ответ Дядя ТУРА
У комитета по этике сейчас привстал
Да там уже стояк такой, как после виагры))
+15
0
+15
Комитет по этике: открыли дело против Гафина
+9
0
+9
Протроллил одного известного клоуна!
+8
0
+8
Мотивация едой.Это уголовная?
+8
-1
+7
Ответ лицемерные клоуны
Комитет по этике уже троллят кому не лень
Заслужили
+7
0
+7
Ответ Aleks Dir
А что завтра скажет Митрофанов?)))
Попросит пино-нуар плеснуть на два пальца)))
+5
0
+5
То, как судьи служили Зениту, это настоящий Нео-Нуар
+8
-3
+5
А что завтра скажет Митрофанов?)))
+3
0
+3
По очень тонкому льду….
Но как изящно.
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
У комитета по этике сейчас привстал
правильно писать привсталИ.
члены комитета по этике привсталИ.
+1
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+1
Ответ Дядя ТУРА
У комитета по этике сейчас привстал
Это лайк
+1
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Портвейный сговор
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Хороший пинонуар, факт.
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«А если не будут брать-отключим газ»
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