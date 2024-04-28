Глава «Динамо» про 1:0 с «Зенитом»: «Краснодар» ничего не обещал, но Галицкий производит отличный пино-нуар. Если нас угостят – не откажемся»
Дмитрий Гафин ответил, обещал ли «Краснодар» что-то «Динамо» за победу над «Зенитом».
«Динамо» победило «Зенит» (1:0) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
После победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ хавбек казанцев Руслан Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».
– Обещал ли нам что-то «Краснодар»?
– Вы из комитета по этике?
«Краснодар» нам ничего не обещал, но я знаю, что Сергей Николаевич Галицкий производит отличный пино-нуар – такая скрытая реклама.
У нас будет последняя игра в «Краснодаре». Мы поедем туда не для того, чтобы получать этот пино-нуар, а для того, чтобы выигрывать.
Но если нас им угостят, то не откажемся, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Но как изящно.
члены комитета по этике привсталИ.