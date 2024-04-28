Гвардиола о 2:0 с «Ноттингемом»: «Ман Сити» страдал, было более чем тяжело. Нам повезло с сухим газоном, из-за него соперник упускал моменты»

Пеп Гвардиола считает, что состояние поля помогло обыграть «Ноттингем Форест».

«Это было более чем тяжело. Было очень сложно, но мы знали, что так и будет. Есть ощущение, что мы играли в Брайтоне всего пару часов назад, так что в этой лиге всегда сложно.

«Ливерпуль» выиграл на этом стадионе на 99-й минуте, «Арсенал» победил 2:1, так что здесь всегда тяжело. Нам пришлось много страдать, но в итоге мы на это согласны.

Мы очень хорошо защищали штрафную, особенно , Аке и . На протяжении последнего получаса, когда сместился в центр к , мы лучше контролировали игру. Мы команда, которая выживает с мячом.

У нас много матчей, мы знали, что сегодня будет сложно по многим причинам. Но мы принимаем эту победу и идем дальше.

Если играешь хорошо и контролируешь игру, то люди говорят, что ты не чувствуешь давления [от выхода на поле позже конкурента за титул]. Если играешь плохо – люди говорят, что ты чувствуешь давление.

В определенные моменты нам приходилось страдать. Нам повезло, что газон был совершенно сухой, из-за этого соперник упустил некоторые моменты. Нам повезло, что поле было в таком состоянии», – заявил главный тренер « ».