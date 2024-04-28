Гвардиола о 2:0 с «Ноттингемом»: «Ман Сити» страдал, было более чем тяжело. Нам повезло с сухим газоном, из-за него соперник упускал моменты»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Матео Ковачич Сити Граунд Натан Аке Бернарду Силва Мануэль Аканджи Футбол

Пеп Гвардиола считает, что состояние поля помогло обыграть «Ноттингем Форест».

«Это было более чем тяжело. Было очень сложно, но мы знали, что так и будет. Есть ощущение, что мы играли в Брайтоне всего пару часов назад, так что в этой лиге всегда сложно.

«Ливерпуль» выиграл на этом стадионе на 99-й минуте, «Арсенал» победил 2:1, так что здесь всегда тяжело. Нам пришлось много страдать, но в итоге мы на это согласны.

Мы очень хорошо защищали штрафную, особенно Аканджи, Аке и Гвардиол. На протяжении последнего получаса, когда Бернарду сместился в центр к Ковачичу, мы лучше контролировали игру. Мы команда, которая выживает с мячом.

У нас много матчей, мы знали, что сегодня будет сложно по многим причинам. Но мы принимаем эту победу и идем дальше.

Если играешь хорошо и контролируешь игру, то люди говорят, что ты не чувствуешь давления [от выхода на поле позже конкурента за титул]. Если играешь плохо – люди говорят, что ты чувствуешь давление.

В определенные моменты нам приходилось страдать. Нам повезло, что газон был совершенно сухой, из-за этого соперник упустил некоторые моменты. Нам повезло, что поле было в таком состоянии», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

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16 комментариев
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Хейтеры: " Сити купил поливальщиков газона!"
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Да, Сити сегодня посчастливилось уйти без пропущенного гола
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А на мокром можно поскользнуться. Что иногда бывает ооооочень некстати...
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Бывают гениальные журналисты, а бывают гениальные собеседники журналистов. Вот Пеп именно такой, очень тонко чувствует ситуацию и настроение аудитории. Помимо того, что просто довольно открытый, честный и очень умный парень. А шизофренический налет гения-тактика только добавляет ему обаяния. Когда уйдет из Сити и сборной Испании/Бразилии, пусть запустит свой подкаст.) Аналог Cappucino&Catenacсio, только и за Лукомского, и за Порошина будет.
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Пеп, глядя на вашу игру, страдал не только Сити.
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Ответ dennis1988
Если с Ноттингемом Сити так худо играл, то что будет с другими командами? С тем же Тоттенхэмом и Вест Хэмом. Там то таких деревянных игроков не будет как Вуд
арсенал выиграл 2:1, а ливерпуль на 99 минуте вырвал победу, сити хоть без пропущенного выиграл и забил в 1 тайме
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Ответ Axs Men
Арсенал точно не потеряет очки в этом сезоне. Поэтому одна ничья и всё ,Сити без кубка АПЛ. Что печально , то что пол команды не в форме. Да старались ,бились , бегали, но стоит признать что Ноттингем был сильнее, просто не повезло
Бред, Арсенал в этом сезоне терял очки в играх где по игре должны были 5:0 побеждать, особенно первый матч с Астон Виллой и первый тайм второго матча с ними же, чем не пример что без доли везения можно проиграть любой матч
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Но Арсенал горожанам будет сложновато догнать
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превозмогли, кароч
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Ответ dennis1988
Если с Ноттингемом Сити так худо играл, то что будет с другими командами? С тем же Тоттенхэмом и Вест Хэмом. Там то таких деревянных игроков не будет как Вуд
Холанд в старте выйдет и побыстрее забьет
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Ответ Сослан Бедоев
Бред, Арсенал в этом сезоне терял очки в играх где по игре должны были 5:0 побеждать, особенно первый матч с Астон Виллой и первый тайм второго матча с ними же, чем не пример что без доли везения можно проиграть любой матч
Осталось 3 матча и все они очень слабые
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