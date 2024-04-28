Сака о «Ман Сити»: «Это потрясающая команда, но они не идеальны и могут потерять очки. «Арсеналу» просто нужно делать свою работу»
Букайо Сака оценил возможности «Арсенала» в чемпионской гонке.
«Арсенал» сегодня в гостях победил «Тоттенхэм» (3:2) в 35-м туре АПЛ. «Канониры» опережают «Ливерпуль» на 5 очков и «Ман Сити» на один балл. У команды Пепа Гвардиолы матч в запасе.
Вингера «Арсенала» Букайо Сака спросили, смотрела ли команда игру «горожан» против «Ноттингем Форест» (2:0), которая шла после их матча со «шпорами».
«В основном мы принимаем душ, садимся в автобус и надеемся на лучшее.
Мы знаем, что «Сити» – потрясающая команда, но они не идеальны, и нам просто нужно делать свою работу. Никто не идеален, они могут потерять очки.
У нас не так много возможностей для ошибок, мы помним прошлогодний опыт, и мы готовы к последним трем матчам», – сказал Сака.
Глядя на игру горожан, думал сольются раньше.
Предполагал, что явный фаворит Ливерпуль, а следом Арсенал.