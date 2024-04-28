Сака о «Ман Сити»: «Это потрясающая команда, но они не идеальны и могут потерять очки. «Арсеналу» просто нужно делать свою работу»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Букайо Сака Футбол

Букайо Сака оценил возможности «Арсенала» в чемпионской гонке.

«Арсенал» сегодня в гостях победил «Тоттенхэм» (3:2) в 35-м туре АПЛ. «Канониры» опережают «Ливерпуль» на 5 очков и «Ман Сити» на один балл. У команды Пепа Гвардиолы матч в запасе.

Вингера «Арсенала» Букайо Сака спросили, смотрела ли команда игру «горожан» против «Ноттингем Форест» (2:0), которая шла после их матча со «шпорами». 

«В основном мы принимаем душ, садимся в автобус и надеемся на лучшее.

Мы знаем, что «Сити» – потрясающая команда, но они не идеальны, и нам просто нужно делать свою работу. Никто не идеален, они могут потерять очки.

У нас не так много возможностей для ошибок, мы помним прошлогодний опыт, и мы готовы к последним трем матчам», – сказал Сака.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сити в этом сезоне очень далёк от идеала.
Глядя на игру горожан, думал сольются раньше.
Предполагал, что явный фаворит Ливерпуль, а следом Арсенал.
+2
0
+2
Обычно все сливаются сразу после подобных слов
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий