Сака о «Ман Сити»: «Это потрясающая команда, но они не идеальны и могут потерять очки. «Арсеналу» просто нужно делать свою работу»

Букайо Сака оценил возможности «Арсенала» в чемпионской гонке.

«Арсенал» сегодня в гостях победил « » (3:2) в 35-м туре . «Канониры» опережают « » на 5 очков и «Ман Сити» на один балл. У команды матч в запасе.

« » спросили, смотрела ли команда игру «горожан» против « » (2:0), которая шла после их матча со «шпорами».

«В основном мы принимаем душ, садимся в автобус и надеемся на лучшее.

Мы знаем, что « » – потрясающая команда, но они не идеальны, и нам просто нужно делать свою работу. Никто не идеален, они могут потерять очки.

У нас не так много возможностей для ошибок, мы помним прошлогодний опыт, и мы готовы к последним трем матчам», – сказал Сака.