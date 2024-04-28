Губерниев о «Спартаке»: «Как теперь Слишковича убирать – и нужно ли? Он дает результат»
Дмитрий Губерниев высказался о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».
Красно-белые выиграли два матча (включая сегодняшний с «Локомотивом») и дважды сыграли вничью после того, как босниец стал исполняющим обязанности главного тренера.
«Игра веселая и безалаберная. Главный вопрос для «Спартака»: как теперь Слишковича убирать – и нужно ли его убирать?
Поздравляю «Спартак» с победой, но к стартовому составу команды и к выбору игроков в опорной зоне есть очень много вопросов. Тем не менее Слишкович дает результат.
Касаемо «Локомотива»: как можно два забить и не выиграть? Есть проблемы в обороне, надо что-то делать. Пропускать два раза по три, забивать три в одном матче, в другом два и не выигрывать – как? Это вопрос», – сказал комментатор «Матч ТВ».