Губерниев о «Спартаке»: «Как теперь Слишковича убирать – и нужно ли? Он дает результат»

Дмитрий Губерниев высказался о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».

Красно-белые выиграли два матча (включая сегодняшний с « ») и дважды сыграли вничью после того, как босниец стал исполняющим обязанности главного тренера.

«Игра веселая и безалаберная. Главный вопрос для « »: как теперь убирать – и нужно ли его убирать?

Поздравляю «Спартак» с победой, но к стартовому составу команды и к выбору игроков в опорной зоне есть очень много вопросов. Тем не менее Слишкович дает результат.

Касаемо «Локомотива»: как можно два забить и не выиграть? Есть проблемы в обороне, надо что-то делать. Пропускать два раза по три, забивать три в одном матче, в другом два и не выигрывать – как? Это вопрос», – сказал комментатор «Матч ТВ».