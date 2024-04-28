Губерниев о «Спартаке»: «Как теперь Слишковича убирать – и нужно ли? Он дает результат»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Владимир Слишкович Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».

Красно-белые выиграли два матча (включая сегодняшний с «Локомотивом») и дважды сыграли вничью после того, как босниец стал исполняющим обязанности главного тренера.

«Игра веселая и безалаберная. Главный вопрос для «Спартака»: как теперь Слишковича убирать – и нужно ли его убирать?

Поздравляю «Спартак» с победой, но к стартовому составу команды и к выбору игроков в опорной зоне есть очень много вопросов. Тем не менее Слишкович дает результат.

Касаемо «Локомотива»: как можно два забить и не выиграть? Есть проблемы в обороне, надо что-то делать. Пропускать два раза по три, забивать три в одном матче, в другом два и не выигрывать – как? Это вопрос», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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22 комментария
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До конца года точно убирать не нужно! Зачем? Результат и игра появились.
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Всем понятно, что стартовый состав Спартака формировался из-за плотности графика игр в последнее время и в связи с предстоящим матчем в кубке, который сейчас более важен, чем чемпионат...
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Не нужно пороть горячку. Пока идет просто эмоциональный всплеск. Журналюги сами распиарят, возвысят. А потом с грязью мешают. А во всем болельщики виноваты😂🤷‍♂️сейчас идет игра, а нужно смотреть на тренера, когда наоборот. И как он выйдет из кризисной ситуации. Вот тут можно давать оценку. А пока просто избавились от непонятного человека и заменили понятным. Легче всем. И игрокам, и болельщикам.
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Ответ Van Helsing
А вот Губерниеву не понятно...
Всем очевидно, что Губерниев не разбирается в футболе...
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Ответ Пользователь Имени
А игра где успела появиться? Всё что пока есть это результат на коротком отрезке, даже состав "от Абаскаля", разве что игра в 3 цз, но изредка и испанец такое практиковал
Возможно, вы не смотрите матчи, а читаете комментарии, если не видите разницы.
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Пока игра есть пусть работает.
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Проиграет пару матчей, и всё пойдёт сначала. Замкнутый круг.
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Как бы то ни было Слишкович в этом году остаётся непобедимым тренером Спартака ещё с тех пор когда замещал Абаскаля во время дисквалифиции
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Мнение "знатока футбола", безусловно , важно. Биатлон закончился, заняться нечем.
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Потом сам же будет его обливать грязью
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Дает результат? Прям так сходу взял и дал? А не сливали ли бывшего тренера игрочки? А сейчас решили поиграть в футбол.
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Ответ Вячеслав Припузов
Всем понятно, что стартовый состав Спартака формировался из-за плотности графика игр в последнее время и в связи с предстоящим матчем в кубке, который сейчас более важен, чем чемпионат...
А вот Губерниеву не понятно...
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Ответ Иван Петров
Возможно, вы не смотрите матчи, а читаете комментарии, если не видите разницы.
Интересно и какая же разница? Отскок с Зенитом, "феерический" матч с ЦСКА? Один матч с Ростовом? Или в игре с Локо Пиняев, Глушенков и Миранчук и не проходили оборону как манекены? Это скорее "упрёк" в ваш адрес, кроме результата ничего не видите. Ещё раз, тут даже выбор состава один в один.
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Ответ Сергей48
До конца года точно убирать не нужно! Зачем? Результат и игра появились.
Ты реально веришь что вот взяли и появились и в этом новый тренер виноват?
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Ответ Пользователь Имени
Интересно и какая же разница? Отскок с Зенитом, "феерический" матч с ЦСКА? Один матч с Ростовом? Или в игре с Локо Пиняев, Глушенков и Миранчук и не проходили оборону как манекены? Это скорее "упрёк" в ваш адрес, кроме результата ничего не видите. Ещё раз, тут даже выбор состава один в один.
Это просто нездоровая зависть.
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