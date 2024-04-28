Тренер «Спартака» Слишкович о 3:2 с «Локо»: «Горжусь ребятами, еще раз показали, что команда есть»
Владимир Слишкович доволен игрой «Спартака» против «Локомотива» (3:2).
– Очень‑очень важная победа для нас, особенно перед дерби в Кубке России. Важно было выиграть сегодня, у «Локомотива» очень хорошие игроки.
Мы понимали, что будет тяжело, ребята старались сделать все, что мы хотели. Мы знали, что будут моменты, когда придется защищаться в низком блоке – прекрасно это сделали.
Два гола после стандартов – надо поработать над этим. В решающий момент на одном стандарте можно выиграть или проиграть игру.
Горжусь ребятами: они еще раз показали, что команда есть.
– Расскажите о выборе состава на матчи.
– Я всегда считаю, что каждый игрок «Спартака», у которого есть контракт, может играть в любой момент. Я выбрал состав, который считал самым лучшим в этот момент. И они это показали, – сказал исполняющий обязанности главного тренера.
Однозначно нет тоски как при рыжем, который не считал нужным подстраиваться под всяких ноунеймов типа Ташуева, который его выиграл 3-4 раза разными командами
Ещё раз всех с победой!
У вас все мимо по….
Хусаиновщиной.