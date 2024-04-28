Тренер «Спартака» Слишкович о 3:2 с «Локо»: «Горжусь ребятами, еще раз показали, что команда есть»

Владимир Слишкович доволен игрой «Спартака» против «Локомотива» (3:2).

– Очень‑очень важная победа для нас, особенно перед дерби в Кубке России. Важно было выиграть сегодня, у « » очень хорошие игроки.

Мы понимали, что будет тяжело, ребята старались сделать все, что мы хотели. Мы знали, что будут моменты, когда придется защищаться в низком блоке – прекрасно это сделали.

Два гола после стандартов – надо поработать над этим. В решающий момент на одном стандарте можно выиграть или проиграть игру.

Горжусь ребятами: они еще раз показали, что команда есть.

– Расскажите о выборе состава на матчи.

– Я всегда считаю, что каждый игрок « », у которого есть контракт, может играть в любой момент. Я выбрал состав, который считал самым лучшим в этот момент. И они это показали, – сказал исполняющий обязанности главного тренера.