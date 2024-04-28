Тренер «Спартака» Слишкович о 3:2 с «Локо»: «Горжусь ребятами, еще раз показали, что команда есть»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович доволен игрой «Спартака» против «Локомотива» (3:2).

– Очень‑очень важная победа для нас, особенно перед дерби в Кубке России. Важно было выиграть сегодня, у «Локомотива» очень хорошие игроки.

Мы понимали, что будет тяжело, ребята старались сделать все, что мы хотели. Мы знали, что будут моменты, когда придется защищаться в низком блоке – прекрасно это сделали.

Два гола после стандартов – надо поработать над этим. В решающий момент на одном стандарте можно выиграть или проиграть игру.

Горжусь ребятами: они еще раз показали, что команда есть.

– Расскажите о выборе состава на матчи.

– Я всегда считаю, что каждый игрок «Спартака», у которого есть контракт, может играть в любой момент. Я выбрал состав, который считал самым лучшим в этот момент. И они это показали, – сказал исполняющий обязанности главного тренера.

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35 комментариев
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А и.о. то не плох?!👍Спартак с победой!
+70
-2
+68
Удивляет спартак. Приятно смотреть на такую игру.
+32
-4
+28
Даже Маслов смотрелся нормально. Да все ровно сыграли, кроме хронического Умярова.
+23
-1
+22
Ответ Сергей48
А и.о. то не плох?!👍Спартак с победой!
Лысый шарлотан Володька)))
Однозначно нет тоски как при рыжем, который не считал нужным подстраиваться под всяких ноунеймов типа Ташуева, который его выиграл 3-4 раза разными командами
+11
0
+11
Ответ Сергей48
А и.о. то не плох?!👍Спартак с победой!
это говорит о том что слили тренера.
+13
-5
+8
Каррера 2.0?
+7
-1
+6
Еще раз убедился , что Умяров не игрок основы !!!
+6
0
+6
Удивляет спартак. Приятно смотреть на такую игру.
+10
-5
+5
Лично для меня ключевым мнением по сегодняшней игре станет аналитика Глебчика
+6
-1
+5
Слишкович хорош, раскрепостил игроков, все стараются (кроме Умярова, конечно). Но, этим кривоногим всё равно нужен условный Магат, чтобы в тонусе держать. А так боснийца со временем сольют, ибо мягкий. Слишковича в команду к тому же условному Магату, типа "хороший коп" и "злой коп" ". Результат был бы.
+5
-2
+3
Ответ Валерий Глубокий
Еще раз убедился , что Умяров не игрок основы !!!
По сегодняшнему матчу он игрок медиалиги. Не одного осознанного действия. Так еще и карточка и привоз гола 😱
+2
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+2
Ответ Иван Кардашевский
А кто тренер? Рыжий? Не грех это чудо слить. Даже вспоминать неохота.
мне как болельщику Спартака не приятна такая ситуация,когда сливают.Это слив не только тренере ,это плевок в болельщиков и в сам Спартак.это пятно на клуб на имя.Выше клуба Спартак нет ни кого.Футболист не может быть выше Спартака. и это мое мнение ,кому то нравится кому то нет.но я так считаю.у всех есть рот которым говорят.
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Молодцы так держать!!!
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оставляйте слишковича
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Приятная победа Спартака. Хорошо бы оставшиеся матчи выиграть. Вперëд Спартак!
+2
-1
+1
Гордишься ребятами слившими бывшего тренера?
+1
0
+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Багаж Абаскаля?
Очевидно же, багаж Аленичева до сих пор работает!
+1
0
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Победа действительно очень важная, особенно если учитывать предстоящий матч с Динамо, а также травмы игроков и дисквалификацию Дуарте.
Ещё раз всех с победой!
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Ответ Виктор Кульков
это говорит о том что слили тренера.
А кто тренер? Рыжий? Не грех это чудо слить. Даже вспоминать неохота.
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Ответ Иван Кардашевский
А кто тренер? Рыжий? Не грех это чудо слить. Даже вспоминать неохота.
Я о том что футболисты сливные . это о том какие у них человеческие качества.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Жаль только, что такой Спартак мы видим раз в год в лучшем случае, что в КХЛ, что в РПЛ
Ты, видимо, раз в год смотришь хоккей и футбол.
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Одно могу сказать точно - Слишкович заслуживает шанса порулить Спартаком полноценно со следующего сезона. А вот насколько успешно у него получится - это уже другой вопрос.
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Ответ Виктор Кульков
Я о том что футболисты сливные . это о том какие у них человеческие качества.
Комментарий удален модератором
Ответ SerGa
Ты, видимо, раз в год смотришь хоккей и футбол.
А почему сразу такие выводы?Я ведь неспроста такой вывод сделал, Спартак в КХЛ к примеру в этом сезоне выступил превосходно, если удастся сохранить лидеров и усилить к примеру оборону с вратарской линией, то можно будет побороться минимум за полуфинал, а как максимум за финал.
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Ответ Виктор Кульков
это говорит о том что слили тренера.
За все время с Абаскалем уверенно играли только летом этого сезона. В остальном ерунда. Слив сомнительный
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Ответ newdun
Помимо-это наречие, пишется слитно У вас все мимо по….
мда🤦‍♀️давай дальше.
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Ответ Виктор Кульков
Если начальник идиот , я уволюсь. Но не буду сливать , по мимо тренера есть и другие люди которые окружают , и о них тоже надо думать а не быть эгоистом. Если нн нравится уйди, обратись выше и т д.
Помимо-это наречие, пишется слитно
У вас все мимо по….
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Ответ Иван Кардашевский
Комментарий удален модератором
Если начальник идиот , я уволюсь. Но не буду сливать , по мимо тренера есть и другие люди которые окружают , и о них тоже надо думать а не быть эгоистом. Если нн нравится уйди, обратись выше и т д.
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При Слишковиче игроки Спартака стали мужиками с характером...
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Гордится следует не Масловыми, Умяровыми и Литвиновыми, а Казарцевыми, Лапочкиными, Карасевыми и остальной
Хусаиновщиной.
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