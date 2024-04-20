Евсеев о возвращении к работе: «Не беспокойтесь, скоро увидите. РПЛ или ФНЛ? Может, еще что-то будет»

Вадим Евсеев заявил, что скоро вернется в футбол.

– Вы не беспокойтесь за меня. Скоро увидите [в деле].

– или ?

– Может, еще что-то будет, – сказал бывший главный тренер « » .

48-летний специалист покинул краснодарский клуб 8 апреля. Евсеев возглавлял «Кубань» с сентября 2023 года. При нем команда провела 17 матчей, одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

«Кубань» занимает 18-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги с 22 очками.

«Кубань» расторгла контракт с Евсеевым. Клуб идет предпоследним в Первой лиге